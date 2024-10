22 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Samsung renouvelle sa gamme A avec les Galaxy A16 et A16 5G

Moins de six mois après le lancement des Galaxy A15, Samsung dévoile déjà leurs remplaçants : les A16 et A16 5G. Si le design reste dans la lignée de leurs prédécesseurs, c'est sous le capot que les nouveautés se cachent. De plus, ces appareils bénéfient de six années de mises à jour.

Ces deux smartphones disposent d'un grand écran Super AMOLED 6,7 pouces très haute définition (FHD+) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les Galaxy A16 et A16 5G comprennent un ultra Grand Angle (5 MP), un capteur principal de 50 M, et pour les gros plans un objectif Macro (2 MP). Côté selfie, le capteur frontal est de 13 MP. Les utilisateurs pourront aussi compter sur les suggestions instantanées de retouches dans l'application Galerie.

Les Galaxy A16 et A16 5G gagnent en finesse avec 7,9 mm d'épaisseur, contre 8,4 mm sur les modèles précédents. Ils sont par ailleurs les tous premiers smartphones Galaxy de cette catégorie à être certifiés IP54. A ce titre, ils ne craignent donc ni les éclaboussures ni la poussière.

Côté mémoire, les Galaxy A16 et A16 5G disposent de la même configuration avec 4 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To supplémentaire (via une carte micro SD).

Leur batterie de 5 000 mAh est associée à la charge rapide (25W).

En plus de bénéficier de 6 années de mises à jour de sécurité et de 6 générations de mises à jour d'OS, les Galaxy A16 et A16 5G sont protégés par Samsung Knox Vault. Les données sensibles de ces smartphones y sont stockées sont de manière sécurisées.

Prix et disponibilité

Le Galaxy A16 5G est disponible en trois coloris : gris, turquoise et bleu nuit, avec une finition brillante. Le Galaxy A16 sera quant à lui disponible courant novembre en gris, vert d'eau et bleu nuit avec une finition mate. Le Galaxy A16 est proposé à 219 euros, et le Galaxy A16 5G, à 249 euros.