06 mars 2025 à 08h03 par La rédaction | 06 mars 2025 à 09h06

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 : une nouvelle génération de smartphones milieu de gamme

Samsung a présenté trois nouveaux modèles dans sa série Galaxy A : les Galaxy A56, Galaxy A36 et Galaxy A26. Bien que ces trois appareils présentent un design similaire, ils cachent des différences notables en termes de caractéristiques techniques. Ces smartphones abordables apportent des améliorations notables en matière de performances, de photographie, et d'intelligence artificielle, offrant ainsi une proposition compétitive sur le marché du milieu de gamme.

Design et écran : un look premium à petit prix

Dès le premier coup d'œil, il est difficile de distinguer les Galaxy A26, A36 et A56, tant leur design est similaire. Les trois modèles arborent un cadre plat et un dos plat avec un module photo allongé, abritant trois capteurs sur chaque appareil. Toutefois, des différences subtiles existent : le A56 se distingue par un cadre métallique, un peu plus lourd et froid au toucher, tandis que les autres modèles, plus légers, utilisent un boîtier en plastique. De plus, l’A26 conserve une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie, contrairement aux Galaxy A36 et A56 qui optent pour un poinçon plus moderne.

Les trois appareils sont équipés d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement, désormais disponible sur tous les modèles.

Performances et processeurs : une hiérarchie claire

Les Galaxy A56, A36 et A26 se distinguent par leurs performances grâce à l’introduction de nouveaux processeurs. Le Galaxy A56 est équipé du SoC Exynos 1580 de Samsung, couplé à 8 Go de RAM. Le Galaxy A36 opte pour un Snapdragon 6 Gen 3, disponible avec 6 ou 8 Go de RAM, tandis que l’A26 utilise un Exynos 1380 avec 6 ou 8 Go de RAM. Ces puces promettent une meilleure gestion de l’énergie et des performances accrues, même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Appareils photo : une évolution subtile

Tous les modèles partagent un capteur principal de 50 MP, mais des différences sont notables au niveau des autres caméras. Le Galaxy A56 se distingue par un objectif ultra grand-angle de 12 MP, tandis que l’A36 et l’A26 disposent respectivement de capteurs de 8 MP et 5 MP. En termes de selfies, les A36 et A56 offrent une caméra de 12 MP, contre 13 MP pour l’A26.

Les Galaxy A36 et A56 bénéficient également de fonctionnalités avancées pour la photographie, telles que le mode HDR 10 bits pour des vidéos et photos plus détaillées, notamment pour les selfies. Le Galaxy A56 va plus loin avec un mode nuit amélioré et un mode portrait IA, idéal pour des photos de groupe nettes et lumineuses, même dans des conditions de faible éclairage.

Batterie et recharge : une autonomie optimisée

Tous les modèles de la série Galaxy A intègrent une batterie de 5 000 mAh, garantissant une bonne autonomie pour une utilisation quotidienne. Le Galaxy A56 et le Galaxy A36 supportent une charge rapide de 45W grâce à la technologie Super Fast Charge 2.0, tandis que le Galaxy A26 offre une charge de 25W. Le A56 et le A36 se distinguent donc par une recharge plus rapide.

Intelligence artificielle : "Awesome AI" pour une expérience améliorée

Une nouveauté importante sur cette série est l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans les Galaxy A. Samsung propose son nouveau système "Awesome AI", qui inclut des fonctionnalités comme Circle to Search pour une recherche rapide, Object Eraser pour supprimer des objets indésirables sur les photos, et Best Face, qui permet de sélectionner les meilleures expressions faciales lors des photos de groupe. Ces outils sont là pour améliorer l'expérience utilisateur et renforcer la qualité des prises de vue.

Logiciel et sécurité

Les Galaxy A56, A36 et A26 sont livrés avec One UI 7, basé sur Android 15, et bénéficieront de six ans de mises à jour du système d'exploitation, ainsi que de six ans de mises à jour de sécurité. Ce suivi prolongé permet aux utilisateurs de profiter de leur appareil pendant plusieurs années sans se soucier des mises à jour. En termes de sécurité, les Galaxy A36 et A56 sont équipés de fonctions antivol avancées, offrant une protection supplémentaire.

Prix et disponibilité

Les trois nouveaux smartphones seront disponibles à partir du 21 mars 2025. Samsung propose une offre "Early Bird" permettant de doubler la mémoire de votre appareil, valable jusqu'au 20 avril 2025. Les prix sont à 499€ pour le Galaxy A56, 399€ pour le Galaxy A36 et 299€ pour le Galaxy A26.

Les Galaxy A56, A36 et A26 marquent donc une étape importante pour Samsung en matière de smartphones milieu de gamme. Avec un design moderne, des écrans Super AMOLED de haute qualité, des performances solides, et l'intégration de l’intelligence artificielle, ces modèles offrent une expérience utilisateur enrichie tout en restant accessibles en termes de prix.