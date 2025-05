12 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung Galaxy XCover7 Pro et Tab Active5 Pro : des alliés high-tech pour les conditions extrêmes

Samsung poursuit sa conquête du marché des appareils mobiles durcis avec le lancement de deux nouveaux modèles taillés pour les environnements les plus extrêmes : le Galaxy XCover7 Pro, un smartphone robuste, et la Galaxy Tab Active5 Pro, une tablette professionnelle aussi puissante que résistante. Ces appareils viennent renforcer l’offre B2B du constructeur coréen, combinant résistance militaire, connectivité de pointe, fonctionnalités avancées et sécurité de niveau entreprise.

Galaxy XCover7 Pro : le smartphone tout-terrain pensé pour les pros

Le Galaxy XCover7 Pro se distingue par une résistance exceptionnelle. Certifié IP68, il est étanche à la poussière et peut être immergé jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Il répond également à la norme militaire MIL-STD-810H, garantissant sa robustesse face aux chutes, aux vibrations et aux températures extrêmes.

Son écran de 6,6 pouces Full HD+ en dalle LCD TFT bénéficie du Corning Gorilla Glass Victus+, un verre renforcé qui double la résistance aux rayures par rapport aux générations précédentes. La fonction Vision Booster optimise la lisibilité même en plein soleil, avec une luminosité pouvant atteindre 600 nits.

Puissance maîtrisée et endurance

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 7s Gen 3, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Une configuration milieu de gamme performante, optimisée pour une utilisation fluide sur le terrain. L'autonomie est assurée par une batterie amovible de 4 350 mAh, idéale pour les longues journées de travail.

Le XCover7 Pro propose également desHaut-parleurs stéréo avec réduction du bruit pour une communication claire, une Double SIM (pSIM + eSIM). Il est compatibl 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 et NFC. Deux boutons sont programmables pour profiter de fonctions personnalisées comme le mode Talkie-walkie

Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP, ainsi qu’une caméra frontale de 13 MP, suffisante pour les besoins professionnels de documentation ou de vidéoconférences.

Galaxy Tab Active5 Pro : la tablette robuste et polyvalente

La Tab Active5 Pro reprend les standards de robustesse du XCover7 Pro, avec une certification IP68, la norme MIL-STD-810H, et une dalle protégée par le Gorilla Glass Victus+. Mais elle se distingue par des fonctionnalités pensées spécifiquement pour les professionnels mobiles.

Un outil conçu pour le terrain

Dotée d’un écran de 10,1 pouces WUXGA (1920 x 1200 px), avec rafraîchissement 120 Hz et Vision Booster, la tablette est utilisable même avec des gants grâce à une sensibilité tactile renforcée. Le S Pen, inclus, permet d’annoter, de signer ou de dessiner, même en cas de forte humidité.

La batterie de 10 100 mAh est remplaçable à chaud, sans éteindre l’appareil — une fonction essentielle pour la continuité du travail sur le terrain. Samsung ajoute également un mode “sans batterie”, pour une utilisation fixe comme un poste de travail.

Des usages variés et connectés

La Tab Active5 Pro se positionne aussi comme un outil mobile polyvalent. Le NFC est directement intégré à l’écran pour valider des identifiants, suivre des stocks ou effectuer des paiements (point de vente mobile). Deux configurations mémoire sont prooposés 6 Go / 128 Go ou 8 Go / 256 Go (extensible). Le capteur photo principal est de 12 MP et la caméra frontale de 8 MP.

Elle prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, et intègre également la recharge via POGO pour les parcs d’appareils en entreprise.

Sécurité et gestion de parc renforcées avec Knox

Les deux appareils sont proposés en version Entreprise Edition, intégrant la suite Samsung Knox est proposée en version Enterprise Edition avec les mêmes garanties en matière de sécurité, de support et de gestion avec une garantie de 2 ans de disponibilité du produit, jusqu’à 8 ans de mise à jour de sécurité et 3 ans de garantie commerciale et Knox Suite offert pendant 1 an.

La sécurité est assurée par Knox Vault, qui protège les données sensibles via un chiffrement matériel et une authentification renforcée. Les technologies Real Time Kernel Protection et DEFEX assurent une surveillance continue du système, tandis que Samsung Warranty Bit détecte toute tentative de manipulation.

Disponibilité et prix

Les Galaxy XCover7 Pro et Galaxy Tab Active5 Pro sont disponibles aux prix respectifs de 609 € et 849 €.