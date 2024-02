14 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Saint Valentin : les applications et sites de rencontres tentent de vous séduire

L'amour ne s'achète pas ? Pourtant, les consommateurs n'hésitent pas à dépenser plusieurs dizaines d'euros par mois pour trouver leur âme sœur. Le Cupidon du 21ème siècle, ce sont les applications de rencontres. Et presque tous les sites européens comportent une option payante. Mais le service est loin d'être parfait : faux profils, reconduction tacite et résiliation parfois compliquée. Si vous cherchez l'amour en ligne, ne perdez pas de vue vos droits ! Le Centre Européen des Consommateurs France les rappelle.

Réfléchissez avant de vous inscrire

A l'approche de la Saint Valentin, vous pourriez être tenté de vous inscrire sur une application de rencontres. Non seulement il vous faudra décider parmi les innombrables sites et applications qui existent en Europe, mais vous aurez également le choix de payer ou non pour utiliser le service. Si l'inscription est souvent gratuite, vous devrez parfois souscrire un abonnement payant pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Pour rendre votre profil plus visible ou savoir qui l'a consulté par exemple.

Si vous optez pour un compte premium, pensez à bien vérifier :

- L'identité et l'adresse de la société qui gère l'application ;

- Le tarif de l'abonnement et les conditions de paiement ;

- La durée de l'engagement, qui peut aller de plusieurs mois à une année selon le site ;

- Les conditions de renouvellement et les modalités de résiliation.

Vous êtes tombé sur une offre promotionnelle pour la Saint Valentin et vous êtes inscrit pour en bénéficier tout de suite ? Soyez vigilant : si vous avez coché une case pour renoncer expressément à votre droit de rétractation, vous ne pourrez plus résilier votre abonnement dans le délai légal de 14 jours.

Le fléau des applications de rencontre : les faux profils

Une fois l'application installée et le profil créé, les utilisateurs européens sont souvent confrontés à deux problèmes récurrents. Il peut arriver que l'application ne fonctionne pas toujours correctement. Vérifiez d'abord si vous n'avez pas été bloqué par le site pour non-respect des conditions générales de vente. Mais si le blocage vient d'ailleurs, faites jouer la garantie légale de conformité. Elle s'applique aussi aux applications et sites de rencontre. Ainsi, en cas de défaillance, vous pourrez demander la réparation du service ou à défaut, une réduction du prix voire la résiliation de votre abonnement.

L'autre problème régulièrement constaté sur les applications de rencontre, ce sont les faux profils et notamment les " arnaques aux sentiments ". Si l'amour rend aveugle, tâchez d'ouvrir l'œil quand vous discutez en ligne avec une personne qui vous demande de l'argent. Il s'agit probablement d'un escroc qui a créé un profil séduisant dans le seul but de vous extorquer de l'argent. Ne divulguez en aucun cas vos coordonnées bancaires en ligne. Et si vous avez été piégé, portez plainte au commissariat le plus proche.

Les difficultés à résilier son abonnement

Vous avez trouvé la perle rare et souhaitez vous désinscrire des applications de rencontres ? Attention, de nombreux sites utilisent la reconduction tacite des abonnements pour garder leurs clients. Une bonne nouvelle néanmoins, le renouvellement automatique des abonnements est encadré par la loi française. Le site doit en principe vous informer de la reconduction de votre abonnnement, un à trois mois avant son terme. Cette spécificité française est souvent mal connue des applications de rencontre basées dans d'autres pays européens.

Jusqu'à récemment, il fallait quelques clics seulement pour s'inscrire sur une application mais des dizaines pour la quitter ! C'est désormais terminé. Depuis le 1er septembre 2023, la France a introduit un " bouton résiliation " en s'inspirant du modèle allemand. Avec un simple clic dans l'interface de l'application, vous devez avoir accès à votre contrat pour le résilier facilement. C'était déjà une réalité chez nos voisins outre-Rhin, mais peut-être bientôt aussi dans toute l'Europe.

En effet, le nouveau règlement européen Digital Services Act (DSA) impose, à partir du 17 février 2024, à tous les sites de rencontre européens (ou ciblant les utilisateurs européens) de garantir une désinscription aussi simple que l'inscription. Résilier son abonnement devrait donc bientôt être plus facile que de trouver l'amour !

En cas de problème avec un site ou une application de rencontres européens, vous pouvez contacter le Centre Européen des Consommateurs France.