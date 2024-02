16 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Les Samsung Galaxy Buds vont proposer la traduction en direct grâce à l'IA générative

En mettant l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle, Samsung a opéré un virage majeur avec la sortie des Galaxy S24. Cette technologie se distingue comme l'élément révolutionnaire de cette nouvelle gamme, surpassant les améliorations techniques habituelles telles qu'un écran plus lumineux et un processeur plus performant.

Les progrès des IA génératives se manifestent discrètement, mais de manière significative, à travers des fonctionnalités innovantes comme la traduction en direct des conversations grâce aux Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro et Galaxy Buds FE de Samsung.

Traduction en direct avec les Galaxy Buds

Les Galaxy Buds de Samsung s'en chargent pour vous, grâce à leur intelligence artificielle révolutionnaire qui traduit et interprète vos conversations en temps réel par le biais du microphone intégré des écouteurs.

Imaginez pouvoir converser naturellement avec n'importe qui dans le monde, sans barrière de langue. Live Translate rend cela possible en traduisant les appels en direct. Fini les échanges laborieux via un traducteur sur son smartphone.

Fonctionnement simple et intuitif

L'interprète intégré traduit les paroles de votre interlocuteur directement dans votre oreille, en temps réel. Avec les écouteurs Samsung, la conversation est bien plus fluide. Vous et votre interlocuteur pouvez parler dans vos langues respectives, sans même regarder votre smartphone. Pour cela, il suffit de télécharger le pack de langue correspondant avant de commencer, et laissez la technologie faire le reste.

Seul hic : pour l'instant, profiter de cette fonctionnalité nécessite de croiser miraculeusement un heureux possesseur d'un Galaxy S24. Frustrant, même si l'on peut espérer dans un futur proche, une extension à tous les smartphones dotés de One UI 6.1.

Les Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds vont donc recevoir de nouvelles fonctionnalités via une mise à jour. Les utilisateurs français bénéficieront ainsi de ces fonctionnalités dans les prochains jours ou semaines. Notez que les fonctionnalités Galaxy AI, gratuites jusqu'à fin 2025, deviendront payantes par la suite.

Une technologie prometteuse

Si la traduction instantanée dans les écouteurs n'est pas une innovation récente, elle est régulièrement mise en avant comme une fonctionnalité révolutionnaire par des géants comme Google ou Microsoft. Son succès reste cependant mitigé, mais l'intelligence artificielle pourrait bien changer la donne.