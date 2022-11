24 octobre 2022 à 00h15 par Philippe | 02 novembre 2022 à 09h40

Réseaux mobiles alimentés par panneaux solaires : vont-ils se démocratiser dans les cinq prochaines années ?

Le domaine de l'énergie est un secteur en constante évolution : la technologie se développe rapidement et offre sans cesse de nouvelles manières de produire de l'énergie, tout en respectant notre planète : une nécessité, en 2022, à prendre en compte lorsque l'on investit dans des fournisseurs d'énergie.

L'une des technologies les plus en vue, grâce à son efficacité ainsi qu'à sa préservation des ressources mondiales, est évidemment le système des panneaux solaires : l'énergie renouvelable produite par leur biais permet entre autres de fournir en électricité, de chauffer l'eau… Et est installable à peu près partout où la lumière naturelle fait son chemin.

Accessible aux professionnels comme aux particuliers, les panneaux solaires se démocratisent rapidement : grâce à leurs possibilités ambivalentes, chacun trouve en cette installation une bonne raison de la mettre en place. Il suffit d'ailleurs de se renseigner pour comprendre que les panneaux solaires sont le futur de l'énergie ; si vous cherchez des explications quant à leur fonctionnement, cliquez ici et vous deviendrez experts.

Panneaux solaires et réseaux mobiles : le courant passe !

Mais les habitations personnelles ne sont pas les seules à bénéficier de cette innovation technologique : certains secteurs plutôt inattendus s'y mettent aussi. Parmi eux, les réseaux de télécommunications et les réseaux mobiles. Faut-il s'attendre à voir l'énergie solaire se répandre au sein du secteur de la téléphonie mobile ?

Ce n'est pas impossible : ces dernières années, quelques pays ont mis en place des parcs de panneaux solaires pour alimenter leurs réseaux mobiles. L'Allemagne, par exemple, a installé à quelques kilomètres de Munich un site de test, visant à évaluer la faisabilité d'un tel projet à grande échelle. Résultat : les panneaux solaires ont pu fournir plus des deux tiers de l'énergie nécessaire, même aux heures de grande utilisation.

De même, ce système est utilisé en Afrique et dans les îles anglo-normandes. L'île de Little Sark, au large de la Grande-Bretagne, par exemple, a installé six panneaux solaires, là aussi dans le but de mesurer leur capacité à alimenter le réseau mobile de l'île. L'énergie nécessaire à effectuer les appels passés et l'utilisation de datas sera donc uniquement prélevée des panneaux solaires.

Une technologie de pointe qui devrait se développer dans les années à venir

Il y a donc fort à parier que l'alimentation des réseaux mobiles par panneaux solaires va s'étendre dans les cinq années à venir : les expériences concluantes montrent qu'il est possible d'utiliser l'énergie renouvelable pour sustenter une activité aussi mondialement répandue que l'utilisation d'un téléphone portable. Ainsi, les émissions de carbone sont par exemple fortement réduites, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Cette innovation va aussi permettre d'étendre le réseau mobile à des locations qui, jusqu'ici, pour des raisons économiques ou d'isolement, ne pouvaient prétendre à un réseau mobile stable.

Si cette solution n'est pas encore répandue, c'est qu'elle en est à ses premiers pas ; malgré cela, elle montre déjà des promesses intéressantes, notamment en termes de préservation de la planète et d'économies d'énergie. Une bonne nouvelle quand l'on sait que les panneaux photovoltaïques font partie des installations respectueuses de l'environnement que l'on peut acquérir en tant que particulier, et participer à notre échelle à la transition énergétique.