30 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro : une tablette durcie dédiée aux professionnels

Samsung étoffe ainsi son catalogue d'appareils renforcés avec sa nouvelle tablette Galaxy Tab Active4 Pro. Cette tablette robuste peut être utilisée dans des environnements difficiles. Elle est également équipée de la gamme Entreprise Edition et elle bénéficie de services de sécurité et de gestion dédiés aux équipes IT.

La Galaxy Tab Active4 Pro mesure 10,2 mm d'épaisseur et pèse 674 grammes. La Galaxy Tab Active 4 Pro embarque une dalle TFT LCD de 10,1 pouces qui affiche en Full HD+ (1920 x 1200 pixels). Elle est protégée par verre Corning Gorilla Glass 5, l'écran de la Galaxy Tab Active4 Pro est conçu pour résister aux rayures et aux chocs. La tablette peut d'ailleurs supporter des chutes jusqu'à une hauteur d'1 m. La Galaxy Tab Active4 Pro et son S Pen sont également classés IP68, garantissant leur résistance à la poussière et à l'eau douce. L'appareil est conforme à la norme MIL-STD-810H, elle peut donc résister à des altitudes, des températures, des vibrations et une humidité extrêmes.

Des fonctions spécifiques

La Galaxy Tab Active4 Pro est dotée de fonctionnalités spécifiques telles que la fonction " touche programmable " qui permet aux utilisateurs de paramétrer et lancer les applications essentielles à leur activité d'une simple pression. La sensibilité tactile de l'écran est également réglable pour utiliser l'appareil avec des gants.

Sur le terrain, il est parfois difficile d'entendre les sons émis par les appareils. La Galaxy Tab Active4 Pro solutionne ce problème en permettant d'augmenter significativement le volume maximal de l'appareil, pour l'entendre au sein d'un service hospitalier animé ou sur un chantier bruyant, par exemple.

La Galaxy Tab Active4 Pro est également compatible avec de nombreux accessoires de Samsung et de partenaires tiers. Qu'il s'agisse d'étuis ergonomiques avec des sangles ou de supports sur pieds, de socles de chargement, d'étuis avec clavier amovible ou de lecteurs de codes-barres portables.

Elle fonctionne avec l'interface One UI. Elle compatible 5G Sub-6, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC. Samsung a opté pour un processeur Snapdragon 778G qui couplé à 4 ou 6 Go de RAM complété par 64/128 Go de stockage extensible via microSD.

La Galaxy Tab Active4 Pro est dotée d'une fonction de " communication en champ proche " (NFC - Near-Field Communication) améliorée et de la solution mobile Knox Platform for POS (Point of Sale) pour les commerçants. Elle peut être intégrée à une caisse enregistreuse ou utilisée comme terminal de paiement portable. Et grâce à Knox Capture, la tablette peut même lire les codes-barres pour le suivi et le contrôle des stocks en temps réel.

L'autonomie est assurée par une batterie amovible de 7600 mAh. Grâce à sa batterie amovible et un système de charge rapide POGO, la Galaxy Tab Active4 Pro se recharge facilement. Avec le mode sans batterie, l'appareil peut par ailleurs être utilisé en continu sur une borne interactive ou dans un véhicule19, évitant le déchargement de la batterie même en cas de fortes chaleurs.

La Galaxy Tab Active4 Pro peut être connectée à un écran externe via Samsung DeX ou utilisée seule en émulant une interface similaire à celle d'un ordinateur traditionnel.

Une protection intégrée

Samsung propose Knox Suite, une plateforme tout-en-un qui facilite la configuration, la protection, la gestion et l'analyse des appareils par les équipes IT, qu'il s'agisse d'un seul appareil ou de parcs complets. Samsung Knox, la plateforme de sécurité de Samsung aux normes de sécurité défense, protège également la Galaxy Tab Active4 Pro grâce à des dispositifs matériels et logiciels entièrement intégrés. La Galaxy Tab Active4 Pro dispose de 5 ans de mises à jour de sécurité et 3 mises à niveau du système d'exploitation.

Disponibilité

La nouvelle Galaxy Tab Active4 Pro est disponible à partir de 769,00 euros.