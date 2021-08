03 août 2021 à 04h30 par Philippe

Le revenu des opérateurs dans les départements d'outre-mer augmente enfin après cinq années de baisse

Le revenu des opérateurs dans les départements d’outre-mer a augmenté pour la première fois après cinq années de recul.

Selon les derniers chiffres de observatoire des services télécoms dans les départements et collectivités d'outre-mer pour l'année 2020, le revenu réalisé par les opérateurs dans les départements d’outre-mer s’élève à 1,1 milliard d’euros HT. Après deux années de recul au rythme d’environ 2% par an, le revenu augmente de 1,5% en un an en 2020.

L’ensemble des services, fixes et mobiles, a participé à cette amélioration. En effet, le revenu des services mobiles se stabilise en 2020 après six années de recul à un taux d’environ -3% par an. En 2020, ce dernier représente 58% du revenu des services de communications électroniques dans les départements d’outre-mer contre un peu plus 40% au niveau national.

L’équipement en téléphonie mobile baisse légèrement en 2020

Le nombre de cartes SIM dans les départements et collectivités d’outre-mer, 2,6 millions fin décembre 2020, diminue légèrement (-1,0% en un an) après trois années de quasi-stabilité. En 2020, la forte progression des contrats forfaitaires (+125 000 en un an) ne parvient pas totalement à compenser la baisse accélérée du nombre de cartes prépayées (-150 000 en un an contre -75 000 en 2019). Cette dynamique s’observe dans tous les départements à l’exception de Mayotte où le nombre de cartes prépayées est stable.

Ainsi, la part des forfaits dans l’ensemble des cartes SIM progresse de cinq points en un an, et représente sept cartes sur dix à la fin de l’année 2020. Cependant, des disparités entre les départements subsistent : de 92% à La Réunion (90% pour la moyenne nationale) à 27% à Mayotte, seul département en 2020 à avoir un nombre minoritaire de forfaits, puisque pour la première fois, la Guyane est majoritairement équipée de cartes post-payés (56%, +10 points en un an).

Le nombre de numéros portés (111 000) progresse de 2,9% en un an avec de fortes hausses notamment en Guyane et à Mayotte (progression supérieure à 30%), après deux années de recul.

La crise sanitaire a impacté de façon inhabituelle la consommation vocale, qui progresse fortement en outre-mer en 2020. La consommation vocale (fixe et mobile) s’élève à 8,7 milliards de minutes, et près de huit minutes sur 10 sont émises depuis les téléphones mobiles. Elle est en net progression en 2020 (+12% en 2020), après une année de recul en 2019 (-3%). Le trafic de téléphonie mobile, sa progression a été multipliée par dix en 2020 (+14% en 2020), alors qu’elle ralentissait entre 2013 et 2019.

Le nombre d’utilisateurs des réseaux 4G continue de progresser

Fin 2020, 1,5 million de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 4G au cours du quatrième trimestre 2020, soit 56% du nombre total de cartes (+6 points en un an). La part d’utilisateurs actifs sur les réseaux 4G est la plus élevée à la Réunion avec 64%, +4 points en un an (contre 77% sur l’ensemble du territoire national), et progresse le plus à Mayotte (+20 points en un an), où ce taux reste toutefois le plus faible (41%). Dans la zone Antilles-Guyane, la proportion d’actifs 4G tourne autour de 55% avecune forte progression en Guyane : +10 points en un an.

En conséquence, la consommation de données continue de croître à un rythme soutenu (+47% en 2020, -5 points en un an), et s’établit à 150 000 téraoctets pour l’ensemble des départements d’outre.mer en 2020, dont 88% est réalisée par les utilisateurs des réseaux 4G. Cette croissance, relativement homogène dans la quasi-totalité des départements, à l’exception de Mayotte (+92%), reste plus élevée que celle relevée au niveau national (+32% en 2020). La consommation mensuelle moyenne s’élève à 4,9 Go par mois et par carte (contre 8,0 Go au niveau national), et jusqu’à 6,4 Go à La Réunion contre 3,1 Go à Mayotte. Les clients actifs 4G consomment quant à eux 8,0 Go par mois.

Enfin, en baisse depuis 2014, l’usage des SMS, qui atteint 2,6 milliards de messages en 2020, se contracte de 13% en un an pour la troisième année consécutive. Le repli dans la zone Antilles-Guyane est largement supérieur (entre -23 et -26% selon le département) à celui des départements de l’Océan Indien (Réunion : -10%, Mayotte : -13% en un an). Dans ces départements, Les utilisateurs consomment davantage : en moyenne 169 SMS par mois à la Réunion, consommation la plus élevée des départements d’outre-mer, contre environ 25 SMS par mois dans les Caraïbes. A titre de comparaison, la consommation mensuelle moyenne au niveau national est de 150 SMS.