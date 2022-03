03 mars 2022 à 00h15 par Philippe | 03 mars 2022 à 01h22

Les réseaux sociaux représentent 7 minutes sur les 10 minutes de temps passé sur le mobile

Stimulé par la diffusion de vidéos en direct, les réseaux sociaux représentent désormais 7 minutes sur les 10 minutes de temps passé par les utilisateurs sur leur mobile.

Les applications sociales n'ont jamais eu autant d'influence sur l'économie des applications qu'en 2021. La vidéo en est la principale raison, TikTok étant le grand gagnant.

Les utilisateurs ont passé 19,6 heures par mois sur cette application, soit 4,7 fois plus en quatre ans

Lorsque le téléphone portable est apparu, il s'agissait d'un outil de communication. Les gens utilisaient le téléphone pour parler et plus tard pour envoyer des SMS. Vers 2006, les initiés du secteur ont commencé à repositionner le téléphone comme un ordinateur multimédia que l'on pouvait transporter dans sa poche. Ils avaient évidemment raison. Le smartphone est devenu un outil de collecte d'informations, d'achat, de banque, qui touche pratiquement toutes les facettes de notre vie. Il a changé à jamais le comportement mobile.

Mais pas complètement. Aujourd'hui, près de deux décennies plus tard, le téléphone est incontestablement un mini-ordinateur. Mais en termes de temps passé, l'activité sociale et de communication domine toujours.

En 2021, 7 minutes sur 10 minutes passées sur le mobile seront passées sur les applications sociales et les applications photo et vidéo.

Plus précisément, les chiffres du quatrième trimestre 2021 ont montré que les consommateurs ont collectivement passé environ 950 milliards d'heures sur des téléphones Android dans le monde entier. Dans ce total, ils ont passé environ 650 milliards d'heures sur des produits sociaux/communication et photo/vidéo. À titre de comparaison, le total comparable pour le 4e trimestre 2018 était de 435 milliards - ce qui équivaut à une augmentation de 50 %.

Le temps passé sur les applications sociales et les applications photo et vidéo a presque doublé en trois ans

Le moteur de la domination du secteur des réseaux sociaux est, sans aucun doute, l'essor des apps qui placent la photo et la vidéo au centre de l'expérience des utilisateurs. Selon les données App Annie sur l'état du mobile 2022, le temps mondial passé dans les apps sociales a augmenté de 35 % entre le 4e trimestre 2018 et le 4e trimestre 2021 (306 milliards d'heures à 412 milliards d'heures). Mais au cours de la même période, les heures passées dans les apps Photo & Vidéo ont grimpé de 90 % (129 milliards d'heures à 244 milliards d'heures).

TikTok a remporté la palme de l'engagement des utilisateurs en 2021. L'utilisateur moyen sur TikTok passe désormais 19,6 heures par mois dans l'application, hors Chine. Ce chiffre est égal à celui de Facebook (première application sociale en termes de temps passé dans le monde en 2021) et bien supérieur à celui de WhatsApp et Instagram. La grande différence pour TikTok est la vitess de sa croissance, qui est multipliée par 4,7 en quatre ans. En 2018, son engagement mensuel moyen n'était que de 4,2 heures.

L'application domine également le palmarès des téléchargements dans la plupart des territoires. En 2021, elle était le premier produit dans 8 marchés d'Amérique du Nord et du continent latino-américain, 5 marchés de l'Asie Pacifique et 3 marchés européens - parmi les marchés sélectionnés analysés dans le rapport.

Le Top 25 des applications de streaming vidéo en direct a soutenu une économie de 3,8 milliards de dollars en 2021

Une autre influence importante dans le domaine des applications a été le passage du partage de vidéos au streaming vidéo en direct.

C'est un autre domaine dans lequel Tik Tok est en tête, mais dans certaines régions, de nouveaux acteurs défient les grands opérateurs historiques. Un bon exemple est Bigo LIVE, de Singapour, qui s'est classé premier pour les dépenses mondiales des consommateurs dans le secteur des applications sociales en 2021.

En 2021, la croissance du temps passé sur les 25 premières applications de diffusion en direct a été multipliée par 9 par rapport à l'ensemble du marché social, soit une augmentation de 40 % en glissement annuel, contre 5 % pour les applications sociales. Cette évolution s'est accompagnée d'une hausse similaire des dépenses des consommateurs, qui cherchent à rémunérer leurs streamers préférés - offrant ainsi des voies de monétisation aux créateurs de contenu dans une économie de créatif.

Le live streaming créé une nouvelle économie, permettant des possibilités de shopping en direct et de rémunération immédiate des créateurs. Selon les données App Annie, les dépenses des consommateurs sur les 25 principales applications de live streaming sont passées de 2,4 milliards de dollars en 2020 à 3,8 milliards de dollars en 2021. Il s'agit d'une augmentation de 57 % d'une année à l'autre.

La prochaine grande évolution des applications sociales : Avatars et Metaverse ?

L'intérêt du public pour le live streaming donne-t-il une indication de la direction que pourrait prendre le marché social ? Oui. Le live streaming intègre la créativité, l'expression personnelle, le contenu généré par l'utilisateur et la socialisation en ligne. C'est pourquoi, dans le rapport State of Mobile 2022, il est fait état de la montée en puissance des applications sociales avatar.

Ces applications combinent l'expression créative, le contenu généré par l'utilisateur et les communautés en ligne, souvent avec les éléments de construction du monde des métavers. L'intérêt accru pour les jeux métavers a entraîné un pic des applications sociales basées sur les avatars. En fait, nous nous attendons à ce que les jeux de métavers dépassent les 3,1 milliards de dollars de dépenses annuelles des consommateurs dans les magasins d'applications en 2022.

Il y a toujours eu une demande pour des mondes en ligne dans lesquels les gens interagissent non pas en tant qu'eux-mêmes mais en tant qu'avatars. Pensez à Habbo Hotel ou même aux Sims, tous deux créés il y a près de 22 ans, en 2000. Aujourd'hui, avec tout le buzz autour du potentiel du métavers, une nouvelle génération d'applications fait renaître ces mondes virtuels pour la génération TikTok. Nous en avons identifié trois - Litmatch, REALITY par Wright Flyer et ZEPETO - dont les téléchargements combinés ont augmenté de 160 % par an en 2021. ZEPETO crée même une nouvelle génération d'influenceurs virtuels, qui ont la possibilité de vendre des objets numériques que les autres utilisateurs peuvent utiliser pour personnaliser leurs avatars.