22 juillet 2025 à 03h23 par La rédaction | 22 juillet 2025 à 05h24

Samsung accélère sur le pliable : Galaxy Flip7 pour innover, Flip7 FE pour convaincre

Samsung vient de lever le voile sur son nouveau smartphone pliable : le Galaxy Z Flip7. Plus compact, plus puissant, plus intelligent, ce nouveau modèle marque un tournant dans l’évolution des smartphones à clapet, en conjuguant design raffiné, fonctionnalités IA multimodales et performances optimisées. À la fois assistant personnel, studio photo portable et compagnon du quotidien, il illustre la volonté de Samsung de faire de l’écran externe un véritable centre de contrôle intelligent.

Un design plus fin, un écran externe plus grand

Samsung signe avec le Galaxy Z Flip7 son smartphone pliable le plus fin jamais conçu : 6,5 mm d’épaisseur une fois ouvert, 13,7 mm plié, pour un poids plume de 188 grammes. Mais c’est surtout l’écran externe qui attire l’attention. Avec 4,1 pouces de diagonale, il s’agit de l’écran le plus grand jamais intégré à un Galaxy Z Flip. Les bordures, réduites à seulement 1,25 mm, laissent place à une surface d’affichage quasi intégrale, facilitant la consultation rapide de notifications, la saisie de messages, ou même l’utilisation d'applications sans avoir à ouvrir l'appareil.

L’écran externe Super AMOLED offre par ailleurs une luminosité record de 2 600 nits, identique à celle de l’écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Tous deux bénéficient d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie Vision Booster pour une visibilité optimale, y compris en plein soleil.

Un format de poche, des matériaux haut de gamme

La finesse du Galaxy Z Flip7 ne l’empêche pas de briller par sa robustesse. Le smartphone est conçu avec des matériaux premium, à commencer par un châssis en Aluminium Armor, un verre Gorilla Glass Victus 2 sur la face arrière et l’écran externe, ainsi qu’une charnière Armor FlexHinge repensée, plus fine et plus résistante. Résultat : un design compact et élégant, sans compromis sur la durabilité.

Une batterie plus endurante que jamais

Malgré son gabarit réduit, le Galaxy Z Flip7 embarque une batterie de 4 300 mAh, la plus imposante jamais vue sur un Z Flip. De quoi garantir jusqu’à 31 heures de lecture vidéo, selon Samsung. Il est également animé par un processeur gravé en 3 nm, conçu spécifiquement pour la gamme Galaxy, promettant des performances de haut vol, tant en jeux qu’en IA, ou en multitâche.

Autre nouveauté bienvenue : la compatibilité avec Samsung DeX, qui permet de transformer le smartphone en véritable poste de travail lorsqu’il est connecté à un écran externe.

Galaxy AI prend toute sa dimension… à l’extérieur

L’une des grandes forces du Galaxy Z Flip7 réside dans sa intégration poussée de l’intelligence artificielle, notamment sur son écran externe. Grâce à Galaxy AI et One UI 8, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités avancées sans ouvrir leur smartphone.

Gemini Live : un assistant vocal embarqué

Un appui long sur le bouton latéral permet d’activer Gemini Live, l’assistant vocal de Google, désormais accessible directement depuis l’écran externe. Il peut, par exemple, proposer des recommandations personnalisées en fonction du contexte, comme indiquer un bon restaurant à proximité ou donner les prévisions météo.

Il est également capable d’analyser en temps réel ce que capte la caméra pour suggérer des tenues adaptées ou apporter des informations contextuelles selon l’environnement.

Enfin, il peut extraire automatiquement des données stockées dans Samsung Wallet, comme les détails d’un vol, et créer des rappels via de simples commandes vocales, pour faciliter l’organisation du quotidien.

Now Brief & Now Bar : l’information en temps réel

Deux nouvelles fonctionnalités viennent enrichir l’expérience utilisateur. La première, Now Brief, propose chaque jour des résumés personnalisés, comprenant des informations telles que la météo, les conditions de circulation, les rappels ou encore les données liées à la santé.

La seconde, Now Bar, offre quant à elle un aperçu en temps réel de l’activité des applications en cours d’utilisation, comme le suivi de la lecture d’un podcast ou l’affichage de notifications importantes.

Une personnalisation avancée

L’écran externe devient aussi un miroir de la personnalité de l’utilisateur, grâce à des fonds d’écran intelligents, des widgets dynamiques, et une horloge qui s’adapte à l’image affichée pour une harmonie visuelle parfaite.

L’excellence photo au format mini

Samsung mise aussi sur la photographie, en faisant du Galaxy Z Flip7 un véritable studio de poche, particulièrement taillé pour les selfies.

Il embarque un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP, épaulés par le moteur ProVisual, qui optimise automatiquement chaque scène pour un rendu net, détaillé et lumineux, même de nuit. La technologie HDR 10 bits améliore les contrastes et la richesse des couleurs en vidéo.

Parmi les nouveautés photo, le Galaxy Z Flip7 permet désormais de zoomer d’un simple geste avec le Zoom Slider, une fonction pensée pour une utilisation fluide à une main directement depuis l’écran externe. Grâce à l’aperçu double, photographe et sujet peuvent visualiser la composition en temps réel, ce qui facilite grandement les prises de vue collaboratives.

Les filtres en direct permettent quant à eux de prévisualiser instantanément les effets avant même de déclencher la photo, tandis que la fonctionnalité Studio Portrait transforme les clichés en portraits artistiques, avec des styles variés comme le dessin animé, l’effet fisheye ou un rendu professionnel.

Une sécurité de nouvelle génération

À l’heure où les smartphones deviennent de véritables centres névralgiques de données personnelles, Samsung introduit KEEP, une nouvelle architecture de sécurité basée sur Knox. KEEP crée des environnements chiffrés et cloisonnés par application, garantissant que chaque service n’accède qu’à ses propres données.

La cryptographie post-quantique fait également son apparition dans les connexions Secure Wi-Fi, renforçant la confidentialité même sur les réseaux publics.

Prix, coloris et précommandes

Le Galaxy Z Flip7 sera disponible à partir du 25 juillet 2025, dans les coloris suivants : Noir Absolu, Bleu Nuit, Corail et Vert d’Eau (uniquement sur site Samsung) au prix de 1202,05 €.

Les précommandes sont ouvertes, avec une offre promotionnelle : la version 512 Go au prix de la version 256 Go, et la version 256 Go pour le prix de la 128 Go sur la déclinaison Galaxy Z Flip7 FE.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE : l’expérience pliable devient plus accessible

En complément de son modèle vedette, Samsung crée la surprise en dévoilant dès le lancement une version plus abordable de son smartphone à clapet : le Galaxy Z Flip7 FE. Une démarche inédite pour la marque, qui proposait jusqu’à présent ses déclinaisons « Fan Edition » plusieurs mois après la sortie des modèles principaux. Ce changement de stratégie illustre une volonté claire : démocratiser l’accès au format pliable tout en contrant une concurrence de plus en plus agressive sur le segment milieu de gamme, notamment celle de Motorola.

Bien qu’il affiche un positionnement tarifaire plus doux, le Galaxy Z Flip7 FE ne fait pas de compromis majeurs sur l’essentiel. Il conserve le format compact emblématique de la gamme, avec un poids de 187 g et une épaisseur similaire à celle du modèle standard. Son écran principal de 6,7 pouces offre une immersion visuelle convaincante, tandis que l’écran externe de 3,4 pouces reprend les dimensions éprouvées du Galaxy Z Flip6, permettant de consulter rapidement l’heure, les notifications ou l’agenda sans déplier l’appareil.

Sous le capot, le Flip7 FE est animé par une puce Exynos 2400, associée à 8 Go de RAM, offrant une fluidité satisfaisante pour un usage quotidien. Sa batterie de 4 000 mAh, légèrement plus modeste que celle du Flip7, permet néanmoins une autonomie solide. Côté photo, le capteur principal de 50 MP garantit des clichés nets et détaillés, y compris en mode Flex, pour capturer selfies et vidéos les mains libres sans avoir besoin d’ouvrir totalement le smartphone.

L’interface One UI 8, propulsée par Android 16, reste au rendez-vous, avec toutes les nouveautés phares introduites par Samsung, dont Now Brief, qui continue d’informer l’utilisateur en un coup d’œil via l’écran externe, dans une version adaptée à la compacité de l’appareil.

En proposant le Galaxy Z Flip7 FE dès le lancement, Samsung envoie un message fort : le smartphone pliable n’est plus réservé à une élite. Affiché à 1002.05 € dans sa version 128 Go, il constitue une porte d’entrée séduisante dans l’univers du pliable, sans sacrifier l’essence de l’expérience Galaxy. La version 512 Go est également au prix de la version 256 Go pendant les précommandes. Deux coloris coloris sont disponibibles en noir et blanc.