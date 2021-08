30 août 2021 à 01h52 par Philippe | 31 août 2021 à 03h20

Samsung Galaxy A22 : deux nouvelles versions au choix 4G ou 5G

Les smartphones d'entrée de gamme compatibles avec la 5G commencent à voir le jour et Samsung s'est bien évidemment placé sur créneau avec deux versions de son Galaxy A22, dont l'un est doté de la 5G et l'autre est compatible avec la 4G.

Samsung Galaxy A22 5G

Le Galaxy A22 5G qui est le nouveau smartphone d'entrée de gamme de Samsung possède un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement 90 images par seconde. Il est pourvu d'un processeur MediaTek accompagné de 4Go de RAM. Le Galaxy A22 5G est compatible avec l'interface One UI 3.1 de Samsung.

Sa batterie longue durée de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 15W, le Galaxy A22 5G. Il est doté d'une capacité de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To via microSD.

Le Galaxy A22 5G profite de 3 capteurs situés au dos du smartphone. Le module principal est de 48 MP. Il est complété par un module dédié aux portraits avec la possibilité d'ajouter un flou d'arrière-plan. Il dispose aussi d'un ultra grand angle de 5 Mpx. Côté vidéo, le triple capteur photo arrière permet de filmer jusqu'en 2k à 30 images par seconde. La caméra frontale est de 8 Mpx.

Au prix de 259 €, le Galaxy A22 5G se décline en trois coloris, avec une finition mate : Noir, Blanc et Lavande.



Samsung Galaxy A22 4G

Le Galaxy A22 est également disponible en version 4G. Il est équipé d'un écran Super AMOLED de 6.4 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz. A l'instar de la version 5G, il embarque une batterie longue durée de 5000 mAh et 64 Go de mémoire vive. Il est également compatible avec l'interface One UI 3.1 de Samsung.

Côté photo et vidéo, le Galaxy A22 4G est doté d'un capteur frontal de 13 MP et, à l'arrière, d'un quadruple module, composé d'un capteur principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP, d'un capteur dédié au mode portrait (2 MP) et d'un module macro (2 MP). L'appareil photo à l'avant est de 13 Mpx.

Le Galaxy A22 4G est proposé en Noir ou Blanc brillant au prix de 219 €.