11 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung abandonne plusieurs smartphones Galaxy : plus de mises à jour, plus de sécurité

C’est sans tambour ni trompette que Samsung a actualisé son tableau de suivi des mises à jour de sécurité début août. Résultat : plusieurs modèles commercialisés en 2021 ont disparu de la liste des appareils encore pris en charge. Sont concernés :

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G

Galaxy Tab S7 FE

Ces smartphones et tablettes ne recevront désormais plus aucune mise à jour, qu’il s’agisse de correctifs de sécurité ou de nouvelles versions d’Android. S’ils restent parfaitement fonctionnels en l’état, ils deviennent toutefois vulnérables face aux failles de sécurité qui ne seront plus corrigées à l’avenir. Un point d’autant plus préoccupant que ces appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles : photos, mots de passe, coordonnées bancaires, etc.

Une fin annoncée, dans le respect de la politique de support de Samsung

Ce retrait n’est pas une surprise pour les connaisseurs. Lors de leur lancement, Samsung s’était engagé à fournir deux mises à jour majeures d’Android et quatre années de correctifs de sécurité pour ces appareils. L’entreprise a tenu parole, sans pour autant accompagner cette fin de cycle d’une communication officielle. Le retrait des modèles s’est effectué discrètement, via la mise à jour mensuelle de la page dédiée au support logiciel.

Samsung maintient ici une politique rigoureuse mais claire : une fois la période de support écoulée, les appareils sont retirés du programme, sans exception. À noter que cette approche a beaucoup évolué ces dernières années. La marque propose désormais jusqu’à sept ans de mises à jour sur ses modèles les plus récents, comme les Galaxy S25, S25 Plus ou encore certains modèles milieu de gamme comme le Galaxy A16.

Une page à consulter régulièrement… avant qu’il ne soit trop tard

Pour les utilisateurs souhaitant vérifier si leur appareil Samsung est toujours pris en charge, la marque met à disposition une page web régulièrement mise à jour. Elle classe les produits selon la fréquence de leurs mises à jour : mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Smartphones, tablettes, ordinateurs et accessoires y figurent, mais une fois qu’un modèle est retiré de cette liste, cela signifie clairement la fin de son suivi.

Il est donc essentiel de consulter cette page de temps à autre, surtout si vous possédez un appareil lancé il y a plus de trois ans. L’obsolescence logicielle peut arriver sans alerte, mais ses conséquences sont bien réelles.

Un avertissement pour les autres modèles de la génération 2021

Si vous ne possédez pas un des modèles retirés en août, cela ne signifie pas que vous êtes à l’abri. D’autres smartphones de la même génération pourraient bientôt connaître le même sort. En début d’année, Samsung a déjà mis fin au support des Galaxy A32, A52, A72 et même du Galaxy S20. Les Galaxy A33 ou M52 pourraient être les prochains sur la liste, une fois leur cycle de support terminé.

Il s’agit donc d’un signal fort envoyé aux utilisateurs : même si votre appareil fonctionne toujours parfaitement, son manque de mises à jour peut le transformer en point d’entrée pour les cybermenaces. C’est un risque particulièrement critique à l’heure où nos téléphones concentrent toujours plus de fonctions : paiement mobile, authentification, messagerie professionnelle…

Faut-il changer de smartphone pour autant ?

La fin des mises à jour ne signifie pas que votre smartphone est bon pour la casse. Il reste opérationnel pour une utilisation basique. Mais pour qui utilise son téléphone de façon intensive, stocke des données sensibles, ou souhaite simplement rester à l’abri des vulnérabilités, le renouvellement devient une option à envisager sérieusement.

D’autant que les nouveaux modèles de Samsung offrent une bien meilleure durabilité logicielle, souvent couplée à des performances et des fonctionnalités plus modernes. Passer à un Galaxy S24, A55 ou A16 permettrait non seulement de bénéficier de plusieurs années de support supplémentaire, mais aussi de s’assurer que votre appareil reste sécurisé jusqu’à la fin de la décennie.

Une stratégie critiquée… mais loin d’être isolée

Samsung n’est pas le seul constructeur à opter pour ce type de politique. Apple, Google, Xiaomi ou OnePlus suivent des logiques similaires, même si les durées de support varient. La différence, c’est que Samsung a le mérite d’être transparent : sa page de suivi est publique et régulièrement mise à jour, ce qui permet aux utilisateurs d’anticiper la fin de vie logicielle de leur appareil.