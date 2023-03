17 mars 2023 à 05h00 par Philippe

Samsung renouvelle sa gamme A avec les Galaxy A54 5G, A34 5G, A14 5G et A14

Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G, en complément des Galaxy A14 5G et Galaxy A14. Ces 4 smartphones, arborent cette année un nouveau design commun, hérité des Galaxy S23 ; Cette gamme se démarque désormais par des bordures plus arrondies et des capteurs photos mieux intégrés au dos des appareils. Ils se caractérisent également par leur grande autonomie, pouvant tenir jusqu'à 2 jours selon le constructeur.

Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G se distinguent aussi par leur appareil photo qui permet de prendre des images plus nettes en conditions de faible luminosité, grâce au mode Nuit qui parvient à capter plus de lumière en fusionnant plusieurs pixels en un. Les Galaxy A54 5G et A34 5G ne sont pas en reste côté vidéo, grâce à la stabilisation optique de l'image (OIS) doublée d'une stabilisation numérique (VDIS) optimisées, pour des vidéos nettes même lorsque l'utilisateur est en mouvement.

Pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des selfies riches en détails, ou participer à des appels vidéo en haute résolution, le Galaxy A54 5G est doté d'un capteur frontal de 32 MP. Les Galaxy A14 et A14 5G sont quant à eux dotés d'un capteur principal de 50 MP. L'ensemble de la gamme est également équipée d'un capteur Macro pour les détails.

Il est également plus facile de supprimer des objets, ombres et reflets indésirables grâce aux outils d'édition optimisés avec les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G.

Les Galaxy A54 5G et A34 5G sont dotés d'écrans Super AMOLED immersifs de respectivement 6,4 pouces et 6,6 pouces, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lumineux, ils permettent de consulter confortablement ses contenus même en plein soleil. Quant au Galaxy A14 5G, il est équipé d'un grand écran FHD+ de 6,6 pouces au taux de rafraichissement de 90 Hz. Le Galaxy A14 est lui aussi doté d'un écran FHD+ de 6.6 pouces.

Le stockage interne des Galaxy A est extensible jusqu'à 256 Go pour les Galaxy A34 5G et A54 5G et peut être complété d'un To via une carte microSD. L'ensemble de la série Galaxy A est équipé de la technologie RAM+, qui augmente la mémoire RAM en transformant l'espace de stockage interne en RAM virtuel, pour profiter jusqu'à 8 Go supplémentaires.

Les Galaxy A54 5G et A34 5G recevront par ailleurs jusqu'à 4 générations de mises à jour du système d'exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Disponibilité et offre de lancement

Le Galaxy A54 5G est disponible au tarif de 499 € en Lime, Graphite, Lavande et en Blanc, tandis que le Galaxy A34 5G est décliné en Lime, Graphite, Lavande et en Argenté au prix de 399 €. Ces deux modèles font l'objet d'une offre de lancement jusqu'au 30 avril. Pendant cette période, les personnes faisant l'acquisition d'un Galaxy A34 5G ou Galaxy A54 5G se verront offrir une paire de Galaxy Buds 2.

En complément, les acquéreurs d'un Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G ou Galaxy A14 bénéficieront de 2 mois d'accès gratuits à YouTube Premium, pour profiter d'un accès illimité et sans publicité à YouTube et YouTube Music, et de 3 mois d'essai pour Spotify Premium, pour un accès illimité et sans publicité à ses contenus musicaux.

Les Galaxy A14 5G et Galaxy A14 sont disponibles en Lime, Noir et Argenté aux prix respectifs de 249 € et 219 €.