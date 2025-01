30 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung Galaxy S25 , S25+ et S25 Ultra : un trio de choc pour séduire tous les profils

L'événement Samsung Unpacked de ce début d’année a tenu toutes ses promesses : les très attendus Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ont été officiellement dévoilés le 22 janvier 2025. Les nouveaux fleurons de la marque sont dès à présent disponibles en précommande sur le site officiel de Samsung.

Avec un design affiné et renforcé, une nouvelle puce surpuissante optimisée pour le jeu, les applications et l’intelligence artificielle, ainsi qu’un système photo révolutionnaire, le Samsung Galaxy S25 Ultra confirme son statut de référence sur le marché des smartphones premium.

Les Galaxy S25 et S25+ ne sont pas en reste, bénéficiant d’une nette montée en puissance et d’une intégration encore plus poussée de Galaxy AI, l’intelligence artificielle de Samsung.

Samsung Galaxy S25

Le Galaxy S25 est doté d'un écran AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution de 2340x1080 pixels. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Le système de caméra arrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

La batterie de 4 000 mAh prend en charge une charge filaire rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W. Le S25 intègre également des fonctionnalités avancées d'IA pour améliorer l'expérience utilisateur.

Samsung Galaxy S25+

Le Galaxy S25+ propose un écran plus grand de 6,7 pouces avec une résolution de 3120x1440 pixels. Il partage le même processeur Snapdragon 8 Elite et les 12 Go de RAM que le S25, mais offre des options de stockage de 256 Go ou 512 Go.

Le système de caméra est identique à celui du S25, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. La batterie de 4 900 mAh prend en charge une charge filaire rapide de 45 W et une charge sans fil de 15 W.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra est le modèle phare de cette série, équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 pixels. Il est propulsé par le même processeur Snapdragon 8 Elite, avec des options de RAM de 12 Go ou 16 Go et des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To.

Le système de caméra arrière est impressionnant, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et un périscope téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x. La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge filaire rapide de 45 W et une charge sans fil de 15 W.

Le S25 Ultra intègre des fonctionnalités d'IA avancées pour améliorer la photographie, la communication.

Les trois modèles fonctionnent sous Android 15 avec la surcouche One UI 7 de Samsung et bénéficient d'un support logiciel garanti pendant 7 ans.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont disponibles en précommande dès maintenant, avec une sortie officielle prévue le 7 février :

Samsung Galaxy S25 (128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, 12 Go de RAM) : à partir de 902 €.

Samsung Galaxy S25+ (256 Go ou 512 Go de stockage, 12 Go de RAM) : à partir de 1 172 €.

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, 12 Go de RAM) : à partir de 1 472 €.