08 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

Réseaux mobiles : la 5G continue sa progression, la 4G se densifie encore en France

Alors que les usages mobiles ne cessent de croître, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié la dernière mise à jour de son observatoire mensuel, offrant une photographie détaillée de l’état des déploiements des réseaux mobiles en France au 1er juillet 2025. Entre la montée en puissance de la 5G et l’ancrage solide de la 4G, le territoire français se couvre progressivement d’une infrastructure de plus en plus dense et performante.

Plus de 70 000 sites mobiles recensés

L’ensemble des données collectées par l’ANFR est accessible via Cartoradio.fr, la plateforme cartographique publique qui recense l’ensemble des sites radioélectriques autorisés en France. Au 1er juillet, 70 011 sites mobiles toutes générations confondues (2G, 3G, 4G, 5G) sont enregistrés sur le territoire national, métropole et Outre-mer inclus.

La 5G dépasse les 50 000 sites autorisés

Le déploiement de la 5G se poursuit à un rythme soutenu. L’ANFR indique que 51 662 sites 5G sont désormais autorisés, dont 943 en Outre-mer. Parmi eux, 44 018 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs, soit plus de 85 % du parc autorisé.

La dynamique reste positive : sur le seul mois de juin 2025, le nombre de sites 5G autorisés a progressé de +1,1 %.

Les différentes bandes de fréquences 5G en service

La 5G en France s’appuie actuellement sur quatre bandes de fréquences principales, réparties entre les opérateurs :

700 MHz : utilisée notamment par Free Mobile, Orange et Telco OI, cette bande compte 34 057 sites autorisés, dont 29 064 opérationnels.

: utilisée notamment par Free Mobile, Orange et Telco OI, cette bande compte 34 057 sites autorisés, dont 29 064 opérationnels. 1800 MHz : exclusivement déployée en Guyane par Outremer Telecom, avec 29 sites tous en service.

: exclusivement déployée en Guyane par Outremer Telecom, avec 29 sites tous en service. 2100 MHz : déployée par Bouygues Télécom, Orange, SFR et Outremer Télécom, elle regroupe 24 358 sites autorisés, dont 18 968 opérationnels.

: déployée par Bouygues Télécom, Orange, SFR et Outremer Télécom, elle regroupe 24 358 sites autorisés, dont 18 968 opérationnels. 3,5 GHz, cœur de la 5G «?standalone?», cette bande stratégique est la plus utilisée : 35 475 sites sont autorisés, dont 29 625 en fonctionnement.

Une 4G toujours bien ancrée et en légère croissance

Malgré l’expansion de la 5G, la 4G reste la technologie mobile la plus répandue. Au 1er juillet, 70 451 sites 4G sont autorisés en France, dont 66 883 en métropole. Parmi eux, 62 301 sont déjà en service.

Le mois de juin a vu une augmentation modérée des autorisations (+0,3?%) et des mises en service (+0,4?%). Le maillage 4G continue donc de s’affiner, notamment dans les zones rurales ou moins bien couvertes.

Répartition par opérateur en métropole

Les opérateurs poursuivent leurs investissements dans le réseau 4G. Voici le bilan du mois de juin 2025 :

Orange reste leader avec 31 930 sites en service (+107).

reste leader avec 31 930 sites en service (+107). Bouygues Télécom suit avec 29 778 sites (+93).

suit avec 29 778 sites (+93). Free Mobile affiche la plus forte progression, avec 29 344 sites (+221).

affiche la plus forte progression, avec 29 344 sites (+221). SFR complète ce quatuor avec 29 181 sites (+122).

Outre-Mer, la couverture reste solide : 3 568 sites 4G sont autorisés, dont 3 456 en service, confirmant la volonté d’un déploiement homogène sur tout le territoire.