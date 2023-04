18 avril 2023 à 05h00 par Philippe

ROG Phone 7 : Asus présente ses nouveaux smartphones surpuissants dédiés au gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) vient de dévoiler ses deux nouveaux smartphones dédiés aux gamers : le ROG Phone 7 et le ROG Phone 7 Ultimate. Ces téléphones arborent un nouveau design bicolore qui combine la puissance de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 au système thermique avancé GameCool 7 et aux réglages exclusifs ROG pour offrir une expérience de gaming mobile très confortable avec une consommation d'énergie incroyablement faible. La clé de cette efficacité énergétique réside surtout dans le design révolutionnaire de la nouvelle chambre à vapeur à cycle rapide, qui augmente l'efficacité de la dissipation thermique jusqu'à 168%, ce qui permet à la série ROG Phone 7 de faire tourner les jeux à pleine vitesse tout en maintenant des températures basses.

Afin d'augmenter le volume effectif des haut-parleurs de la série ROG Phone 7 de 50%, le système a été élaboré en collaboration avec les spécialistes de l'audio Dirac. La série ROG Phone 7 offre désormais un son 2.1 canaux lorsque le nouvel accessoire AeroActive Cooler 7, qui abrite un puissant caisson de basse, est connecté.

L' écran Samsung AMOLED 165 Hz bénéficie désormais d'une luminosité augmentée par rapport au modèle précédent, tandis que la série ROG Phone 7 propose également des effets de jeu générés par l'IA, les boutons haptiques AirTrigger personnalisables et des mises à jour permanentes des jeux par l'équipe ROG Gaming.

La version ROG Phone 7 Ultimate dispose en outre de l'écran matriciel unique ROG Vision à l'arrière, en plus du système thermique GameCool 7 amélioré par l'innovant AeroActive Portal.

Des performances accrues

La série ROG Phone 7 est conçue sur la plateforme mobile de pointe Snapdragon 8 Gen 2 de 3,2 GHz, qui est 15% plus rapide et 15% plus économe en énergie que la génération précédente. Celle-ci est associée à une RAM LPDDR5X à 8533 Mb/s pouvant atteindre 16 Go et à une ROM UFS 4.0 de 512 Go, deux fois plus rapide que l'UFS 3.0. La gamme est également compatible avec le Wi-Fi 7 (802.11be) avec Qualcomm Fast Connect 7800, qui propose jusqu'à 320 MHz de canaux, tandis que la fonction Multi-Link offre des avantages considérables en termes de performances de latence.

Grâce au Snapdragon Elite Gaming, la série ROG Phone 7 prend en charge en temps réel le ray tracing accéléré au niveau matériel. Cela signifie que dans les jeux pris en charge, les gamers peuvent profiter de reflets hyperréalistes (en particulier sur l'eau et les surfaces métalliques) qui ajoutent une nouvelle dimension à l'expérience de jeu.

Toute cette puissance se voit renforcée par le gestionnaire de performances inégalé Armoury Crate, qui permet aux joueurs de contrôler au mieux les performances et les paramètres de réglage.

Pour suivre le rythme de l'action la plus rapide, la série ROG Phone 7 est équipée d'un écran Samsung AMOLED de 165 Hz avec un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz. La luminosité a également été augmentée à 1 500 nits pour faciliter la visualisation à l'extérieur.

En outre, le ROG Phone 7 Ultimate est doté de ROG Vision, un écran couleur matriciel unique situé à l'arrière du téléphone. Cette fonction créative peut afficher des animations impressionnantes déclenchées par des événements du système, tels que l'état de charge, les appels entrants, l'activation du mode X, etc. Les joueurs peuvent même créer leurs propres animations personnalisées, ce qui renforce le caractère unique du ROG Phone 7 Ultimate. Le ROG Vision permet aux joueurs d'exprimer leur véritable style et d'exploiter tout le potentiel de cette technologie de pointe.

Une efficacité énergétique

Pour limiter la consommation d'énergie sans compromettre les performances, la série ROG Phone 7 bénéficie de l'amélioration de 15% de l'efficacité énergétique offerte par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, améliorée par le meilleur système thermique GameCool 7 pour refroidir le processeur dans toutes les directions. Cette démarche s'appuie sur une triple approche. Pour les sessions courtes, le composé thermique à base de nitrure de bore (BN) placé sur l'un des côtés du processeur permet de réduire le throttling. Les sessions de durée moyenne sont prises en charge par la plus grande chambre à vapeur et les feuilles de graphite de l'autre côté du CPU. Enfin, pour les sessions marathon, l'AeroActive Cooler 7 (dont le ventilateur est placé juste au-dessus du module CPU) entre en scène pour un refroidissement actif alimenté par l'IA et doté d'un élément Peltier pour des performances de refroidissement accrues.

Dans le ROG Phone 7 Ultimate, le refroidissement se trouve encore amélioré grâce à la technologie de pointe AeroActive Portal. Cette entrée d'air s'active automatiquement lorsque le ventilateur AeroActive est fixé, dirigeant un flux constant d'air frais du refroidisseur vers les ailettes de refroidissement de la chambre à vapeur. Cela permet de dissiper efficacement la chaleur générée par le SoC, ce qui se traduit par une amélioration notable des performances de jeu et de l'autonomie de la batterie. Lorsque l'AeroActive Portal est activé, l'efficacité thermique du téléphone peut augmenter de 20%.

La nouvelle chambre à vapeur à cycle rapide de la série ROG Phone 7 a été entièrement repensée. Elle est plus grande et renferme de nouvelles technologies. À la place des structures habituelles en forme de pilier, elle utilise des colonnes de mèches spéciales en forme de trident sur les bords longs de la chambre afin d'améliorer l'efficacité. En outre, six canaux de retour des liquides servent de voies d'accès à l'eau pour qu'elle retourne dans le SoC, en vue du prochain cycle thermique. Les feuilles de graphite thermiquement efficaces du ROG Phone 7 ont également été agrandies et remodelées pour maximiser le transfert de chaleur de la carte mère et de la carte radiofréquence.

Enfin, l'AeroActive Cooler 7 dispose non seulement d'un ventilateur amélioré muni d'un plus grand nombre de pales pour une contre-pression accrue, mais aussi d'un refroidisseur thermoélectrique à effet Peltier intégré pour une puissance de refroidissement maximale. Le design révolutionnaire DualCool garantit que, tandis que l'arrière du téléphone est refroidi par le refroidisseur à effet Peltier, l'air de refroidissement est également dirigé vers l'écran du téléphone pour une efficacité thermique maximale.

Un gaming sans compromis

Les amateurs de jeux mobiles n'ont jamais rencontré de téléphones dont le son est comparable à celui de la série ROG Phone 7. Les deux haut-parleurs frontaux de 12 x 16 mm, dont le volume effectif est 50% plus élevé que dans la série précédente, sont assistés par le subwoofer super-linéaire de 13 x 38 mm à cinq aimants du refroidisseur AeroActive Cooler 7, qui améliore le volume des basses de 77% pour un son 2.1 imbattable dans les jeux ou les films lorsque le refroidisseur est installé. La mise au point effectuée en collaboration avec les experts audio de Dirac garantit une qualité sonore inégalée.

De la prise casque de 3,5 mm au son spatial Dirac Virtuo pour casque semblable à celui d'un cinéma, la série ROG Phone 7 dispose de toute la technologie possible pour obtenir le meilleur du son. La prise en charge de la technologie Snapdragon Sound garantit un son Bluetooth haute-fidélité à très faible latence, afin que, quel que soit le choix d'écoute de l'utilisateur, ses oreilles le remercient d'avoir opté pour le ROG Phone 7.

De nouvelles fonctionnalités logicielles améliorent encore l'expérience de jeu. X Sense aide les joueurs à détecter les événements clés à l'écran, comme l'apparition d'un nouvel élément important sur la carte ou l'approche d'un ennemi, grâce à une notification pop-up. Si un joueur élimine plusieurs adversaires en une seule manœuvre, X Sense ajoute des effets visuels pour célébrer l'événement. X Capture est un outil d'IA qui enregistre automatiquement les moments mémorables de la bataille, tels que la victoire sur un ennemi ou sur une partie.

Les célèbres commandes ultrasoniques AirTrigger permettent aux gamers de mieux contrôler leurs jeux, pour une expérience comparable à celle d'une console. Ils prennent en charge une large gamme de gestes, y compris la double action, la pression et le relâchement appui et le soulèvement, et la visée gyroscopique. Le système comprend également 10 commandes de mouvement et un moteur linéaire sur l'axe X qui fournit un puissant retour haptique, plongeant les joueurs au cœur de l'action. Il permet également d'activer la fonction Vibration Mapping, qui améliore l'expérience en fournissant un retour tactile réglable pour les boutons virtuels à l'écran.

Prix et disponibilité

Le ROG Phone 7 Ultimate est équipé de 16 Go RAM / 512 Go stockage est vendu au prix de 1 429 € TTC, uniquement en coloris Moonlight White (blanc). Il sera disponible à la vente à partir du 12 mai. Le ROG Phone 7 Ultimate intègre dans sa boîte l'AeroActive Cooler 7.

Le ROG Phone 7 se décline en 16 Go RAM / 512 Go ROM au prix de 1 199 € TTC, en coloris Phantom Black (noir) et Storm White (blanc). Le modèle de coloris noir sera disponible à la vente à partir du 12 mai. Une deuxième version est équipée de 12 Go RAM / 256 Go ROM vendu au prix de 1 029 € TTC, en coloris Phantom Black (noir) et Storm White (blanc).