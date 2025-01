17 janvier 2025 à 07h29 par La rédaction | 17 janvier 2025 à 08h30

Samsung facilite la reprise de smartphones : découvrez Galaxy Trade-In

Samsung lance un programme de reprise permanent en France. Ce dispositif permet de revendre son smartphone, quel que soit son état, directement depuis le site web de la marque. Lancé quelques jours avant la sortie des Galaxy S25 prévue le 22 janvier 2025, ce programme s’inscrit dans une stratégie de renouvellement et de durabilité.

Un concept simple

Après avoir fait ses preuves en Corée du Sud, Galaxy Trade-In arrive en France avec une nouveauté majeure : la possibilité de vendre un appareil ancien sans acheter de nouveau produit. Samsung s’est associé à Likewize, spécialiste de la gestion des appareils électroniques afin de garantir un processus fluide et sécurisé. Pour cela, il suffit de renseigner les caractéristiques de son smartphone sur le site de Samsung, puis de l’envoyer à Likewize pour le vérifier. Une fois la transaction validée, le montant correspondant est versé directement.

Le programme cible principalement les modèles haut de gamme du :

Galaxy S20 au S23

Galaxy Z Flip 3 au Z Flip 5

Galaxy Z Fold 3 au Z Fold 5

Les prix varient en fonction de l’état et du modèle, allant de quelques dizaines à plus de 400 euros. Par exemple, un Galaxy S23 128 Go en excellent état est repris à hauteur de 225 euros, tandis qu'un Galaxy Z Fold 4 de 1 To peut atteindre 530 euros.

Une portée écologique et élargie

Samsung se distingue également par son engagement envers l’économie circulaire. Les appareils repris sont recyclés de manière responsable ou revendus après remise en état. Bien que limité à une liste restreinte de modèles Galaxy, le programme inclut également des appareils d'autres marques pour une remise symbolique, renforçant ainsi son accessibilité.

Un programme test pour l’Europe

La France est le premier pays européen à accueillir Galaxy Trade-In. Samsung a annoncé que son expansion dépendra des résultats de cette phase initiale. Ce dispositif permet à Samsung de consolider sa position sur le marché tout en proposant une alternative flexible et durable à ses clients.

Galaxy Trade-In représente une avancée notable dans la stratégie de durabilité de Samsung, offrant une solution simple et écologique pour valoriser les anciens appareils. Bien que les prix de reprise puissent sembler inférieurs à ceux du marché de seconde main, ce programme s’adresse principalement à ceux qui recherchent une expérience de revente sans contrainte. Avec l’arrivée imminente des Galaxy S25, Samsung mise sur ce programme pour séduire et fidéliser sa clientèle.