04 janvier 2022 à 00h15 par Philippe | 05 janvier 2022 à 15h13

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S21 : quelles sont les innovations et différences à noter sur ces deux smartphones ?

La sortie du Galaxy S22 devrait se faire sous peu. Et pour l'heure, les rumeurs fusent de toute part sur son design, ses coloris, son processeur, sa batterie ainsi que son appareil photo. Il s'avère que ces aspects seront plus améliorés avec un prix identique que la dernière version à savoir le Galaxy S21.

Bien qu'une date n'ait pas encore été fixée, il se pourrait que son lancement se fasse en janvier. C'est ce qu'a révélé le groupe Pulse New Korea. Tout compte fait, la sortie du Galaxy S22 est imminente, il s'agit du tout nouveau flagship de Samsung. Selon les rumeurs concernant les différentes tailles d'écran, le Galaxy S22 aura le même format que la série Galaxy S21 qui comporte deux variantes à savoir : les Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra.

Quelles sont alors les divergences qu'il peut y avoir en comparaison avec le Galaxy S21 ?

Galaxy S22 et S21 : positionnement de ces appareils avec un prix presque identique

Concernant le Samsung Galaxy S22, il n'y a pas encore de véritables fuites. Cependant, selon les prédictions, il se pourrait que les tarifs que proposera la marque Samsung soient dans les normes des prix proposés pour les modèles précédents. En effet, lorsque l'on fait référence aux anciennes versions, on constate une baisse du prix du Galaxy 21 comparativement au prix du Galaxy S20.

Du coup, normalement, dans la même optique, le Galaxy 22 devrait avoir un prix dans la même tranche. Ce serait surprenant de voir un prix colossal lui être collé.

Galaxy S22 et Galaxy S21 : un design plus fin et un écran plus petit du S22 par rapport au S21

Le Galaxy S22 pourrait avoir un design plus fin et être plus petit que le Galaxy S21. La marque Samsung envisage trois tailles possibles à savoir une taille de 6,06 pouces, une taille de 6,7 pouces et une taille de 6,81 pouces. Par contre, les tailles des différentes versions de la Galaxy S21 étaient les suivantes : la version S21 a une taille de 6,2 pouces, le S21 Plus mesure 6,7 pouces et la version S21 Ultra mesure 6,8 pouces.

Selon certains avis, il se pourrait que le format plus petit des versions du Galaxy S22 soit dû à la présence d'une plus petite batterie.

Galaxy S22 et Galaxy S22 : de nouvelles couleurs pourraient être proposées pour la version S22

Il y a six différentes couleurs pour les différentes versions de Galaxy S2: argent, noir, gris, violet, rose et le blanc. Selon des rumeurs issues du Galaxy Club, un blog néerlandais, les versions Galaxy S22 et S22 Plus pourraient se décliner sous quatre couleurs différentes à savoir l'or, le vert, le noir et le blanc.

La version verte serait identique au modèle Phantom Green du Galaxy Z Gold 3. Cependant, plusieurs couleurs comme le blanc, le noir ainsi qu'une nouvelle teinte (le rouge foncé) seront proposées pour la version Galaxy S22 Ultra.

Le rose clair et le vert sont des couleurs que peut arborer le Galaxy S22, selon LetsGoDi. Toujours d'après les dits du site, ces nouvelles couleurs ont été mentionnées par la marque au cours de l'événement Samsung Unpacked du 20 août dernier. Le téléphone pliant comporte l'inscription "S22 colors".

L'inscription est mise à proximité d'une fenêtre distincte mettant à découvert un pantalon à carreaux vert clair et un blazer rose qui se dirigent vers les inscriptions Pistachio Green et Flamingo Pink.

Y aura-t-il du changement au niveau de la caméra pour les Galaxy S22 ?

Suite à une simple analyse entre le Galaxy S20 et le Galaxy S21, la marque pourrait apporter quelques modifications sur la version S22. Selon les fuites, il se pourrait que le Galaxy S22 Ultra soit doté d'un appareil photo principal de 200 mégapixels. On serait dans ce cas en présence du smartphone Samsung ayant le plus de pixels parmi les différentes versions élaborées par le groupe Samsung.

Les fuites sur l'appareil photo sont issues d'un teaser émis par Samsung Exynos. Il s'agit du service s'occupant de la conception des puces, qui exhibait un appareil photo intégrant 200 mégapixels pour le S22. Ce résultat pourrait être le fruit d'une collaboration avec le concepteur Olympus. Par contre, selon le blogueur Ice Universe, la nouvelle sortie de Samsung à savoir le Galaxy S22 Ultra pourrait seulement être dotée d'une version plus réussie d'appareil photo de 108 mégapixels.

En tout cas, si l'on tient compte des rumeurs et des caractéristiques sur papier, même l'iPhone 13 serait surclassé par le S22 Ultra avec son principal appareil photo de 200 mégapixels. Sous l'écran du Galaxy S22, il pourrait y avoir une caméra frontale. Cependant, les rumeurs sont assez nombreuses et divergences sur cet aspect.

Pour les versions Galaxy S22 et S22 Plus, elles seraient dotées d'un capteur principal de 50 mégapixels. De plus, un ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu'un téléobjectif de 12 mégapixels disposant de zoom 3x, seront aussi intégrés.

Le Galaxy S22, sera-t-il doté d'une puce Snapdragon 895 en ce qui concerne son processeur ?

Il pourrait y avoir plus d'efficacité avec le Galaxy S22. Selon les dires du blogueur Ice Universe, la nouvelle version de téléphone Samsung pourrait être dotée d'une puce Qualcomm optimisée à savoir le Snapdragon 895.

Une hausse de la puissance de traitement pourrait entraîner une hausse de la puissance graphique. Un GPU AMD pourrait être intégré au Galaxy S22. Cela serait dû à la collaboration entre la marque Samsung et le leader des puces.

Le Galaxy S22 pourrait aussi être doté d'un mode ventilateur actif. Ce dispositif se chargera du refroidissement du téléphone au cours des séances de jeux ou d'autres instants d'utilisation intensive.

Galaxy S22 : une batterie forte de 65W pour des charges rapides ?

La version du Galaxy S22 pourrait être mise à jour avec la recharge 65 watts. Ce qui donnerait des temps de charge absolument plus rapides que le Galaxy S21 qui n'excède pas une recharge de 25W. Enfin, selon les dits de la marque, les prochaines conceptions Samsung ne disposent plus dans leurs boîtes de chargeurs ou d'écouteurs.