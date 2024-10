07 octobre 2024 à 07h49 par La rédaction | 07 octobre 2024 à 10h01

Samsung Galaxy S24 FE : un haut de gamme à prix doux

Le Galaxy S24 FE surprend par ses performances haut de gamme et son design soigné. Ce smartphone est aussi puissant que séduisant, tout en restant accessible à un plus large public.

Son module photo comprend un capteur grand-angle de 50 MP. En complément, le téléobjectif de 8 MP doté d'un zoom optique 3x et de la stabilisation optique (OIS). Enfin, l'objectif ultra grand-angle est de 12 MP. A l'avant, le S24 FE est équipé d'un capteur de 10 MP pour les selfies.

Les capacités photographiques du Galaxy S24 FE sont soutenues par le moteur ProVisual de Samsung qui utilise l'IA pour optimiser la qualité des images. C'est le cas en conditions de faible luminosité ou encore lorsque l'utilisateur veut bénéficier d'un zoom x2 de qualité optique avec le capteur principal de 50 MP.

Un écran lumineux

Le Galaxy S24 FE est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces. Grâce à la technologie Vision Booster, il capture des photos d'une grande netteté, même en plein soleil. Cette fonction intelligente ajuste automatiquement les couleurs et le contraste pour s'adapter à la luminosité ambiante. L'écran du Galaxy S24 FE offre également un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et il est compatible avec des fonctionnalités telles que le Ray Tracing pour sublimer les jeux vidéos notamment.

Le Galaxy S24 FE embarque un processeur Exynos 2400e ainsi qu'une chambre à vapeur. Sa batterie a une capacité de 4 700mAh.

Une expérience utilisateur enrichie par l'intelligence artificielle

En intégrant l'expérience Galaxy AI à l'écosystème connecté de Samsung, le Galaxy S24 FE ouvre de nouvelles perspectives en matière de productivité et de créativité. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, les utilisateurs peuvent désormais transférer des fichiers en toute simplicité, suivre leurs données de santé de manière précise et donner vie à leurs idées de façon plus intuitive.

S'appuyant sur l'héritage de la série S, il garantit par ailleurs la sécurisation des données sensibles qui y sont stockées grâce à plateforme de sécurité multicouche Samsung Knox.

Enfin, le Galaxy S24 FE bénéficie de 7 générations de mises à niveau du système d'exploitation et de 7 ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S24 FE est décliné 4 coloris : Bleu, Graphite, Vert d'eau et Jaune. Il est proposé en deux configurations : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 749 euros, ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 809 euros.