04 août 2023 à 00h15 par Philippe | 04 août 2023 à 03h34

Samsung dévoile sa nouvelle gamme de tablettes : les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra

Samsung a présenté sa nouvelle gamme de tablettes Android haut de gamme composé de 3 tablettes : les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra. Disponibles en deux couleurs Crème et Anthracite, elles se déclinent en trois formats : 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra, 12,4 pouces pour la Tab S9+ et 11 pouces pour la Tab S9.

Cette année, Samsung passe enfin à un écran Dynamic AMOLED 2X contrairement à ses modèles précédents qui se contentaient de proposer une dalle LCD. Grâce à leur indice de protection IP68, ce sont aussi les premières Galaxy Tab S résistantes à l'eau et à la poussière.

Concernant l'écran 16:10 Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces de la Galaxy Tab S9 Ultra, elle dispose de la technologie HDR10+ avec un taux de rafraichissement dynamique qui se calibre automatiquement de 60 à 120 Hz pour optimiser la batterie. De plus, Eye Comfort minimise la fatigue visuelle avec une lumière bleue réduite de plus de 70 %.

Pour ceux qui souhaitent profiter de leur tablette même au soleil, la technologie Vision Booster permet de détecter automatiquement les conditions de forte luminosité.Les Tab S9 Series bénéficie d'un son plus ample, délivré par 4 haut-parleurs son AKG et Dolby Atmos. Chaque modèle est équipé du Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

Chaque Galaxy Tab S9 est livrée avec le S Pen. Tout comme les Galaxy Tab S9 Series, le S Pen est désormais certifié IP68 afin de résister à l'eau et à la poussière. Le S Pen peut également être utilisé pour écrire dans les barres de recherche et les navigateurs.

La fonction multitâche permet d'afficher jusqu'à trois applications en même temps sous la forme d'une grille de fenêtres facilement ajustable. Il est ainsi possible de faire des recherches dans le navigateur, d'enregistrer une image dans la Galerie Samsung et accéder à Samsung Notes. On peut également afficher les applications sous forme de fenêtres flottantes tout en affichant l'intégralité de l'écran d'accueil.

Le clavier Book Cover Keyboard et le mode DeX permettent de travailler plus efficacement. La fonction DeX permet d'accéder rapidement à une interface Android qui reprend les codes de la bureautique pour connecter par exemple un Book Cover Keyboard, aux angles réglables et au clavier rétroéclairé. Il est aussi possible d'utiliser la tablette de la gamme des Tab S9 Series comme deuxième écran de votre PC, sans fil.

Disponibilité

La Galaxy Tab S9 est disponible en 8/128 Go, 12/256 Go à partir de 899 euros.

La Galaxy Tab S9 Plus est au prix de 1149 euros pour le modèle 12/256 Wi-Fi. Il existe également une version 12/256 Go.

La Galaxy Tab s9 Ultra est commercialisée à partir 1349 euros dans sa version Wi-Fi à 12/256 Go. Deux autres versions sont disponibles 12/512 Go et 16 Go/1 To.