13 juillet 2025 à 03h33 par La rédaction | 13 juillet 2025 à 05h35

Samsung Galaxy Z Fold7 : finesse extrême, puissance décuplée, IA à tous les étages

Samsung frappe un grand coup en dévoilant son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Fold7, lors de son événement Galaxy Unpacked à New York. Plus fin, plus léger, plus intelligent et plus puissant que jamais, ce modèle incarne la quintessence de l’innovation mobile du géant coréen. À travers ce pliable nouvelle génération, Samsung démontre qu’il est possible d’allier élégance, productivité et intelligence artificielle sans compromis.

Une finesse inédite au service de la portabilité

Avec une épaisseur de seulement 4,2 mm une fois déplié, le Galaxy Z Fold7 devient le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung. Une prouesse technologique qui n’a pas été obtenue au détriment de la solidité, grâce à une refonte complète de la charnière, désormais plus fine et plus robuste. Fermé, l’appareil affiche une épaisseur de 8,9 mm pour un poids plume de 215 grammes, soit plus léger que le Galaxy S25 Ultra. Le pliable gagne ainsi en maniabilité, devenant plus facile à transporter au quotidien, tout en conservant la polyvalence d’un grand écran.

Cette légèreté s’explique par l’usage de matériaux de pointe. Le cadre est conçu en aluminium Armor, la charnière adopte un nouveau design goutte d’eau pour mieux répartir les pressions, et le verre externe est désormais fabriqué en Gorilla Glass Ceramic 2, un matériau vitrocéramique innovant à la fois fin et résistant. Samsung intègre également une fine couche de titane dans l’écran interne, tout en augmentant de 50 % l’épaisseur de son verre ultra-fin, pour offrir une durabilité accrue sans alourdir l’ensemble.

Un double affichage toujours plus immersif

Le Galaxy Z Fold7 conserve l’approche dual screen de la gamme, avec un écran externe élargi de 6,5 pouces au format 21:9, plus proche de celui d’un smartphone traditionnel. Ce nouvel affichage améliore la prise en main et permet une utilisation fluide sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone.

À l’intérieur, l’écran principal atteint désormais les 8 pouces, soit 11 % de surface en plus par rapport au Fold6. La dalle Dynamic AMOLED 2X offre une luminosité maximale de 2 600 nits, renforcée par la technologie Vision Booster, pour une visibilité optimale même en plein soleil. Les contrastes profonds et les couleurs éclatantes confirment l’ambition du Z Fold7 : proposer une expérience visuelle digne d’une tablette haut de gamme, dans un format compact et pliable.

Des performances dopées à l’intelligence artificielle

Samsung propulse son pliable avec la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un SoC spécialement optimisé pour ses smartphones haut de gamme. Par rapport à la précédente génération, les performances sont en nette hausse : +41 % pour le NPU dédié à l’IA, +38 % pour le CPU et +26 % pour le GPU. Cette puissance accrue permet au Galaxy Z Fold7 de répondre instantanément aux usages les plus exigeants, qu’il s’agisse de retouche photo assistée, de traduction en temps réel ou d’édition vidéo.

Le téléphone fonctionne sous One UI 8, la dernière surcouche de Samsung basée sur Android 16, qui tire pleinement parti de l’intelligence artificielle générative grâce à Galaxy AI. L’interface propose une expérience contextualisée, capable de comprendre ce que l’utilisateur écrit, voit ou dit, pour proposer des actions intelligentes, précises et sécurisées.

Avec des outils comme « Entourer pour chercher », il suffit de tracer un cercle autour d’un objet à l’écran pour lancer une recherche instantanée. Galaxy AI propose aussi la traduction en direct d’une discussion vidéo, la génération de textes ou d’images dans une fenêtre flottante, ou encore l’assistance à la rédaction dans Messages. Toutes ces fonctions sont optimisées pour le grand écran, avec la possibilité de glisser-déposer les contenus d’une fenêtre à l’autre, sans interrompre sa tâche.

Une nouvelle référence en photographie mobile

Le Galaxy Z Fold7 fait franchir un cap à la photographie sur smartphone pliable. Il devient le tout premier modèle de la gamme Fold à intégrer un capteur principal de 200 mégapixels, capable de capturer des images 44 % plus lumineuses et quatre fois plus riches en détails que le Fold6. Grâce au nouveau moteur ProVisual, le traitement des clichés est plus rapide et plus précis. L’intelligence artificielle joue ici un rôle majeur : elle distingue automatiquement les sujets en mouvement de l’arrière-plan pour minimiser le bruit en basse lumière, améliore la netteté et ajuste la luminosité selon le contexte.

L’écran interne accueille un capteur selfie de 10 MP avec un champ de vision élargi à 100°, parfait pour les selfies de groupe ou les vidéos en visioconférence. Le HDR 10 bits est également de la partie, assurant des couleurs profondes et nuancées, quelles que soient les conditions de luminosité.

Les outils créatifs n’ont pas été oubliés. Samsung propose des fonctions d’édition boostées par l’IA, comme la « Retouche côte à côte » qui affiche simultanément l’original et la version modifiée pour faciliter les comparaisons. La « Gomme Audio », quant à elle, détecte et élimine automatiquement les bruits de fond dans les vidéos, comme le vent ou la circulation.

Sécurité renforcée et confidentialité post-quantique

Samsung poursuit son engagement en matière de sécurité en introduisant KEEP, un nouveau système de protection des données basé sur l’architecture Knox. Celui-ci crée des espaces de stockage chiffrés, isolés pour chaque application, empêchant toute fuite d’information entre elles. Ce système a été conçu pour anticiper les usages futurs de l’IA, tout en garantissant une confidentialité totale.

Le Galaxy Z Fold7 intègre aussi la cryptographie post-quantique à sa fonction Secure Wi-Fi, une avancée cruciale pour protéger les échanges sur les réseaux publics face aux menaces informatiques à venir. Knox Matrix bénéficie également de mises à jour pour offrir une protection proactive de l’ensemble de l’écosystème Galaxy.

Prix, précommandes et bonus de lancement

Le Galaxy Z Fold7 est disponible en précommande dès maintenant, avec une sortie officielle fixée au 25 juillet. Quatre coloris sont proposés : Bleu Nuit, Gris, Noir Absolu, et un élégant Vert d’Eau, réservé exclusivement au site officiel de Samsung.

Il est décliné en trois configurations de mémoire, afin de répondre aux différents usages, du grand public technophile aux utilisateurs professionnels les plus exigeants. En France, la version d’entrée de gamme équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à 2102,05 euros. Le modèle intermédiaire avec 512 Go de stockage et également 12 Go de RAM est commercialisé au tarif de 2222,05 euros, tandis que la version la plus haut de gamme, dotée de 16 Go de RAM et 1 To de stockage, est affichée à 2372,05 euros.

Ces prix tiennent compte des offres de lancement actuellement en vigueur : Samsung propose jusqu’à 150 euros de remise sur la version 1 To, et 120 euros sur la version 512 Go, dans le cadre des précommandes.

À cela s’ajentent des avantages supplémentaires, tels qu’un accès gratuit à Google AI Pro et 2 To de stockage cloud offerts pendant six mois, réservés aux acheteurs de la période de précommande.

Un pliable d’exception, mais pour qui ?

Avec le Galaxy Z Fold7, Samsung propose un produit extrêmement abouti, à la croisée des chemins entre smartphone, tablette et outil professionnel intelligent. Il s’adresse avant tout à un public exigeant, à la recherche d’un appareil haut de gamme.

Reste que cette prouesse technologique a un coût, et pourrait ne séduire que les plus technophiles ou les utilisateurs professionnels. Mais pour ceux qui attendent le meilleur du pliable, sans compromis, le Fold7 s’impose déjà comme une référence.