17 juillet 2020 à 05h00 par Philippe

Salvum, l'application qui peut sauver des vies

Crédit Photo : iTunes

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, Salvum est une application qui propose à la fois des fonctionnalités gratuites et des formations aux gestes de premiers secours via un abonnement pouvant être pris en charge par les assureurs, les mutuelles et les entreprises.

L'application propose, en plus des formations aux gestes de premiers secours, des fonctionnalités qui peuvent aider chaque citoyen à maintenir en vie une victime en attendant l'arrivée des secours grâce à la localisation. En effet, Salvum permet en un seul clic de localiser l'utilisateur et de lui permettre de transmettre ces informations les coordonnées GPS et l'adresse exacte aux secours.

Créée en 2014, Salvum est une startup de l'économie sociale et solidaire dont la vocation est de permettre à chacun d'apprendre à sauver des vies et d'adopter les bons réflexes face aux accidents de la vie courante. Salvum a ainsi pour objectif de développer des solutions numériques qui s'inscrivent dans une démarche citoyenne de prévention et de secourisme.

Pour y accéder, l'utilisateur doit s'identifier après s'être inscrit. Pour chaque formation, l'apprenant retrouve sa progression dans la rubrique "Mes Résultats". Les attestations de fin de formation sont téléchargeables.

L'application est disponible sur l'App Store et Android.