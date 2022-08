30 août 2022 à 00h15 par Philippe

Samsung apporte quelques améliorations sur ses nouvelles Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro

Malgré un design inchangé par rapport à la version précédente, la Galaxy Watch 5 de Samsung offre des améliorations en ce qui concerne les fonctionnalités de suivi du sommeil, de santé et de bien-être avec des fonctionnalités et des capacités plus avancées. La Galaxy Watch5 a donc été optimisé au niveau des fonctions au quotidien tandis que la Galaxy Watch5 Pro est une montre connectée plus résistante pour répondre spécifiquement aux attentes des sportifs.

Dans une volonté de mieux comprendre et pouvoir agir sur des objectifs santé individuels, Samsung a souhaité fournir un suivi poussé et des données pratiques pour offrir aux utilisateurs les informations dont ils ont besoin afin de les aider dans leur quête de bien-être et santé. Les Galaxy Watch5 Series sont équipées d'un capteur BioActive de Samsung. Embarqué pour la première fois sur les Galaxy Watch4 Series, ces montres utilisent une seule et unique puce qui combine trois capteurs (fréquence cardiaque optique, électrocardiogramme et analysent d'impédance bioélectrique. Elles fournissent ainsi des mesures telles que la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang et même le niveau de stress. En outre, les utilisateurs peuvent avoir un meilleur suivi de leur état de santé cardiaque en analysant leur pression artérielle et en réalisant des électrocardiogrammes.

Avec une surface étendue et un meilleur contact avec le poignet, le capteur BioActive permet aux Galaxy Watch5 Series de réaliser des mesures plus précises car elles embarquent également un nouveau capteur de température infrarouge qui permettra à terme de réaliser des mesures fiables, même en cas de variations de la température ambiante.

Des mesures au service du bien-être

L'outil de mesure de la composition corporelle indique l'état de santé général de l'utilisateur. Il propose également des séances d'entraînement adaptées ainsi qu'un suivi de ses progrès. Lorsqu'il est temps de se reposer, la Galaxy Watch5 fournit des données liées à la récupération, notamment la fréquence cardiaque post-cardio après un entraînement en fractionné, et des recommandations sur la quantité d'eau à boire en fonction de la transpiration estimée.

Samsung aide également les utilisateurs à mesurer la qualité de leur sommeil avec les Scores de sommeil, qui prennent en compte les différentes phases de sommeil, le taux d'oxygène dans le sang et qui détectent les ronflements. La fonction Coaching pour le sommeil établit ensuite un programme personnalisé sur 4 à 5 semaines pour améliorer le sommeil de l'utilisateur. Grâce à l'intégration de SmartThings, la Galaxy Watch5 règle automatiquement les lumières, la climatisation et les téléviseurs connectés sur des paramètres prédéterminés afin de reproduire l'environnement de repos idéal. Une fonction détection de chute optimisée permet de prévenir un contact d'urgence en cas de nécessité.

La Galaxy Watch5 est dotée d'une batterie 13 % plus grande et d'une charge 30 % plus rapide par rapport à la Galaxy Watch4. Elle offre en effet 8 heures de suivi du sommeil avec 8 minutes de charge. Samsung a par ailleurs mis au point son premier écran de montre en verre saphir. Celui de la Galaxy Watch5 est ainsi 60 % plus résistant que sur le modèle précédent, les protégeant des petits chocs et rayures du quotidien.

Il est désormais possible de lancer son morceau préféré via Spotify en utilisant simplement la voix, grâce à Google Assistant et Bixby. Les amateurs de musique apprécieront aussi la compatibilité des Galaxy Watch5 Series avec SoundCloud et Deezer. En complément, ils pourront prochainement utiliser Google Maps pour trouver leur chemin directement depuis leur poignet, sans que la montre ne soit connectée à un smartphone. Quant à l'interface One UI Watch4.5, elle offre une expérience de saisie plus complète, une façon simplifiée de passer des appels, ainsi que de nombreuses fonctions d'accessibilité qui rendent les Galaxy Watch plus intuitives.

Galaxy Watch5 Pro : plus de fonctionnalités et une solidité renforcée pour les sportifs

La Galaxy Watch5 Pro est composée de matériaux haut de gamme avec un boîtier en titane, 5 fois plus solide que celui de la Galaxy Watch4. L'écran est également protégé des chocs grâce au cadre qui l'entoure et qui est légèrement proéminent. Étanche jusqu'à 50m, la Galaxy Watch5 Pro est équipée d'un tout nouveau bracelet à fermoir magnétique élégant et facile à régler.

Avec ses 590 mAh, l'autonomie est 60 % plus importante que celle de la Galaxy Watch4. La compatibilité avec le format GPX, disponible pour la première fois sur une Galaxy Watch, permet d'enregistrer une randonnée et de la partager sur l'application Samsung Health avec la fonction Choix itinéraire. L'utilisateur peut également télécharger des itinéraires sur sa Galaxy Watch5 Pro avant de partir. Une fois la randonnée débutée, il peut se laisser guider par des vibrations ou par des indications vocales avec la fonction Navigation point à point. La Galaxy Watch5 Pro propose également la fonctionnalité Retour guidé, pour revenir à son point de départ en toute sécurité si l'utilisateur doit faire demi-tour et s'éloigner de l'itinéraire initialement prévu (en cas de changements de conditions climatiques par exemple).

Prix et disponibilité

Les Galaxy Watch5 Series sont proposées en version 4G et Bluetooth. La Galaxy Watch5 est déclinée en Graphite, Bleu et Argent pour la version 44 mm et en Graphite, Or rose et Argent (avec un bracelet Lavande pour être associée au Galaxy Z Flip4) pour la version 40 mm. La Galaxy Watch5 Pro est quant à elle disponible en Noir et Titanium, avec un cadran de 45 mm.

Les utilisateurs qui souhaitent créer une montre qui leur est propre peuvent également se rendre sur le Galaxy Watch5 Bespoke Studio sur Samsung.com. Ils auront alors le choix parmi plusieurs centaines de combinaisons différentes en fonction de la taille du boîtier, du bracelet et de la couleur du cadran sélectionnés.

Les Galaxy Watch5 40 mm est en vente à partir de 299,00 €. Quant à la Galaxy Watch5 Pro, son prix est de 469,00 € pour la version 40 mm et 519,00 € pour la version 45 mm.