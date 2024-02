07 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Samsung Galaxy A15 et A15 5G : des smartphones abordables avec des écrans plus grands

Trois semaines après avoir présenté ses fleurons, les Galaxy S24, le géant coréen dévoile deux nouveaux smartphones pour son segment entrée de gamme : les Galaxy A15 et A15 5G.

Un écran Super AMOLED plus grand

L'une des principales évolutions par rapport aux Galaxy A14 et A14 5G est l'intégration d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de l'écran de 90 hz. Cet écran offre des couleurs plus éclatantes et des contrastes profonds avec une luminosité de 800 nits.

Sa fonction Vision Booster détecte automatiquement les conditions de forte luminosité et augmente la luminosité de l'écran afin d'améliorer le confort d'utilisation. De plus, le mode Confort Visuel certifié par SGS réduit les émissions de lumière bleue.

Le design des Galaxy A15 et A15 5G a été repensé par rapport à celui de leurs prédécesseurs. Ils arborent désormais des bords plats associés à des angles arrondis pour une prise en main plus confortable.

Un triple capteur photo

Les Galaxy A15 et A15 5G embarquent un triple capteur photo. Paysages et photos de groupe bénéficieront d'un capteur Ultra Grand Angle de 5 MP, qui fait son apparition pour la première fois dans cette gamme. Son capteur Grand Angle est de 50 MP. Et pour saisir les moindres détails, ces deux modèles d'un capteur Macro de 2 MP. Les selfies ne seront pas en reste avec un capteur frontal de 13 MP.

Leur batterie longue durée est de 5000 mAh. Autre évolution par rapport à la génération précédente : la charge ultra-rapide (25W) permet désormais de recharger l'appareil à 50% en seulement 30 minutes.

Enfin, les Galaxy A15 et A15 5G proposent une mémoire (RAM) de 4 Go et une capacité de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD).

Ils sont également équipés de la fonction Samsung Knox Vault. Les informations sensibles sont protégées des tentatives d'intrusion et contre tous types d'attaques. Il est même possible de mettre en place des blocages automatiques et de créer des dossiers sécurisés pour renforcer sa vie privée.

Samsung propose 4 générations de mises à jour du système d'exploitation et 5 ans de mises à jour sécurité.

Prix et disponibilité

Les Galaxy A15 et A15 5G sont en vente aux prix de 219 € pour le modèle 4G et 249 € pour la déclinaison 5G. Le A15 est disponible en trois couleurs : bleu nuit, bleu et jaune. La version 5G est commercialisée en noir, argent et lime.