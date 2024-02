12 février 2024 à 05h00 par La rédaction | 13 février 2024 à 10h19

Samsung : les montres connectées Galaxy Watch vont bientôt détecter l'apnée du sommeil

Samsung a obtenu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour déployer une fonction de détection de l'apnée du sommeil dans ses prochaines montres connectées.

Après la Corée du Sud, les États-Unis autorisent cette technologie innovante qui permettra aux utilisateurs de surveiller leur sommeil et d'identifier les premiers signes d'apnée du sommeil.

L'apnée du sommeil, caractérisée par des interruptions respiratoires nocturnes, affecte gravement la santé du patient. La qualité du sommeil est altérée, le rendant moins récupérateur, ce qui se traduit par une somnolence et une irritabilité diurnes. À long terme, les conséquences sont plus sérieuses, avec un risque accru de maladies cardiovasculaires et une prédisposition aux accidents vasculaires cérébraux.

Samsung précise que la fonctionnalité de détection de l'apnée du sommeil ne sera accessible qu'aux utilisateurs âgés de plus de 22 ans. Ces utilisateurs devront effectuer deux suivis de sommeil de plus de quatre heures chacun, sur une période de 10 jours.

Pour savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil, il faut porter la montre pendant que vous dormez. La montre analysera votre taux d'oxygène dans le sang et détectera d'éventuelles irrégularités. Si elle détecte des signes d'apnée du sommeil modérée à sévère, elle vous avertira et vous recommandera de consulter un médecin pour une évaluation plus approfondie.

Samsung devance Apple sur le terrain des montres connectées, s'offrant une petite exclusivité.

Alors que le fabricant de l'Apple Watch est embourbé dans un litige relatif aux brevets pour la mesure du taux d'oxygène dans le sang, Samsung s'octroie une petite victoire en étant le premier à proposer cette fonctionnalité sur ses montres.

Fonctionnalité disponible à partir du troisième trimestre 2024

Apple pourrait ne pas proposer cette innovation immédiatement sur ses montres, bien que la firme travaille sur des alternatives et cherche à obtenir l'agrément nécessaire.

Samsung prévoit d'intégrer cette fonctionnalité à ses nouvelles montres connectées à partir du troisième trimestre 2024, probablement en même temps que le lancement des nouvelles Samsung Galaxy Watch, qui a généralement lieu en août chaque année. Cependant, le constructeur n'a pas encore communiqué sur les modèles de montres connectées déjà disponibles qui seront également compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité.