15 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung dévoile le Galaxy S25 Edge : un concentré de finesse et de puissance dans un design ultra-premium

Samsung frappe un grand coup en étoffant sa célèbre gamme Galaxy S avec un modèle inattendu mais redoutablement séduisant : le Galaxy S25 Edge. Présenté comme le smartphone le plus fin jamais conçu par la marque sud-coréenne, ce nouvel appareil se distingue non seulement par sa silhouette élégante de 5,8 mm d’épaisseur et son poids plume de 163 grammes, mais aussi par des caractéristiques techniques de haut niveau qui en font un concurrent sérieux sur le segment premium.

Un design ultra-fin sans compromis

Dès le premier regard, le Galaxy S25 Edge marque les esprits. Sa finesse record et sa légèreté le positionnent comme une véritable prouesse d’ingénierie. Le smartphone arbore un châssis en titane, garant d’élégance et de robustesse, combiné à une protection Gorilla Glass Ceramic 2 à l’avant comme à l’arrière. Ce nouveau matériau, encore plus résistant que le Gorilla Glass Victus 2, assure une excellente protection contre les chocs et les rayures.

Disponible en trois coloris raffinés – Noir Absolu Titane, Argent Titane et Bleu Clair Titane – le S25 Edge conserve l’ADN esthétique de la gamme tout en s’imposant comme une version affinée et avant-gardiste du Galaxy S25+.

Un écran digne des meilleurs

Malgré ses dimensions ultra-compactes, le Galaxy S25 Edge n’a rien à envier à ses grands frères côté affichage. Il embarque une dalle AMOLED 6,7 pouces QHD+ Dynamic AMOLED 2X, bénéficiant d’une luminosité maximale de 2 600 nits, d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, et d’une densité de 500 ppp. En résumé, une qualité d’image exceptionnelle, idéale pour tous les usages, du visionnage vidéo au jeu mobile.

Photo : la finesse comme seul compromis

Côté photographie, le S25 Edge se veut ambitieux, même si Samsung a dû faire un compromis notable pour préserver la finesse de l’appareil : pas de téléobjectif. On retrouve toutefois un capteur principal de 200 MP (f/1,7) avec stabilisation optique, et un ultra grand-angle de 12 MP (f/2,2), également doté d’un autofocus. Ce duo permet des clichés d'une grande précision, même en basse lumière, et ouvre la porte à une créativité sans limite, notamment en mode Macro.

Le smartphone filme en 8K à 30 fps ou en 4K à 60 fps, confirmant son orientation haut de gamme sur le volet vidéo.

Des performances au sommet

Sous le capot, le Galaxy S25 Edge partage l’essentiel de sa fiche technique avec les autres modèles de la série S25. Il est propulsé par le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une puce sur mesure signée Qualcomm, conçue pour maximiser les performances en intelligence artificielle, en multitâche ou en jeu vidéo.

Le smartphone dispose de 12 Go de RAM et est décliné en deux versions de stockage : 256 Go et 512 Go en technologie UFS 4.0. La connectivité est également à jour avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, un port USB 3.2 Gen 1, ainsi qu’une compatibilité nano-SIM et eSIM.

Autonomie et refroidissement : un équilibre délicat

C’est sur l’autonomie que le Galaxy S25 Edge montre ses limites, dictées par son extrême finesse. La batterie de 3 900 mAh peut paraître modeste pour un appareil aussi performant, mais Samsung promet tout de même jusqu’à 20 heures de lecture vidéo. La charge rapide est limitée à 25 W, et la charge sans fil plafonne à 15 W.

En contrepartie, une chambre à vapeur élargie améliore la dissipation thermique et garantit une température maîtrisée même lors d’usages intensifs.

Galaxy AI : un assistant intelligent à portée de main

Comme l’ensemble de la gamme S25, le Galaxy S25 Edge bénéficie des dernières avancées en matière d’intelligence artificielle. Grâce à Galaxy AI, l’utilisateur profite d’une expérience personnalisée, intuitive et sécurisée.

Parmi les nombreuses fonctionnalités IA embarquées : traduction instantanée, interprète, montage vidéo assisté, recherche contextuelle avec Entourer pour chercher, Assistant Notes, Retouche générative, ou encore Now Bar et Now Brief, pour une interface plus fluide et interactive.

Le partenariat étroit avec Google permet en outre d’intégrer Gemini Live, l’agent conversationnel doté de la fonction Vision, capable de commenter en direct ce que l’utilisateur montre à l’écran.

Samsung insiste aussi sur la sécurité des données personnelles, assurée par le système Samsung Knox Vault et le traitement IA localisé sur l’appareil.

Durabilité logicielle

Le Galaxy S25 Edge bénéficie d’un suivi logiciel prolongé : 7 ans de mises à jour Android et 7 ans de correctifs de sécurité, gage de durabilité pour les consommateurs soucieux de la longévité de leurs appareils.

Prix, lancement et précommandes

Le Samsung Galaxy S25 Edge sera commercialisé à partir du 30 mai 2025, avec des précommandes ouvertes jusqu’au 29 mai. Deux configurations sont proposées 256 Go (1 252,05 €) et 512 Go (1 372,05 €).

Pendant la période de lancement, la version 512 Go est proposée au prix de la version 256 Go, soit 1 252,05 sur le site officiel Samsung.