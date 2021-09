03 septembre 2021 à 01h48 par Philippe | 03 septembre 2021 à 05h25

Samsung Galaxy A52s 5G : 5 caméras et un écran super Amoled de 120 Hz

La gamme des Galaxy A s'étoffe avec le Galaxy A52s 5G. Ce nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung est équipé d'un quadruple module photo à l'arrière, d'une batterie longue-durée, et d'un écran Super AMOLED 120 Hz.

Son écran Full HD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces est associé à un taux de rafraichissement de 120Hz.

Le Galaxy A52s 5G bénéficie également de certaines des fonctionnalités héritées des Galaxy S21 grâce à l'interface One UI 3.1. C'est le cas du contrôle optimisé de l'autofocus et de l'exposition en photo, ou encore de la protection renforcée du confort visuel, du partage sécurisé des contenus, mais aussi de la fonction Auto-Switch avec les Galaxy Buds2. Grâce à elle, si l'utilisateur regarde un film sur sa Galaxy Tab S7+ et qu'il reçoit un appel, la vidéo se met en pause et le son du Galaxy A52s 5G bascule automatiquement sur les écouteurs. Une fois la conversation terminée, le film reprend et l'utilisateur entend à nouveau le son de la tablette.

Le Galaxy A52s 5G est doté d'un processeur Snapdragon 778G. Certifié IP67, il résiste à l'eau et à la poussière. Son lecteur d'empreinte est situé sous l'écran.

Le Galaxy A52s 5G dispose d'une batterie longue durée de 4 500 mAh. Il est également compatible avec la charge rapide 25W et avec la charge adaptative. Ainsi, dès que la batterie est totalement rechargée la recharge s'interrompt afin de préserver le chargeur et l'appareil.

L'appareil photo frontal du Galaxy A52s 5G est logé dans une bulle discrète en haut de l'écran. Son appareil photo à l'avant est de 32 MP. A l'arrière, le Galaxy A52s 5G embarque un quadruple module photo qui regroupe un capteur principal de 64 MP à stabilisation optique pour des photos et vidéos nettes même en basse lumière, ou lorsque l'utilisateur est en mouvement. Un capteur de 12 MP couplé à une optique ultra grand-angle (123°) permet de réaliser des panoramas. Un module (5 MP) est dédié aux portraits, il donne la possibilité de modifier l'intensité du flou d'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet photographié. Un autre module consacré au mode macro de 5 MP est également placé au dos de l'appareil.

En vidéo, le Galaxy A52s 5G permet de filmer en 4K UHD (30 ips). Il est même possible, une fois la vidéo tournée, de la mettre en pause pour en extraire des images de 8 MP. Grâce à la fonction Action Cam, le Galaxy A52s 5G assure une bonne stabilité en Full HD (30 ips). La qualité audio est renforcée par les deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos.

Le Samsung Galaxy A52s 5G se décliné 4 coloris aux finitions mates : Noir, Blanc, Menthe et Lavande. Il est commercialisé au prix à 449 euros (6 Go/128 Go) ou 509 euros (8 Go/256 Go). Du 1er septembre au 15 octobre 2021, les acquéreurs d'un Galaxy A52s 5G bénéficient d'une offre de lancement et se verront offrir une enceinte Google Nest Audio.