Samsung Galaxy Tab S10 FE et FE+ : performances, IA et accessibilité au rendez-vous

Avec le lancement de ses Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+, Samsung donne un nouveau souffle à sa gamme de tablettes Fan Edition. Pensées pour le quotidien, ces deux modèles réunissent design premium, performance solide, stylet intelligent et IA embarquée dans un format compact et abordable. Mieux encore : une offre de lancement exclusive chez Boulanger les rend encore plus irrésistibles.

Une tablette pour tout faire, en toute simplicité

Étudier, créer, travailler, se divertir ou organiser son emploi du temps : les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ ont été conçues pour s’adapter à tous les usages du quotidien. Sous Android 15 avec One UI 7, elles offrent une expérience fluide et personnalisée, boostée par l’intelligence artificielle et la compatibilité avec le S Pen fourni de série.

Deux tailles d’écran sont proposées pour répondre à tous les besoins :

La Galaxy Tab S10 FE embarque une dalle LCD de 10,9 pouces, avec une résolution de 2304 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

embarque une dalle LCD de 10,9 pouces, avec une résolution de 2304 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La Galaxy Tab S10 FE+ pousse encore plus loin l’immersion avec un écran de 13,1 pouces, le plus grand jamais proposé sur une tablette Fan Edition.

Dans les deux cas, la technologie Vision Booster permet d’atteindre une luminosité jusqu’à 800 nits, rendant l’écran lisible même en plein soleil. Fines (6 mm), légères (500 g pour la FE, 664 g pour la FE+), résistantes (certification IP68), les tablettes se glissent facilement dans un sac et suivent leur utilisateur partout.

Un cœur puissant, une IA discrète mais utile

Sous le capot, Samsung a intégré une puce Exynos 1380, déjà éprouvée sur le Galaxy A56. Ce processeur huit cœurs est épaulé selon les versions par 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, extensibles via microSD jusqu’à 2 To, un vrai plus dans cette gamme.

Mais c’est surtout l’IA embarquée qui fait la différence. Sans être intrusive, elle se rend vite indispensable :

Entourer pour chercher (Circle to Search) permet de lancer une recherche Google d’un geste avec le S Pen.

L’IA peut résoudre des équations, transcrire automatiquement des notes manuscrites ou encore traduire un texte à la volée.

Une touche AI dédiée sur le clavier optionnel donne un accès instantané à Bixby ou Gemini, pour trouver une info, rédiger un texte ou s’inspirer en un clic.

S Pen, multitâche, applis créatives : la polyvalence au service des étudiants et des pros

Le S Pen, inclus avec les deux tablettes, transforme l'expérience. En plus de la navigation, il devient un véritable outil d’apprentissage et de création. Les étudiants apprécieront la prise de notes intelligente, la conversion d’équations manuscrites, ou encore la synchronisation audio-notes dans Samsung Notes.

Pour les plus créatifs, des applis comme LumaFusion, Clip Studio Paint ou Goodnotes sont préinstallées, prêtes à capturer les idées dès qu’elles surgissent. La fonction Multi-Fenêtres permet de diviser l’écran pour suivre un cours, rédiger et chercher en même temps, avec une fluidité exemplaire.

Côté autonomie, les tablettes tiennent la distance : 8000 mAh pour la S10 FE, charge rapide et même charge inversée sont au programme.

Offre de lancement Boulanger : le bon plan à ne pas manquer

Jusqu’au 11 mai 2025, Boulanger accompagne le lancement des Galaxy Tab S10 FE avec une offre exclusive :

La Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 256 Go est proposée à 579,99 € avec 15 % de remise immédiate.

Un clavier Book Cover Keyboard Slim est offert, transformant la tablette en mini-ordinateur portable.

6 mois d’abonnement au Club Infinity Boulanger sont également inclus, avec assistance, prêt de matériel et services premium.

Une stratégie claire : la qualité accessible

Avec les Tab S10 FE et FE+, Samsung poursuit sa stratégie FE (Fan Edition) : proposer des versions plus abordables de ses produits premium sans rogner sur l’essentiel. Design soigné, IA intégrée, accessoires inclus et mise à jour logicielle assurée pendant 6 ans… Ces tablettes s’installent durablement dans leur catégorie.

Et si elles ne révolutionnent pas le marché, elles cochent toutes les cases pour devenir des partenaires du quotidien, aussi bien pour les étudiants, les professionnels nomades que pour les familles à la recherche d’un appareil polyvalent et durable.