31 octobre 2023 à 00h15 par La rédaction

Résultats Arcep : quel est le meilleur réseau mobile en 2023 ?

L’Arcep a publié les résultats de son enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. L’enquête de qualité du service mobile se fonde sur plus d’un million de mesures réalisées en 2G, 3G, 4G et 5G dans tous les départements métropolitains, de mi-mai à mi-août 2023, sur les lieux de vie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et dans les transports (axes routiers, métros et trains).

Pour les seuils de débits descendants « 3 Mbit/s » et « 8 Mbit/s » sur toutes zones d’habitation confondues : Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR sont au coude à coude derrière Orange qui présente globalement les meilleurs résultats sur ces indicateurs.

Pour les mesures liées à la navigation web et au visionnage de vidéo, les quatre opérateurs fournissent une qualité d’expérience élevée en zones denses. Concernant le visionnage de vidéo (streaming) en 2G/3G/4G/5G, en zones denses, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR affichent un taux de 97% des vidéos visionnées en qualité parfaite. En zones rurales, Orange se démarque (89%) devant SFR (85%), Free Mobile (84%) et Bouygues Telecom (82%).

Quant à la navigation web, en zones denses, Orange (97% des pages sont affichées en moins de 10 secondes) et Bouygues Telecom (96%) sont suivis de SFR (94%) et Free Mobile (93%). En zones rurales, Orange (84%) est suivi de Free Mobile (78%) et SFR (77%) puis Bouygues Telecom (75%).

La qualité de service en 2023 progresse par rapport à 2022. Au niveau national, la qualité vocale progresse en 2023. Concernant l’indicateur d’appels en qualité parfaite (le taux d’appels maintenus pendant deux minutes et sans perturbations audibles) :

En zones denses, Orange (96%) et Bouygues Telecom (95%) sont très proches, devançant SFR et Free Mobile (92%). en zones intermédiaires, Bouygues Telecom (92%), SFR et Free Mobile (91%) sont désormais au coude à coude, derrière Orange (95%) ; Free progressant de six points dans ce type de zones. En zones rurales, la tendance est légèrement différente avec 85% pour Orange, 78% pour SFR et Free Mobile, et 76% pour Bouygues Telecom.

L’indicateur de qualité moyenne des appels progresse pour tous les opérateurs et leurs performances sont comparables : les écarts sont en effet très faibles entre les notes MOS2 de SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile (4,4 en moyenne sur l’ensemble des zones).

Tous les opérateurs permettent de recevoir un SMS en moins de 10 secondes avec un haut niveau de performance. Free et Orange sont premiers ex aequo (97%) suivis de Bouygues Telecom et SFR (95%).

En communication réussie, tous usages et toutes strates, les quatre opérateurs offrent un très bon niveau de connectivité avec un taux de réussite de 97% pour Orange, 95% pour SFR, 94% pour Bouygues Telecom et 93% pour Free Mobile.

Pour les appels en qualité parfaite (taux d’appels maintenus pendant deux minutes et sans perturbation audible), des écarts se creusent avec 92% de taux de succès pour Orange, 86% pour SFR, et 82% pour Bouygues Telecom. Free est en retrait sur cet indicateur toutes zones et tous usages avec 54% de succès.