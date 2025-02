22 février 2025 à 08h03 par La rédaction | 22 février 2025 à 09h05

Smartphones à risque : l'Ulefone Note 16 Pro et l'Oukitel WP28 interdits en France

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a décidé de retirer d’urgence deux modèles de smartphones du marché français en raison d'un dépassement des limites réglementaires du Débit d'Absorption Spécifique (DAS). Cette mesure concerne les modèles Ulefone Note 16 Pro et Oukitel WP28, des smartphones vendus notamment sur Amazon et d'autres plateformes de commerce en ligne.

Des seuils de DAS dépassés

Le DAS mesure la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par le corps humain lors de l’utilisation d’un téléphone portable. La réglementation européenne impose une limite stricte de 4 W/kg pour le DAS localisé "membre" (c'est-à-dire pour un contact direct avec la peau). Or, les tests en laboratoire accédité ont révélé des dépassements préoccupants :

Ulefone Note 16 Pro : 4,78 W/kg

Oukitel WP28 : 4,06 W/kg

Retrait immédiat du marché et rappel obligatoire

Face à ces infractions, l’ANFR a mis en demeure les sociétés responsables de la commercialisation, Tesskoni Tech et Bogdan Constantin Ecobici, de corriger ces non-conformités.L’agence a imposé à ces sociétés un retrait immédiat de la vente et un rappel obligatoire des unités déjà commercialisées.

Tous les distributeurs, y compris les boutiques physiques et les plateformes de vente en ligne comme Amazon, Cdiscount et eBay, sont tenus d’appliquer cette décision sans délai. Des contrôles seront menés pour vérifier que ces modèles ne sont plus disponibles sur le marché français.

Que faire si vous possédez l'un de ces smartphones ?

L'ANFR recommande aux utilisateurs de ces modèles de cesser immédiatement leur utilisation et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés pour un remboursement ou un échange.