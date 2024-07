05 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Retrouvez vos clés, votre portefeuille et bien plus encore avec le Motorola Moto Tag

Motorola a dévoilé son moto tag, un traceur Bluetooth qui permet de suivre vos objets les plus précieux. Il fonctionne avec la majorité des smartphones Android. Grâce à la technologie avancée du vaste réseau Google Find My Device et à l'Ultra Wideband (UWB), cet accessoire permet de localiser ses objets. De plus, en cas de perte de son smartphone, un simple appui sur le bouton du moto tag le fera sonner instantanément.

Grâce au réseau Google Find My Device, les données de localisation sont totalement chiffrées, garantissant que seuls l'utilisateur et les personnes autorisées peuvent voir où se trouvent les objets. De plus, le moto tag est compatible avec les alertes automatiques pour traqueurs inconnus sur Android et iOS, offrant ainsi une protection contre les suivis non désirés. Il est également possible de lancer des analyses manuelles à tout moment pour détecter et neutraliser d'éventuels tags indésirables.

Pour le configurer, il suffit de l'allumer, le placer à proximité de son smartphone, et grâce à Google Fast Pair, la connexion est instantanée.

L'application moto tag permet de personnaliser divers paramètres, comme le nom des tags, le volume des alertes, et même de vérifier l'autonomie de la batterie.

Il est conçu pour résister à la poussière, à la saleté et à l'eau douce jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes (certification IP67). Sa batterie CR2032 peut

durer une année entière et elle est facilement remplaçable.

Disponibilité et prix

Le moto tag sera disponible dès mi-juillet au prix de 39 euros, et 139€ en pack de 4.