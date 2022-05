12 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Samsung Galaxy A33 5G : un smartphone abordable et bien équipé

Le Galaxy A53 5G dispose de nombreuses fonctionnalités héritées des Galaxy S. En tant que milieu de gammme, le Galaxy A53 se veut l’un des meilleurs mobiles de la marque avec un bon rapport qualité/prix.

Le Galaxy A53 5G conserve le bloc dorsal doté de quatre modules par rapport à son ainé le Galaxy A52. Son quadruple module photo arrière se compose d’un capteur principal de 64 MP sur le Galaxy A53 5G, d'un module ultra-grand-angle et d'un capteur dédié aux portraits et d’une optique Macro. En complément, ce modèle est doté d’un capteur frontal de 32 MP pour le Galaxy A53 5G.

Le mode Nuit, optimisé, compile automatiquement jusqu’à 12 images, pour prendre des photos de nuit plus lumineuses et plus nettes. Et lorsque l’utilisateur réalise une vidéo dans un environnement mal éclairé, la fréquence d’images est automatiquement ajustée, pour des vidéos claires et lumineuses.

Le mode Portrait permet d'améliorer les portraits en ajoutant un effet bokeh. De son côté, le mode Amusant permet d’ajouter des filtres et effets ludiques, désormais compatibles avec l’objectif ultra-grand-angle. Enfin, pour la première fois sur la série des Galaxy A, la fonctionnalité Remastériser la Photo permet de redonner vie à de vieux tirages argentiques. Il suffit de les photographier avec le smartphone pour que l’IA retravaille l’image, la balance des blancs, le grain, la résolution, etc. Quant à l’outil Effaceur d’objet, il offre la possibilité de supprimer les éléments indésirables situés en arrière-plan.

L’écran Super AMOLED 6,5 pouces du Galaxy A53 5G offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est compatible avec la charge ultra-rapide 25 W. Il embarque un processeur Exynos 1280 gravé en 5 nm et se décline en deux versions, l’une équipée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, l’autre de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Son écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5 et il est résistant à l’eau et à la poussière (certification IP67).

L’application Lien avec Windows [10] lui permet de se connecter à un PC équipé de Windows afin de copier-coller ou de transférer facilement des fichiers entre les deux appareils, et même de répondre à des appels ou des SMS directement depuis leur ordinateur.

Disponibilité

Ce modèles se décline en Noir, Blanc, Bleu et Pêche à partir de 439 €.