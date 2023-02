06 février 2023 à 04h00 par Philippe | 06 février 2023 à 10h53

Samsung dévoile ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Samsung a dévoilé sa nouvelle génération de smartphones Galaxy S23. La marque coréenne apporte plusieurs améliorations par rapport à la génération précédente. Les Galaxy S23 misent surtout sur l'autonomie et un capteur photo désormais de 200 mégapixels pour la version Ultra.

Les trois smartphones de la série sont munis d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 optimisée par Qualcomm pour Samsung. Elle vient donc remplacée l'habituelle Exynos. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 est le plus puissant processeur conçu par Qualcomm. Ces trois smartphones prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

En ce qui concerne les batteries S23, S23 Plus et S23 Ultra, elles sont respectivement de 3.900 mAh (25 W), 4.700 mAh (45 W) et de 5.000 mAh (45 W). Samsung revendique sur ses nouveaux modèles une meilleure autonomie avec le nouveau processeur Qualcomm embarqué.

La marque propose 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour sécurité sur ces trois smartphones.

La série Galaxy S23 est déclinée en 4 coloris mats : Noir, Crème, Vert et Lavande. Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont quant à eux disponibles en Graphite et Lime vendus en exclusivité sur le site Samsung.

Samsung Galaxy S23

Commercialisé à partir de 959 €, le S23 est le moins cher de la nouvelle gamme. Il est doté d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Son taux de rafraichissement adaptatif va de 48 à 120 Hz. Au niveau de l'appareil photo, le Galaxy S23 arbore trois optiques au dos : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif avec stabilisateur optique (zoom 3x) de 10 Mpx. Il est accompagné d'un autofocus avancé Dual Pixel. A l'avant, la caméra selfie possède un capteur de 12 Mpx.

Samsung Galaxy S23+

Le Galaxy S23+ est vendu à partir de 1 219 € avec 256 Go. Il embarque le même écran OLED que la version S23 avec une taille plus grande qui est de 6,6 pouces. La définition Full HD+ et taux de rafraichissement sont équivalentes au S23. A l'instar de l'écran, l'autonomie a été revue à la hausse ainsi que la recharge rapide pour ce modèle S23+. Au niveau de l'appareil photo, il possède les mêmes caractéristiques que le S23.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est le modèle haut de gamme de la marque coréenne. Le Galaxy S23 Ultra va plus loin au niveau de la photo ; Il est le tout premier appareil Samsung à basculer sur un capteur principal de 200 Mpx.

Son écran OLED est de 6,8 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La puce Snapdragon 8 Gen 2 s'accompagne de 12 Go de RAM pour la version (12 Go de RAM/512 Go de stockage) à 1599 €. L'autonomie est supérieure au modèle S23 et S23+ et il bénéficie de la charge rapide jusqu'à 45 W. Le S23 Ultra est également compatible avec le S Pen.

Le Galaxy S23 Ultra se distingue aussi par rapport aux deux autres modèles avec des lignes plus rigides et des bords moins arrondis qui rappellent les anciens Galaxy Note.

Le Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) est proposé à partir de 1419 euros.