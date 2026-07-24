24 juillet 2026 à 04h24 par Philippe

Samsung entre dans la guerre des lunettes intelligentes avec Google et Gemini

En marge de la présentation de ses nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, Samsung a levé le voile sur un projet attendu depuis plusieurs mois : ses premières lunettes intelligentes développées en partenariat avec Google. Fruit d'une collaboration avec les spécialistes de la lunetterie Gentle Monster et Warby Parker, ces nouvelles montures marquent une étape importante dans la stratégie du constructeur sud-coréen, qui entend faire évoluer l'intelligence artificielle au-delà du smartphone.

Avec ce lancement, Samsung rejoint un marché où Meta occupe déjà une place de choix grâce à ses Ray-Ban Meta. Plutôt que de proposer un simple accessoire connecté, le fabricant mise sur une nouvelle génération d'appareils capables d'intégrer l'intelligence artificielle directement dans le quotidien des utilisateurs, tout en privilégiant un design suffisamment discret pour être porté en permanence.

Samsung veut faire des lunettes intelligentes le prolongement naturel du smartphone

Pour Samsung, l'avenir de l'IA ne repose plus uniquement sur la puissance des modèles, mais sur leur capacité à intervenir au bon moment, sans interrompre l'utilisateur. Les lunettes intelligentes incarnent cette vision en plaçant l'assistance numérique directement dans le champ de vision, tout en conservant le smartphone Galaxy comme centre de l'écosystème.

L'objectif n'est donc pas de remplacer le téléphone, mais de proposer une interaction plus fluide avec les services numériques. L'utilisateur peut ainsi consulter des informations, communiquer, obtenir une traduction ou recevoir une assistance sans avoir à sortir son smartphone de sa poche.

Samsung parle d'une IA « agentique », capable de comprendre le contexte dans lequel évolue son utilisateur afin de lui fournir une aide pertinente au moment opportun.

Deux modèles conçus avec Gentle Monster et Warby Parker

Contrairement à de nombreux produits technologiques qui privilégient la démonstration technique au détriment de l'esthétique, Samsung a choisi de s'associer à deux acteurs majeurs du secteur de la lunetterie.

Gentle Monster signe une monture noire au profil particulièrement fin, avec une ligne supérieure droite et des courbes inférieures discrètement arrondies, dans un style résolument haut de gamme.

Warby Parker propose de son côté une monture brun profond, plus classique, avec une ligne supérieure légèrement relevée afin de convenir à un usage quotidien.

Les deux fabricants ont travaillé avec Samsung pour optimiser le confort, notamment au niveau du front et des oreilles, afin que les lunettes puissent être portées pendant plusieurs heures sans gêne. Le constructeur promet une monture légère, résistante et suffisamment équilibrée pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée.

Cette approche illustre la volonté de Samsung de faire des lunettes intelligentes un véritable accessoire de mode autant qu'un produit technologique.

Gemini devient le cerveau des lunettes

Le cœur logiciel de ces lunettes repose sur Android XR, la nouvelle plateforme de Google dédiée à la réalité étendue, associée à Gemini, son intelligence artificielle générative.

Grâce à une caméra intégrée, Gemini est capable d'analyser ce que regarde l'utilisateur afin de comprendre le contexte visuel avant de répondre à une demande. Cette compréhension du monde réel permet d'offrir des interactions beaucoup plus naturelles que celles d'un simple assistant vocal.

Les lunettes peuvent notamment :

résumer de longs échanges de messages ;

lire à voix haute les notifications importantes ;

traduire une conversation en temps réel ;

répondre à des commandes vocales ou gestuelles ;

répondre à des commandes vocales ou gestuelles ; fournir des informations contextuelles sur l'environnement ;

guider l'utilisateur lors de ses déplacements ;

mémoriser certaines informations observées pour les retrouver ultérieurement.

L'IA peut également capturer ce que voit l'utilisateur, par exemple une présentation lors d'une réunion, puis organiser automatiquement ces informations dans Samsung Notes afin de faciliter leur consultation, leur modification ou leur partage.

Samsung met également en avant une assistance capable de conserver le contexte d'une tâche entre plusieurs interactions, permettant de reprendre un travail sans repartir de zéro.

Une plateforme matérielle pensée pour les usages du quotidien

Sous leur apparence discrète, les lunettes embarquent un processeur Snapdragon AR1 Gen1 de Qualcomm, spécialement conçu pour les appareils de réalité augmentée.

Cette puce assure le traitement des interactions en temps réel, la gestion des commandes tactiles, la connectivité ainsi que l'optimisation thermique, un aspect particulièrement important sur un appareil porté directement sur le visage.

Samsung indique avoir recours à des matériaux spécifiques, notamment du graphite, afin de mieux dissiper la chaleur générée par les composants électroniques sans compromettre le confort.

Afin de préserver la finesse de la monture, certaines opérations de calcul sont déportées vers un smartphone Galaxy compatible grâce à une architecture dite de « Split Computing », qui répartit intelligemment les traitements entre les deux appareils.

Jusqu'à neuf heures d'autonomie

L'autonomie constitue naturellement un élément clé pour ce type de produit.

Samsung annonce une utilisation pouvant atteindre neuf heures sur une seule charge, un chiffre destiné à couvrir une journée complète d'utilisation.

Le boîtier de transport fait également office de station de recharge et serait capable de fournir jusqu'à sept recharges complètes avant de devoir être lui-même branché sur secteur, offrant ainsi plusieurs jours d'utilisation sans prise électrique dans des conditions d'usage modérées.

Une intégration poussée avec l'écosystème Galaxy

Ces lunettes ne fonctionnent pas comme un appareil autonome. Elles sont conçues pour interagir avec l'ensemble des produits Galaxy.

Une Galaxy Watch peut ainsi servir de télécommande grâce à différentes commandes gestuelles, permettant notamment de déclencher une capture ou de contrôler certaines fonctions sans toucher les lunettes.

Le flux audio peut être automatiquement transféré vers des Galaxy Buds, tandis que les informations capturées sont synchronisées avec le smartphone Galaxy connecté.

Cette approche permet à Samsung de renforcer l'interconnexion entre ses différents appareils et d'offrir une expérience cohérente au sein de son écosystème.

Des fonctions de sécurité intégrées

Conscient des interrogations que suscitent les lunettes équipées d'une caméra, Samsung affirme avoir intégré plusieurs dispositifs destinés à favoriser une utilisation responsable.

Les lunettes disposent notamment d'un témoin lumineux signalant les enregistrements réalisés par la caméra. Selon les informations présentées lors de l'événement, le système est conçu pour interrompre automatiquement certaines fonctions si ce témoin venait à être obstrué.

Le constructeur insiste également sur une approche visant à garantir une assistance discrète tout en limitant les risques liés au respect de la vie privée.

Samsung entre officiellement dans la bataille des lunettes connectées

Avec ces premières lunettes intelligentes, Samsung confirme son ambition de s'imposer sur un marché appelé à se développer dans les prochaines années. Face à Meta, qui privilégie une approche centrée sur la photo, la vidéo et les réseaux sociaux, le constructeur coréen mise davantage sur la productivité, l'assistance contextuelle et l'intégration profonde de Gemini dans son écosystème Galaxy.

Cette stratégie illustre également le rapprochement entre Samsung et Google autour d'Android XR, plateforme qui devrait servir de base à une nouvelle génération d'appareils connectés exploitant pleinement l'intelligence artificielle.

À ce stade, Samsung n'a toutefois communiqué ni le prix ni la date de commercialisation de ces lunettes intelligentes. Le lancement est attendu dans le courant de l'automne, mais les deux partenaires indiquent poursuivre le développement de l'expérience utilisateur avant leur arrivée auprès du grand public. Malgré cette absence de calendrier précis, cette annonce confirme que les lunettes intelligentes deviennent désormais un axe stratégique majeur pour les principaux acteurs de la technologie.