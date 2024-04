10 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Retrait du marché français du smartphone chinois HOTWAV CYBER 7

Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, l'ANFR a contrôlé le téléphone mobile HOTWAV CYBER 7.

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a demandé à la société HOTWAV SHENZHEN TUGAO INTELLIGENT CO LTD de procéder au retrait du marché français et au rappel du téléphone HOTWAV CYBER 7 à la suite d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle.

L'ANFR a donc mis en demeure la société LOGICOM, responsable de la mise sur le marché de ce téléphone, afin que la société prenne toutes les mesures appropriées pour mettre fin à la non-conformité constatée sur ce modèle. Les distributeurs doivent également prendre les mesures de retrait et de rappel en cas d'inaction du fabricant.

Il faut savoir que les mesures de l'ANFR sont réalisées auprès d'un laboratoire accrédité. Après vérification, ce téléphone ne respecte donc pas les exigences européennes concernant le DAS. En effet, le " DAS tronc " de 2,112 W/kg dépasse la limite réglementaire de 2 W/kg. Quant au "DAS membre" qui est de 4,246 W/kg, dépasse la limite réglementaire de 4 W/kg.