17 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Samsung améliore la photo et la vidéo sur ses nouveaux modèles Galaxy S20 5G

Samsung commercialise désormais ses trois nouveaux smartphones 5G Galaxy : S20 Ultra 5G, S20+ 5G et S20 5G. Ces trois modèles se distinguent notamment au niveau de leur appareil photo. Le capteur principal du Galaxy S20 Ultra 5G est de 108MP, et 64MP pour les Galaxy S20 5G et S20+. Les Galaxy S20 et S20+ sont également proposés en version 4G.

Les Galaxy S20 garantissent également des photos réussies en basse lumière, leur grand capteur principal (1/1,76" pour les Galaxy S20 5G et S20+ 5G et 1/1,33" pour le Galaxy S20 Ultra 5G) absorbant une plus grande quantité de lumière. De nuit, le Galaxy S20 Ultra 5G fusionne 9 pixels en 1 pour des photos jusqu'à 50 % de gain de luminosité par rapport à la génération précédente.

Le capteur frontal des Galaxy S20 propose également le mode portrait en gérant la quantité de flou d'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet. Comme pour son capteur principal, le capteur frontal du Galaxy S20 Ultra 5G de 40MP fusionne 4 pixels en 1 afin de profiter de selfies nets et lumineux.

Samsung a placé la barre assez haute avec un Space Zoom x100 (x20 en vidéo) sur le Galaxy S20 Ultra 5G. Les Galaxy S20 et S20+ disposent quant à eux d'un Space Zoom x30.

Grâce au mode Single Take, il est possible de prendre une photo sans avoir à se préoccuper du cadrage ni des paramètres du smartphone avec des plans larges, zooms, portraits, sélection des meilleures photos prises en rafale, ainsi que vidéos, boomerangs, ralentis et hyperlapses. Le mode Single Take permet quant à lui de capturer une photo et de la partager sur les réseaux sociaux.

Ces modèles profitent de la vidéo en 8K (33 MP). Les vidéos prises en 8K avec les Galaxy S20 peuvent directement être mises en ligne sur YouTube, suite à un partenariat entre Samsung et la plateforme vidéo.

Avec la 5G, les Galaxy S20 intègrent Google Duo afin de lancer un appel vidéo directement depuis le clavier du smartphone avec une qualité Full HD. L'application peut gérer jusqu'à 8 contacts simultanément. Samsung s'est également associé à YouTube pour permettre aux utilisateurs de Galaxy S20 d'uploader leurs vidéos 8K directement sur la plateforme tout en bénéficiant de vitesses de transfert ultra-rapides.

Les Galaxy S20 sont dotés de 128 Go de stockage (extensibles via carte microSD) pour 12 Go de mémoire vive.

Les Galaxy S20 Ultra 5G, S20+ 5G et S20 5G sont respectivement dotés d'une batterie de 5 000 mAh, 4 500 mAh et 4 000 mAh. Les trois modèles proposent la charge sans fil améliorée ; le Galaxy S20 Ultra 5G dispose pour sa part de la charge ultra-rapide.

Les écrans Dynamic AMOLED des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra 5G mesurent respectivement 6,2'', 6,7'' et 6,9'' avec un taux de rafraîchissement de 120Hz sur les trois modèles, l'affichage est deux fois plus fluide que sur les modèles précédents, et la luminosité est accrue de 20%.

Les Galaxy S20 sont disponibles en trois couleurs : Cosmic Gray, Cloud Blue et Cloud Pink pour le Galaxy S20, Cosmic Black, Cosmic Gray et Cloud Blue pour le Galaxy S20+ et en Cosmic Black et Cosmic Gray pour le Galaxy S20 Ultra 5G.

es prix des Galaxy S20 sont les suivants :

- S20 (128 Go) : 909 € (8 Go RAM + 4G), 1009 € (12 Go RAM + 5G)

- S20+ (128 Go, 8 Go RAM + 4G) : 1 009 €

- S20+ (128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 109 €

- S20 Ultra (128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 359 €