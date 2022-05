16 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Samsung Galaxy A13, un smartphone simple et abordable

Après le lancement des Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G, le Samsung Galaxy A13 vient à son tour étoffer la série des Galaxy A.

Ce téléphone d'entrée de gamme est équipé d'un écran FHD+ Infinity-V de 6,6 pouces, protégé par un verre résistant Gorilla Glass 5. Il abrite un lecteur d'empreinte digitale. Sa batterie est de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 15W.

A l'avant, le Galaxy A13 est équipé d'une caméra selfie de 8 MP. A l'arrière, il est doté d'un quadruple module photo comprenant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand angle (5 MP) avec un angle de vision à 123°, pour des panoramas et des photos de groupes et un capteur (2 MP) dédié à la réalisation de portraits complété par un mode Macro (2 MP).

En plus de l'interface One UI 4.1 de Samsung, le Galaxy A13 propose le Smart Switch, qui permet d'importer sur le Galaxy A13 les données stockées sur son précédent smartphone, qu'il s'agisse de ses contacts, photos, applications ou encore messages, etc. Quick Share offre la possibilité de partager des fichiers, même volumineux, en générant un lien ou un QR code. Et avec le Dossier Sécurisé, l'utilisateur peut également protéger ses contenus et applications en les plaçant dans un dossier auquel lui-seul aura accès.

Sous Andorid 12, le Galaxy A13 est équipé du processeur Octo-core et d'une mémoire vive de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne. Le smartphone peut recevoir une carte microSD pouvant atteindre 1 To.

Disponibilité

Le Galaxy A13 est décliné en Noir et Blanc au prix de 199 €.