03 décembre 2025 à 02h00 par Philippe

Samsung bouscule le marché : le Galaxy Z TriFold ouvre l'ère du smartphone à triple pli

Samsung vient de lever le voile sur son appareil le plus ambitieux depuis le premier Galaxy Fold : le Galaxy Z TriFold, un smartphone capable de se plier en trois volets pour devenir une tablette de 10 pouces. L’appareil, longtemps fantasmé et déjà abordé par Huawei avec son Mate XT, devient officiellement une réalité commerciale. Et à en croire la fiche technique comme les choix industriels, Samsung n’est clairement pas là pour observer la concurrence : il veut reprendre la main.

L’offensive technologique : Samsung ne veut plus suivre, mais reprendre l’avantage

Le TriFold n'est plus un prototype de salon, ni un exercice de style réservé à quelques ingénieurs visionnaires. C’est un produit terminé, prêt à être commercialisé dès le 12 décembre en Corée du Sud, et conçu pour montrer que Samsung reste le leader historique de la catégorie pliable.

En interne, ce lancement a tout d’une revanche. L'arrivée du Huawei Mate XT et son impact médiatique ont rappelé que l’innovation ne se joue plus uniquement à Séoul. Le TriFold est la réplique frontale à ce camouflet : une démonstration musclée, presque arrogante, de savoir-faire industriel.

Et surtout, une première mondiale pour Samsung : un double mécanisme de pliage formant un G-Fold, refermé intégralement vers l’intérieur pour protéger la dalle flexible. Une architecture que Huawei n’emploie pas, ayant choisi un pliage extérieur plus exposé.

Un format inédit : de smartphone épais à tablette ultrafine

Fermé, le TriFold adopte l’apparence d’un smartphone assez massif : 12,9 mm d’épaisseur, 309 g sur la balance, et un écran AMOLED externe de 6,5 pouces. Mais l’essentiel n’est pas là.

Une fois déplié, les trois panneaux laissent place à un écran principal de 10 pouces, au format 4:3, difficile à distinguer d’une tablette traditionnelle. La finesse atteint alors 3,9 mm, un chiffre presque absurde pour un appareil aussi complexe. Samsung insiste d’ailleurs : cette finesse n’est pas un effet d'annonce, mais l’aboutissement de mois d’optimisation au dixième de millimètre près.

La dalle interne affiche une définition de 2160 × 1584 pixels, un taux variable de 1 à 120 Hz, et une luminosité supérieure à 1 600 nits (jusqu’à 2 600 nits pour l’écran externe). De quoi en faire un excellent support pour la productivité comme pour le divertissement.

Une fiche technique digne d’un Galaxy Ultra

Avoir trois écrans, deux charnières et un châssis complexe n’a pas conduit Samsung à faire des concessions. Le TriFold embarque le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, la puce la plus puissante du moment. Elle est épaulée par 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, et une batterie répartie sur trois cellules pour atteindre 5 600 mAh. Un chiffre supérieur à celui du Galaxy S24 Ultra.

À ce stade, Samsung maîtrise suffisamment la miniaturisation pour éviter l’effet « prototype fragile ». L’appareil est pensé comme un véritable haut de gamme, pas comme une expérimentation.

La photo en témoigne : le constructeur y place un capteur principal de 200 mégapixels, une première sur un smartphone pliable, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif 3x de 10 Mpx. Deux caméras frontales assurent les usages vidéo, une de chaque côté de l’appareil. Pas de capteur sous l’écran cette fois-ci, Samsung estimant que la technologie n’est pas encore assez mature pour un produit de cette complexité.

La charnière, nerf de la guerre

Le cœur du TriFold, c’est son système mécanique baptisé Armor Flex Hinge. Conçue en titane, cette double charnière à rails indépendants supporte un mouvement d’ouverture extrêmement exigeant, avec un panneau central et deux volets latéraux qui doivent se plier en parfaite coordination.

Samsung annonce une certification IP48, une première pour un tri-fold commercialisé. L’appareil peut résister à l'eau, mais pas totalement à la poussière : une limite structurelle encore difficile à dépasser. Le constructeur assure cependant avoir renforcé les protections contre les intrusions de particules et revendique une résistance validée à 200 000 cycles d’ouverture.

Le TriFold, une machine pensée pour la productivité

L’arrivée de ce format révolutionne l’écosystème logiciel de Samsung. One UI 8 (basé sur Android 16) introduit une gestion du multitâche plus aboutie que jamais. Jusqu’à trois applications peuvent être affichées côte à côte en format portrait, avec une grande fluidité permise par la puissance de la puce Snapdragon.

Mais la vraie nouveauté s’appelle DeX autonome. Pour la première fois sur un smartphone Samsung, il n’est plus nécessaire de connecter un écran externe pour lancer l’environnement desktop de la marque. Un clavier et une souris Bluetooth suffisent pour transformer l’appareil en ordinateur portable de 10 pouces.

L’expérience se rapproche d’une tablette Galaxy Tab… mais avec un téléphone intégré. Pour certains usages professionnels comme lesarchitectes, traders, créateurs de contenu, utilisateurs Chromebook, le TriFold pourrait devenir un outil unique, remplaçant simultanément smartphone, tablette et PC léger.

L’intelligence artificielle s’invite à bord

L’intelligence artificielle s’invite également à bord du Galaxy Z TriFold, où Samsung exploite pleinement la surface d’affichage inédite. La traduction en parallèle des pages web devient ainsi plus naturelle, chaque version apparaissant côte à côte pour une lecture instantanée.

Samsung Health profite lui aussi de ce nouvel espace pour afficher davantage d’informations et proposer une interface plus détaillée. Le multitâche bénéficie d’une organisation automatisée, capable d’ajuster les fenêtres selon les usages de l’utilisateur.

Enfin, l’IA veille à la bonne santé mécanique de l’appareil en détectant la moindre anomalie au niveau des charnières et en envoyant des alertes haptiques en cas de problème.De quoi solidifier encore l’image d’un produit conçu pour un usage intensif.

Un prix élevé… mais moins que prévu

Longtemps, les estimations tournaient autour de 3 000 à 3 200 dollars. Finalement, Samsung surprend : en Corée, le TriFold est tarifé à 3,59 millions de wons, soit environ 2 090 euros ce qui est nettement moins que prévu, et même légèrement inférieur au Huawei Mate XTs.

Une stratégie agressive, assumée par Samsung, qui veut occuper le terrain rapidement et positionner le TriFold comme un véritable produit commercial, pas une vitrine élitiste.

Aucune date ni prix européens n’ont été annoncés, mais la fenêtre mondiale est fixée au premier trimestre 2026.

Un pari audacieux, mais cohérent

Le Galaxy Z TriFold n’est pas un smartphone grand public. Sa conception complexe, son prix premium et ses usages orientés productivité en font un produit destiné à un segment précis : les passionnés, les professionnels mobiles, les early adopters — ceux qui voient dans la mobilité hybride l’avenir du smartphone.

Pour Samsung, l’enjeu dépasse la simple vente : il s’agit d’asseoir son leadership sur une nouvelle catégorie où il refuse de laisser Huawei seul trop longtemps.

Sur le papier, le TriFold impressionne. La véritable interrogation est désormais de savoir s’il pourra convaincre une fois passé l’effet “waouh”. Mais une chose est sûre : l’ère du tri-pli vient de commencer, et Samsung entend bien en être le capitaine.