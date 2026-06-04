04 juin 2026 à 00h00 par Philippe

Samsung et Google dégainent leurs lunettes intelligentes : une offensive ambitieuse face à Meta

À l’occasion de la conférence Google I/O 2026, Samsung et Google ont officiellement levé le voile sur leurs premières lunettes intelligentes développées conjointement. Un projet stratégique pour les deux géants de la tech, qui entendent transformer les lunettes connectées en véritable prolongement du smartphone et, surtout, en nouveau terrain d’expression pour l’intelligence artificielle générative.

Pour cette première génération, les deux entreprises ont choisi de miser autant sur la technologie que sur le design. Deux modèles distincts ont ainsi été dévoilés : l’un conçu avec Gentle Monster, réputé pour son approche avant-gardiste de la lunetterie, l’autre avec Warby Parker, marque américaine reconnue pour ses montures premium et son expertise dans le confort optique du quotidien.

Le message est clair : ces lunettes ne doivent pas ressembler à un gadget technologique futuriste, mais à de vraies lunettes que l’on peut porter toute la journée sans compromis esthétique.

Des lunettes pensées comme un compagnon du smartphone

Contrairement à certains prototypes de réalité augmentée très démonstratifs, Samsung et Google ont choisi une approche plus pragmatique. Les lunettes ne remplacent pas le smartphone : elles l’accompagnent.

Elles fonctionnent sous Android XR, la nouvelle plateforme de Google dédiée aux appareils immersifs et connectés, et s’appuient sur une architecture matérielle Snapdragon de Qualcomm. La puissance de calcul principale reste déportée vers le téléphone de l’utilisateur, ce qui permet de conserver un format léger et discret.

Le modèle développé avec Warby Parker adopte notamment une monture arrondie en nylon ultra-léger vert foncé, avec des branches semi-translucides laissant subtilement apparaître les composants internes. Caméras, microphones et haut-parleurs sont directement intégrés dans la structure, sans transformer l’objet en casque encombrant.

Cette philosophie de conception tranche avec les premières générations de lunettes connectées souvent jugées trop lourdes ou trop voyantes pour un usage quotidien.

Gemini au cœur de l’expérience

La véritable pièce maîtresse de ces lunettes s’appelle Gemini. L’intelligence artificielle de Google devient ici l’interface principale entre l’utilisateur et son environnement.

Grâce au contrôle vocal, les lunettes peuvent fournir un guidage GPS audio en temps réel, lire les notifications importantes, résumer des messages entrants ou encore ajouter automatiquement des rendez-vous au calendrier. L’objectif affiché par Google et Samsung est de permettre un usage “mains libres”, sans avoir besoin de sortir son smartphone ou de regarder constamment un écran.

L’assistant peut également analyser ce que voit l’utilisateur grâce aux caméras embarquées. Face à un restaurant, Gemini peut suggérer des avis ou recommander un plat. En déplacement, il est capable de proposer un détour pertinent, de signaler un café sur le trajet ou même de lancer une commande à emporter.

Les fonctions de traduction figurent également parmi les démonstrations les plus ambitieuses. Les lunettes peuvent retranscrire et traduire une conversation en temps réel directement dans les haut-parleurs intégrés, avec une restitution vocale cherchant à conserver le timbre naturel du locuteur plutôt qu’une voix synthétique impersonnelle.

Les utilisateurs pourront aussi traduire du texte affiché sur des panneaux, menus ou affiches simplement en regardant la scène.

Un marché qui s’accélère brutalement

Avec cette annonce, Samsung et Google ciblent frontalement Meta et ses lunettes connectées développées avec Ray-Ban. Depuis leur relancement en 2023, les Meta Ray-Ban ont réussi là où de nombreuses tentatives avaient échoué auparavant : proposer des lunettes connectées crédibles sur le plan stylistique.

Le duo Google-Samsung entend désormais reproduire cette recette en s’appuyant sur deux marques de lunetterie fortes, mais avec une ambition technologique plus large grâce à Gemini et Android XR.

Le marché attire désormais tous les grands acteurs technologiques. Apple travaillerait lui aussi sur ses propres lunettes intelligentes, tandis qu’Amazon et Huawei surveillent également de près l’évolution du secteur.

Pour l’industrie, les lunettes connectées pourraient représenter la prochaine grande plateforme informatique personnelle après le smartphone. Un format plus discret qu’un casque de réalité mixte, plus naturel à porter et potentiellement capable d’intégrer l’IA de manière permanente dans la vie quotidienne.

Samsung veut étendre l’écosystème Galaxy

Du côté de Samsung, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à multiplier les formats dopés à l’intelligence artificielle au sein de l’écosystème Galaxy.

Jay Kim, vice-président exécutif de la division Mobile eXperience, a présenté ces lunettes comme une étape majeure dans la vision IA du constructeur coréen. L’objectif est de créer des appareils capables de proposer des expériences contextuelles adaptées à chaque usage, sans forcément passer par un écran classique.

Les lunettes pourront ainsi interagir naturellement avec les smartphones Galaxy et les autres produits de l’écosystème Samsung, qu’il s’agisse de prendre des photos, de contrôler certaines applications ou d’exécuter des actions vocales complexes.

Une première génération sans affichage intégré

L’un des choix techniques les plus marquants concerne toutefois l’absence d’écran directement intégré dans les verres. Contrairement aux ambitions historiques des Google Glass ou à certains projets de réalité augmentée, cette première génération privilégie une expérience audio augmentée plutôt qu’un affichage visuel permanent.

Google ne cache cependant pas que cette approche constitue une première étape. Le groupe travaille déjà sur des modèles plus avancés intégrant un affichage tête haute directement dans les verres.

En attendant, cette stratégie permet de réduire considérablement le poids, la consommation énergétique et la complexité des lunettes, tout en rendant le produit plus acceptable socialement.

Un lancement prévu à l’automne 2026

Samsung, Google et Warby Parker prévoient un lancement commercial dès l’automne 2026 sur plusieurs marchés sélectionnés. Aucun prix n’a encore été annoncé.

Reste désormais à savoir si le grand public est prêt à adopter massivement ce nouveau format. Mais une chose apparaît déjà clairement : après plusieurs années d’expérimentations parfois hésitantes, les lunettes intelligentes entrent désormais dans une phase beaucoup plus sérieuse de leur développement industriel.

Et cette fois, la bataille ne se joue plus uniquement sur la technologie, mais aussi sur le style, le confort et l’intégration discrète de l’intelligence artificielle dans le quotidien.