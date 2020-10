05 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Samsung Galaxy S20 FE 5G : un nouveau modèle de la marque haut en couleurs

Avec le Galaxy S20 FE, Samsung étoffe sa gamme des Galaxy S20. Ce modèle de Galaxy S est très coloré ; En effet, le dos mat du Galaxy S20 FE se décline en six coloris différents : Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Orange, Cloud Red, Cloud Lavender et Cloud White.

Le Galaxy S20 FE embarque un capteur principal de 12MP, un module ultra grand angle de 12MP, ainsi qu'un capteur de 8MP doté d'un téléobjectif avec un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de netteté, et jusqu'à x30 grâce à la technologie Space Zoom. Au niveau de l'appareil photo frontal, le capteur de 32MP permet en outre de réaliser un flou d'arrière-plan.

Le Galaxy S20 FE se distingue sa capacité de prendre des photos de bonnes qualités en basse lumière, grâce au Mode Nuit et à la technologie Dual Pixel et à son stabilisateur optique intégré. Le mode Single Take, qui avait fait son apparition plus tôt cette année avec les Galaxy S20, permet de capturer de manière automatique grâce à une simple pression prolongée sur le déclencheur des photos dans différents formats (plans larges, zooms, portraits, rafale, vidéos, boomerangs, ralentis et hyperlapses).

En ce qui concerne la vidéo, le Galaxy S20 FE offre la possibilité de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde sur les objectifs avant et arrière. Ce modèle profite également d'un stabilisateur vidéo.

Le Galaxy S20 FE est doté d'un écran Super Amoled de 6,5 pouces avec un de rafraîchissement de 120 Hz. Sa résolution est Full HD+ avec un format 20:9. L'écran du Galaxy S20 FE abrite par ailleurs un lecteur d'empreinte.

Sa batterie est de 4500 mAh compatible avec la charge ultra-rapide 25W et la charge sans-fil 15W. En complément, il est compatible avec le partage d'énergie, pour recharger des Galaxy Buds Live ou une Galaxy Watch.

Il est disponible en deux versions de 128 ou 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To via microSD. Ces deux versions accueillent respectivement 6 et 8 Go de RAM. Le Galaxy S20 FE 5G est équipé du processeur Snapdragon 865. Le modèle 4G embarque quant à lui un processeur Exynos 990. Le Galaxy S20 FE est certifié IP68, cela signifie qu'il résiste à l'eau, à l'humidité et à la poussière.

Les versions 4G et 5G (128 Go) sont vendues respectivement aux prix de 659 € et 759 €.