11 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Samsung Galaxy Z Fold2, un smartphone pliable 5G vendu à plus de 2000 euros

Samsung vient de dévoiler son nouveau smartphone pliable 5G, le Galaxy Z Fold2. Il se distingue par sa dalle Super AMOLED mesurant 6,2 pouces. Cette taille permet en outre de faciliter la lecture des mails, de rédiger des messages à une main, ou encore de regarder des vidéos sans avoir à ouvrir le Galaxy Z Fold2.

Une fois déplié, le smartphone laisse place à un écran Dynamic AMOLED Infinity Flex de 7,6 pouces. Doté de bordures plus fines et affranchi de l'encoche qui accueillait le module photo intérieur du Galaxy Fold, l'écran du Galaxy Z Fold2 occupe la quasi-totalité de la surface du smartphone déplié. L'appareil photo est désormais intégré dans une discrète bulle, placée sur la partie supérieure droite de la dalle. L'écran profite d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et d'un alliage de verre ultrafin (Ultra Thin Glass) et de polymère. Ce smartphone pliable est également équipé de haut-parleurs AKG et de la technologie Dolby Atmos.

La charnière à position libre du Galaxy Z Fold2 s'inspire de celle du Galaxy Z Flip, qui s'ouvre et se referme en conservant l'angle souhaité par l'utilisateur. Le système de brosses situé dans l'espace entre le smartphone et la charnière empêche quant à lui les poussières et particules de s'y accumuler.

En utilisant simultanément les deux écrans du Galaxy Z Fold2 lors de la prise de vue, le photographe et le sujet peuvent tous les deux avoir un aperçu du cadrage grâce au double affichage intérieur et extérieur avec la fonction Dual View. Lorsqu'il est déplié, l'écran extérieur du Galaxy Z Fold2 offre la possibilité de réaliser des selfies en haute résolution en utilisant le capteur principal arrière du smartphone.

En posant le Galaxy Z Fold2 semi-ouvert sur sa face arrière (Flex Mode), l'utilisateur peut prendre des photos ou réaliser des vidéos en dédiant la partie supérieure de l'écran au cadrage, tout en contrôlant l'appareil photo et en visualisant les derniers clichés réalisés sur la moitié inférieure. Cette fonction est rendue possible par l'optimisation de l'interface pour l'écran du Galaxy Z Fold2. Des applications comme Gmail, YouTube, Spotify ou encore Microsoft 365 ont été spécifiquement optimisées pour l'écran du Galaxy Z Fold2.

Comme son écran est le plus grand, il peut afficher jusqu'à trois applications simultanément, ou plusieurs fichiers d'une même application. Il donne aussi la possibilité de glisser-déposer du texte ou un visuel d'un fichier à l'autre. La gestion et l'organisation des différentes fenêtres sont facilitées par l'application Multi-Active Window. L'utilisateur peut aussi associer deux ou trois applications qu'il utilise fréquemment ensemble, afin de les lancer simultanément en utilisant le raccourci ainsi créé.

Grâce à l'App Continuity, le passage d'un écran à l'autre s'effectue de manière intuitive. En mode portrait ou paysage, les applications basculent automatiquement sur l'écran actif lorsque l'utilisateur ouvre ou referme son Galaxy Z Fold2.

Le Galaxy Z Fold2 embarque le processeur Snapdragon 865+ et 256 Go de stockage. Ses deux batteries offrent une autonomie totale de 4500 mAh. Le Galaxy Z Fold2 est doté de la charge sans fil et de la fonction Partage d'énergie.

Le triple capteur arrière est composé d'un module grand angle (12MP, f/1.8), d'un capteur ultra-grand-angle (12MP, f/2.2) et d'un téléobjectif (12MP, f/2.4). Les capteurs de 10 MP (f/2.2) situés en façade et sur l'écran principal permettent de se filmer ou de prendre des selfies, que le smartphone soit ouvert ou replié. Il est équipé du mode Single Take et du Mode Nuit pour améliorer les clichés dans des conditions de basse luminosité. Le Galaxy Z Fold2 peut également filmer en 4K à 60 images/seconde avec ses capteurs avant et arrière.

Le Galaxy Z Fold2 peut par ailleurs être connecté sans fil à une Smart TV grâce au nouveau mode DeX, permettant de gérer deux écrans simultanément.

Disponibilité

Le Galaxy Z Fold2 sera commercialisé au prix de 2020,00 € à partir du 18 septembre en France et bénéficiera d'une garantie d'un an contre les dommages accidentels grâce à l'assurance Samsung Care+. Le Galaxy Z Fold2 se décline en Mystic Bronze (avec une finition mate) et Mystic Black (brillant). Il est également possible de personnaliser le Galaxy Z Fold2 en choisissant la couleur de la charnière parmi 4 coloris : Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red et Metallic Blue.