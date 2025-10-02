02 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung muscle son offre abordable avec les nouvelles Galaxy Tab A11 et A11+

Samsung enrichit sa gamme de tablettes avec deux nouveaux modèles qui se veulent à la fois élégants, performants et abordables : les Galaxy Tab A11 et Galaxy Tab A11+. Présentées comme des appareils du quotidien, elles visent un large public, qu’il s’agisse d’étudiants, de familles ou d’utilisateurs à la recherche d’un compagnon numérique simple et efficace.

Un design inspiré du haut de gamme

Dès le premier regard, les nouvelles tablettes reprennent les codes esthétiques des Galaxy Tab S11 et des smartphones Galaxy. Leur design épuré, décliné en gris et en argent, met en avant une finition soignée avec un bloc photo sobre et des bordures discrètes. Compactes et fines (11 pouces pour la Tab A11+ et 8,7 pouces pour la Tab A11), elles privilégient la portabilité et la légèreté, permettant de les emporter partout.

Des écrans fluides et pensés pour le divertissement

Les amateurs de multimédia devraient apprécier l’écran 90 Hz, garant d’une navigation fluide et d’un affichage plus agréable lors du visionnage de vidéos ou du jeu mobile. La Galaxy Tab A11 propose une dalle LCD IPS de 8,7 pouces (1340 x 800 px), tandis que la Tab A11+ bénéficie d’un écran plus spacieux de 11 pouces. Le tout est renforcé par le son Dolby Atmos et une prise jack audio, une rareté qui permet encore de brancher un casque filaire.

Performance et autonomie : deux profils distincts

Sous le capot, Samsung distingue clairement ses deux modèles. La Galaxy Tab A11 embarque un processeur MediaTek Helio G99 épaulé par 4 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Sa batterie de 5100 mAh promet une journée complète d’utilisation avec recharge 15 W.

La Tab A11+ monte en gamme avec le processeur MediaTek Dimensity 7300, jusqu’à 256 Go de stockage et une batterie plus imposante de 7040 mAh, compatible avec la charge rapide 25 W. Selon Samsung, cette puce offre environ 50 % de performances supplémentaires par rapport à l’A11, garantissant une meilleure fluidité dans les applications multitâches ou le jeu.

Toutes deux disposent d’un double appareil photo simple mais efficace : 8 MP à l’arrière et 5 MP en façade, suffisant pour des appels vidéo ou quelques clichés rapides. Le stockage est extensible jusqu’à 2 To via microSD, de quoi conserver sans crainte photos, vidéos et documents.

L’intelligence artificielle s’invite sur la Tab A11+

La grande nouveauté réside dans l’intégration de One UI 8.0 sur la Tab A11+. Cette interface introduit Gemini, un assistant IA contextuel capable de fournir des informations personnalisées selon l’environnement. Elle prend également en charge le mode Samsung DeX, transformant la tablette en un mini-ordinateur avec gestion multifenêtre, glisser-déposer et clic droit.

L’application Samsung Notes profite elle aussi de l’intelligence artificielle, avec une nouvelle fonction de résolution automatique des calculs, pratique pour les étudiants ou les professionnels en déplacement.

Une politique logicielle inédite pour la série A

Samsung met l’accent sur la durabilité logicielle : les deux tablettes bénéficieront de sept années de mises à jour système et de sécurité, un engagement jusqu’ici réservé aux gammes premium. Une décision qui pourrait séduire les acheteurs soucieux de conserver leur appareil sur le long terme.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab A11 est déjà disponible en France, au prix de 230 € pour la version 4 Go + 64 Go, et 270 € pour la version 8 Go + 128 Go. La version Wifi 64 Go est proposée à 180 € et 230 € pour la version 128 Go.

La Galaxy Tab A11+ arrivera un peu plus tard, d’ici la fin de l’année 2025, à un tarif encore non confirmé.