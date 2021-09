22 septembre 2021 à 06h00 par Philippe

La Samsung Galaxy Tab S7 FE version Wi-Fi est désormais disponible

Samsung a dévoilé sa nouvelle tablette Galaxy Tab S7 FE en version Wi-Fi. Elle est dotée d’un écran de 12,4 puces et deux haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos. Fine, son épaisseur est de 6.3 mm et elle pèse 608 grammes. Son processeur est un Snapdragon 778G.

Grâce au S Pen inclus avec la Tab S7 FE Wi-Fi, il est possible de prendre des notes avec le même confort et le même niveau de précision qu’avec un stylo ou un crayon traditionnel. De plus, grâce au mode DeX, la Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi se transforme en poste de travail mobile.

La Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi est proposée en deux versions, 64Go et 128Go de stockage, extensible via microSD (jusqu’à 1To supplémentaire). La Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi profite d'une batterie de 10 090 mAh. Elle est également compatible avec la charge super rapide (45W).

Elle se décline en 4 coloris (Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink) au prix de 599 € pour la version 64 Go et 649 € pour le modèle 128 Go. Jusqu’au 31 octobre 2021, elle fait l’objet d’une offre de lancement. Pendant cette période, les personnes faisant l’acquisition d’une Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi se verront offrir une paire de Galaxy Buds Live (Mystic Black) ou un Book Cover Keyboard noir.