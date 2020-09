30 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Le Royole Flexpai 2, un nouveau smartphone pliable

La jeune marque chinoise Royole spécialisée dans les technologies d'affichage, vient de lancer son smartphone Royole FlexPai 2. Ce successeur du Royole FlexPai qui est doté d'un écran totalement flexible, a pour but de directement concurrencer la marque coréenne avec le Samsung Galaxy Z Fold 2.

Premier constat, le nouveau FlexPai 2 est moins épais que son prédécesseur avec une épaisseur de 6,3 mm à plat soit 12,8 mm plié. Il est plus lumineux et le plus riche en couleurs. Au niveau du design, l'écran évoque la finesse et la légèreté des ailes d'une cigale et se révèle aussi lisse qu'un miroir. Une fois déplié, l'écran est de 7,8 pouces (OLED, 1920 x 1440 pixels, 4:3) soit la taille d'une petite tablette.

Afin de prouver la robustesse de la charnière, la marque assure que ce smartphone a été plié plus de 1,8 million de fois lors des tests de pliage certifiés réalisés par l'Institut national de métrologie de Chine. Le système propriétaire de charnière continue de 0 à 180° a été réalisé à partir de matériaux de qualité aéronautique, comprenant un alliage durable d'aluminium et de titane et du métal liquide permettant un positionnement en douceur du FlexPai 2. La structure de la charnière intègre plus de 200 composants de précision, traités avec un niveau de détail de l'ordre de 0,01 mm.

Ce smartphone pliable compatible 5G dispose d'un ensemble de quatre appareils photo. La première caméra grand-angle est de 48 mégapixels, une deuxième caméra ultra grand-angle fait 16 mégapixels. Le smartphone comprend aussi une caméra zoom x3 de 8 mégapixels et une caméra "portrait" de 32 mégapixels.

Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et profite de la charge rapide USB-C. Son processeur est un Snapdragon 865 avec 8 Go ou 12 Go de RAM, 256 Go ou 512 Go de stockage en interne. Le Royole Flexpai 2 a sa propre interface WaterOS 2.0, basée sur Android 10.

Royole FlexPai 2 est accompagné d'un étui en cuir synthétique et d'écouteurs sans fil Royole RoPods. Disponible en coloris Cosmic Gray, Midnight Black et Sunrise Gold, le FlexPai 2 est uniquement vendu en Chine au prix de 9988 RMB soit environ 1250 €.