11 août 2023 à 00h15 par Philippe | 11 août 2023 à 03h54

RunnrZ, une application pour accéder à des parcours sur-mesure sécurisés de running, de marche et de cyclisme

RunnrZ est une nouvelle application gratuite destinée aux pratiquants du Running, de la Marche et du Vélo. Cette application vous trouve rapidement des parcours de Running, marche ou vélo à partir du lieu où vous vous trouvez.

Cette application sécurise au mieux vos parcours. Il faut savoir que selon l'étude Adidas (mars 2022), la majorité des femmes ne se sentent pas en sécurité lorsqu'elles font du sport en extérieur. À l'échelle mondiale, 92% des femmes interrogées ont déclaré se sentir inquiètes pour leur sécurité. Du côté de la France, ce n'est pas moins de 59% des femmes qui assurent ne pas se sentir en sécurité lorsqu'elles courent dehors, contre seulement 22% des hommes.

Dans le même temps, la course à pied est majoritairement pratiquée de manière solitaire. Le partage de position à un tiers est déjà possible et mis à disposition des utilisateurs dans le secteur. Mais en proposant un bouton d'alerte " SOS " qui peut être activé en cas de blessure ou de mauvaise rencontre, RunnrZ souhaite améliore la sécurité pour ses utilisateurs. En l'activant, un sms est automatiquement envoyé aux contacts indiqués, décrivant la position exacte du pratiquant.

Une option " Parcours éclairé " en ville sera bientôt disponible pour sécuriser les sorties de nuit, notamment pour les utilisatrices et jeunes coureurs.

Une application qui vous accompagne

RunnrZ a été entièrement conçue et développée en France, après deux années de R&D. Au cœur de son fonctionnement, un algorithme pour chaque requête, il peut générer jusqu'à 5 itinéraires sur-mesure en moins de 3 secondes. Pour réaliser cette prouesse, l'algorithme intègre notamment les données de fonds cartographiques régulièrement mis à jour. Il s'appuie par ailleurs sur plus de 500 règles algorithmiques afin d'optimiser les parcours proposés.

Cette nouvelle application va donc bien au delà des d'applications de tracking qui se concentrent uniquement sur les données statistiques des utilisateurs. Ou des annuaires de parcours créés par des utilisateurs qui conditionnent et limitent grandement les possibilités.

RunnrZ est une application simple d'utilisation qui accompagne le coureur de sa recherche de parcours jusqu'à la réalisation de celui-ci ! Une fois le parcours commencé, un GPS visuel et vocal guide le coureur qui peut donc profiter de sa course sereinement et découvrir un nouvel itinéraire adapté à ses envies, sans risquer de se perdre.

Courir en toute sérénité oui, mais en suivant ses progrès ! Lors de chaque sortie, le coureur est informé en temps réel des distances parcourues, des temps au kilomètre et de son allure de course.

En fin de parcours, le récapitulatif de la performance est indiqué puis archivé, permettant ainsi de mesurer ses progrès.

En pratique, l'utilisateur de RunnrZ est géolocalisé. Après avoir saisi ses critères de course (durée, distance, type de terrain, niveau de l'utilisateur), celui-ci se voit proposer par l'application jusqu'à 5 parcours sur mesure.

L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.