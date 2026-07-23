23 juillet 2026 à 03h26 par Philippe | 23 juillet 2026 à 05h28

Samsung sort l'artillerie lourde avec ses nouveaux Galaxy Z Flip 8, Fold 8 et Fold 8 Ultra

Huit ans après avoir lancé ses premiers smartphones pliables, Samsung fait évoluer en profondeur sa stratégie. Le constructeur sud-coréen ne se contente plus de proposer un smartphone à clapet et un modèle de type livre : il introduit désormais une troisième déclinaison qui vient structurer son offre autour de trois usages clairement différenciés. Avec les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra, la marque entend séduire aussi bien les amateurs de design que les passionnés de multimédia ou les utilisateurs à la recherche d'un véritable outil de productivité.

Cette nouvelle génération marque également une étape importante pour Samsung dans l'intégration de l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience mobile. Les trois appareils inaugurent One UI 9 sous Android 17 et profitent des dernières évolutions de Galaxy AI, avec des fonctions toujours plus contextuelles et capables d'interagir entre plusieurs applications. Parallèlement, Samsung continue d'affiner ses smartphones pliables en améliorant leur finesse, leur robustesse et leur ergonomie, tout en misant sur une nouvelle technologie d'écran baptisée Flex Titanium sur les modèles Fold.

Samsung Galaxy Z Flip 8 : le smartphone pliable qui mise sur le style et l'intelligence artificielle

Avec le Galaxy Z Flip 8, Samsung ne bouleverse pas une formule qui a largement fait ses preuves, mais la perfectionne sur pratiquement tous les points. Plus fin, plus léger et plus intelligent que son prédécesseur, le nouveau modèle à clapet conserve l'ADN qui a fait le succès de la gamme tout en renforçant l'expérience utilisateur grâce à l'intelligence artificielle.

Le Galaxy Z Flip 8 affiche une épaisseur de seulement 6,1 mm une fois déplié pour un poids contenu de 180 grammes, ce qui en fait le smartphone pliable le plus fin et le plus léger jamais commercialisé par Samsung dans cette catégorie. Son format compact reste son principal atout : replié, il se glisse facilement dans une poche tout en offrant un écran externe suffisamment grand pour exécuter de nombreuses tâches sans avoir à ouvrir l'appareil.

Un écran externe qui devient un véritable tableau de bord intelligent

Samsung fait évoluer l'un des éléments les plus emblématiques de la gamme Flip : son écran externe.

Celui-ci ne sert plus uniquement à afficher des notifications ou à prendre des selfies. Il devient désormais une véritable interface pilotée par Galaxy AI. L'utilisateur peut accéder rapidement à ses applications favorites, consulter des informations personnalisées ou encore bénéficier de recommandations adaptées à son contexte d'utilisation.

La fonction Now Brief fournit par exemple des informations utiles au bon moment, tandis que l'assistant est capable d'afficher des rappels ou des suggestions en fonction des habitudes de l'utilisateur. L'objectif est de limiter les manipulations et d'offrir un accès immédiat aux informations essentielles sans ouvrir le smartphone.

Une expérience photo toujours pensée pour les créateurs de contenus

La photographie reste l'un des points forts du Galaxy Z Flip 8. Samsung conserve un double module photo de 50 mégapixels, mais mise davantage sur le traitement logiciel que sur une révolution matérielle.

Le constructeur met en avant son moteur ProVisual Engine, chargé d'améliorer automatiquement la restitution des couleurs, la gestion de la lumière et le niveau de détail des clichés.

Le format pliable apporte également des avantages uniques. Grâce au Flex Mode, il devient possible de poser le smartphone sur une table afin de réaliser des photos ou des vidéos sans trépied. Cette conception facilite aussi la prise de selfies avec les capteurs principaux, nettement plus performants que la caméra frontale.

Samsung ajoute plusieurs fonctions destinées aux créateurs de contenus :

le mode FlexCam, qui optimise les selfies ;

FlipShot, permettant de personnaliser l'écran externe pendant la prise de vue ;

la vue Miroir, qui aide à ajuster son cadrage avant une photo ;

le mode Super Stabilité, désormais enrichi d'un verrouillage horizontal pour produire des vidéos plus fluides.

Galaxy AI prend une nouvelle dimension

L'une des principales nouveautés de cette génération concerne l'intégration beaucoup plus poussée de l'intelligence artificielle.

Samsung présente Galaxy AI comme un assistant capable d'accompagner l'utilisateur tout au long de la journée. Les nouvelles fonctions Now Brief et Now Nudge analysent le contexte afin de proposer automatiquement les prochaines actions pertinentes.

Lorsqu'une conversation évoque un rendez-vous, un déplacement ou un projet, l'IA peut suggérer d'ajouter un événement à l'agenda, de rechercher une adresse ou encore d'enregistrer un lieu sans que l'utilisateur ait besoin d'effectuer plusieurs manipulations.

Le Galaxy Z Flip 8 profite également de Gemini Intelligence, qui permet de générer des résumés, des présentations, des rapports ou encore des documents à partir de notes, d'images ou d'enregistrements réunis dans un même espace de travail. Samsung renforce ainsi la vocation de ses smartphones comme assistants personnels capables de comprendre le contexte plutôt que de simplement répondre à des commandes vocales.

Une sécurité renforcée pour accompagner l'essor de l'IA

À mesure que l'intelligence artificielle traite davantage de données personnelles, Samsung met également l'accent sur la confidentialité.

Les Galaxy Z Flip 8 bénéficient des dernières évolutions de Samsung Knox, du Personal Data Engine et de Knox Vault, qui isolent les informations sensibles dans des espaces chiffrés distincts. One UI 9 introduit également un nouveau tableau de bord permettant de suivre les actions réalisées par les assistants IA et d'ajuster les autorisations accordées aux différentes fonctionnalités.

Samsung souhaite ainsi offrir davantage de transparence sur l'utilisation des données personnelles, un enjeu devenu central avec la généralisation des assistants intelligents.

Un smartphone qui assume plus que jamais son positionnement

Avec cette huitième génération, Samsung ne cherche pas à transformer radicalement son smartphone à clapet. Le Galaxy Z Flip 8 s'inscrit plutôt dans une logique de perfectionnement en affinant son design, en enrichissant son écran externe et en faisant de l'intelligence artificielle l'un de ses principaux arguments.

Face à une concurrence de plus en plus présente sur le marché des smartphones pliables, le constructeur mise sur un appareil qui conserve son identité tout en devenant plus pratique au quotidien, aussi bien pour communiquer que pour créer rapidement du contenu.

Samsung Galaxy Z Fold 8 : Samsung invente un nouveau format de smartphone pliable axé sur l'immersion

Avec le Galaxy Z Fold 8, Samsung ne se contente pas de renouveler son smartphone pliable de type « livre ». Le constructeur inaugure une toute nouvelle catégorie au sein de sa gamme. Positionné entre le Galaxy Z Flip 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra, ce modèle adopte un format inédit, plus compact et plus équilibré, pensé avant tout pour les utilisateurs qui passent une grande partie de leur temps à consulter des contenus, lire, regarder des vidéos ou jouer.

L'objectif est clair : proposer un appareil qui offre une expérience plus immersive qu'un smartphone classique, sans atteindre les dimensions imposantes du modèle Ultra. Samsung crée ainsi une nouvelle porte d'entrée vers l'univers des smartphones pliables premium.

Un format inédit pensé pour le multimédia

Le Galaxy Z Fold 8 se distingue immédiatement par ses nouvelles proportions. Contrairement aux précédents Fold, il abandonne le format très vertical au profit d'une conception davantage inspirée d'un carnet de notes.

Une fois refermé, son écran externe adopte un ratio 10:16, plus naturel pour consulter ses messages, naviguer sur Internet ou parcourir les réseaux sociaux. Une fois ouvert, l'appareil dévoile un écran interne au format 4:3, particulièrement adapté au visionnage de vidéos, à la lecture de livres numériques, de magazines ou encore à la consultation de documents.

Samsung explique avoir conçu ces deux écrans après avoir étudié les habitudes de consommation des utilisateurs. Le résultat est un smartphone qui adapte plus naturellement l'affichage au contenu consulté tout en réduisant les bandes noires lors du visionnage de vidéos ou de photos.

Un écran plus lumineux et une nouvelle technologie de conception

L'écran constitue naturellement l'élément central de ce nouveau Fold. Samsung introduit ici sa nouvelle technologie Flex Titanium, qui repose sur une structure associant un film en alliage de titane et une plaque renforcée du même matériau. Cette conception permet d'améliorer simultanément plusieurs aspects du smartphone.

La structure renforce la résistance de l'écran tout en absorbant plus efficacement les contraintes mécaniques liées aux ouvertures répétées. Elle contribue également à réduire progressivement la visibilité de la pliure centrale et améliore la fluidité de la charnière, dont le fonctionnement se révèle plus souple que sur la génération précédente.

À cela s'ajoute une luminosité pouvant atteindre 3 000 nits, complétée par la technologie Vision Booster et un traitement limitant les reflets, afin de conserver une excellente lisibilité même en plein soleil.

Des performances pensées pour durer

Sous le capot, Samsung équipe son nouveau smartphone du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, associé à une batterie de 4 800 mAh, soit une capacité supérieure à celle de la précédente génération.

L'objectif n'est pas uniquement d'améliorer les performances brutes, mais aussi d'offrir une autonomie suffisante pour accompagner une utilisation intensive mêlant navigation, vidéo, jeux, lecture et multitâche.

Avec seulement 201 grammes, le Galaxy Z Fold 8 reste également relativement léger pour un smartphone pliable de cette catégorie, ce qui participe à son confort d'utilisation au quotidien.

La photographie progresse avec un double capteur de 50 mégapixels

Samsung fait évoluer la partie photo sans chercher à concurrencer directement le modèle Ultra. Le Galaxy Z Fold 8 embarque un double module composé de deux capteurs de 50 mégapixels, l'un dédié au grand-angle, l'autre à l'ultra grand-angle. Cette configuration vise avant tout la polyvalence en permettant aussi bien de photographier des paysages que des scènes de groupe ou des sujets rapprochés.

Le constructeur met également l'accent sur plusieurs fonctions logicielles destinées à simplifier la création de contenus.

Le Double Enregistrement permet notamment de filmer simultanément ce qui se passe devant l'objectif et la réaction de l'utilisateur grâce aux deux écrans du smartphone. Une fonctionnalité particulièrement adaptée aux créateurs de contenus ou aux vidéos de réaction.

Autre nouveauté, le Recadrage dynamique suit automatiquement un sujet sélectionné puis adapte le cadrage au format souhaité afin de produire rapidement des vidéos optimisées pour les réseaux sociaux, limitant ainsi les opérations de montage après la prise de vue.

Un Fold pensé avant tout pour l'expérience utilisateur

Avec ce Galaxy Z Fold 8, Samsung inaugure finalement une nouvelle philosophie au sein de sa famille Fold.

Là où les précédentes générations cherchaient principalement à remplacer un smartphone classique par un appareil plus grand, cette nouvelle version met clairement l'accent sur l'immersion. Son écran 4:3, ses nouvelles proportions et son poids contenu en font un appareil pensé pour ceux qui passent plusieurs heures par jour à consulter du contenu ou à travailler sur un écran plus confortable sans pour autant rechercher les caractéristiques extrêmes du modèle Ultra.

En créant ce format intermédiaire, Samsung segmente davantage sa gamme afin que chaque utilisateur puisse choisir un smartphone pliable correspondant à un usage précis plutôt qu'un simple niveau de prix.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : le smartphone pliable le plus ambitieux jamais conçu par Samsung

Avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung entend démontrer tout le potentiel des smartphones pliables. Positionné au sommet de sa gamme, ce nouveau modèle concentre les technologies les plus avancées du constructeur, qu'il s'agisse de la photographie, de la puissance de calcul, de l'autonomie ou encore de la productivité. Plus fin que ses prédécesseurs tout en conservant un grand écran de 8 pouces, il se présente comme une véritable alternative à une tablette compacte, sans renoncer à l'encombrement d'un smartphone.

À travers ce modèle, Samsung transpose pour la première fois l'ADN de la gamme « Ultra » à l'univers des smartphones pliables. Le résultat est un appareil conçu pour répondre aux besoins des créateurs de contenus, des professionnels et des utilisateurs les plus exigeants, qui souhaitent disposer d'un espace de travail généreux dans un format toujours plus compact.

Le Fold le plus fin jamais produit par Samsung

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra impressionne d'abord par son design. Malgré son imposant écran interne de 8 pouces, Samsung est parvenu à réduire son épaisseur à seulement 4,1 mm une fois déplié, ce qui en fait le smartphone pliable le plus fin jamais conçu par la marque.

Avec un poids limité à 215 grammes, le constructeur réussit à conserver un excellent équilibre entre finesse, robustesse et confort d'utilisation. Cette évolution est rendue possible notamment grâce à la nouvelle technologie Flex Titanium, qui associe un film en alliage de titane à une plaque renforcée afin de consolider la structure de l'écran tout en améliorant la fluidité de la charnière et en limitant l'apparition de la pliure au fil du temps.

Comme sur le Galaxy Z Fold 8, l'écran bénéficie d'une luminosité maximale de 3 000 nits, de la technologie Vision Booster ainsi que d'un traitement antireflet destiné à préserver une excellente lisibilité, même en extérieur.

Une configuration pensée pour remplacer un ordinateur portable dans de nombreux usages

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra a été développé autour d'une idée simple : permettre aux utilisateurs d'accomplir davantage de tâches depuis un seul appareil.

Son grand écran facilite naturellement le multitâche, l'édition de documents, la consultation simultanée de plusieurs applications ou encore le travail sur des contenus visuels. Samsung accompagne cette évolution par une fiche technique haut de gamme.

Le smartphone embarque le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, épaulé par une batterie de 5 000 mAh, la plus importante de toute la gamme Galaxy Z. Cette capacité supérieure permet d'accompagner les usages intensifs tout au long de la journée, qu'il s'agisse de création de contenu, de visioconférences, de montage vidéo ou d'applications reposant sur l'intelligence artificielle.

Samsung améliore également la recharge avec une architecture à double voie compatible avec une puissance de 45 W, tandis qu'un nouveau système de refroidissement en graphite de plus grande dimension assure une meilleure dissipation thermique lors des charges de travail prolongées.

Le meilleur appareil photo jamais intégré à un smartphone pliable Samsung

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est également celui qui bénéficie de la configuration photographique la plus avancée de toute la famille Galaxy Z.

Samsung équipe son modèle phare d'un capteur principal de 200 mégapixels, identique en définition à celui de ses smartphones Ultra traditionnels. Ce capteur est associé à un nouveau module ultra grand-angle de 50 mégapixels, offrant davantage de détails aussi bien pour les paysages que pour les prises de vue rapprochées ou la macrophotographie.

Le constructeur met également en avant plusieurs évolutions destinées aux créateurs de contenus. Le mode HDR est désormais disponible en pleine définition de 200 mégapixels, tandis que le mode Nuit améliore les performances en basse luminosité afin d'obtenir des images plus détaillées.

Côté vidéo, Samsung introduit l'enregistrement 8K avec le nouveau codec APV, conçu pour offrir davantage de latitude lors du montage. Les utilisateurs disposent également de la fonction Cine LUT, qui applique directement des rendus colorimétriques inspirés du cinéma afin de simplifier la postproduction directement depuis le smartphone.

Une intelligence artificielle omniprésente dans l'expérience utilisateur

Comme les autres membres de la gamme, le Galaxy Z Fold 8 Ultra inaugure la nouvelle génération de Galaxy AI.

Samsung fait évoluer son assistant afin qu'il soit capable de comprendre davantage le contexte dans lequel évolue l'utilisateur. Les fonctions Now Brief et Now Nudge proposent automatiquement des informations, des rappels ou des actions adaptées aux habitudes de chacun.

L'intégration de Gemini Intelligence va encore plus loin en permettant de réunir notes, captures d'écran, images, documents et enregistrements dans un espace de travail unique. L'intelligence artificielle peut ensuite transformer ces contenus en comptes rendus, présentations, résumés, rapports ou documents structurés en quelques instants.

Le grand écran du Fold 8 Ultra prend ici tout son sens en facilitant le glisser-déposer entre plusieurs fenêtres et en offrant un environnement de travail beaucoup plus confortable que sur un smartphone traditionnel.

Une sécurité renforcée pour accompagner l'essor de l'IA

L'intégration croissante de l'intelligence artificielle conduit également Samsung à renforcer les mécanismes de protection des données personnelles.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficie des dernières évolutions de Samsung Knox, du Personal Data Engine, de Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) et de Knox Vault, qui assurent le chiffrement et l'isolation des données sensibles.

Avec One UI 9, Samsung introduit également un tableau de bord permettant de suivre les actions réalisées par les différents assistants IA et de contrôler précisément les autorisations qui leur sont accordées. Cette approche vise à offrir davantage de transparence tout en laissant aux utilisateurs la maîtrise des informations exploitées par les services d'intelligence artificielle.

Une gamme pliable désormais structurée autour de trois profils d'utilisateurs

Avec cette huitième génération, Samsung ne se contente pas de faire évoluer ses smartphones pliables : le constructeur redéfinit entièrement son catalogue. Là où les précédentes générations opposaient simplement un modèle à clapet et un modèle de type livre, la marque segmente désormais son offre autour de trois usages bien distincts.

Le Galaxy Z Flip 8 conserve son statut de smartphone compact orienté vers le style, la mobilité et la création de contenus. Le Galaxy Z Fold 8 inaugure un nouveau format intermédiaire, pensé avant tout pour l'immersion et la consommation multimédia. Enfin, le Galaxy Z Fold 8 Ultra s'adresse aux utilisateurs les plus exigeants en réunissant les meilleures technologies développées par Samsung dans un appareil taillé pour la productivité, la photographie et les usages intensifs de l'intelligence artificielle.

Au-delà des évolutions matérielles, cette nouvelle génération illustre surtout la volonté du constructeur sud-coréen de démocratiser davantage les smartphones pliables en proposant des expériences adaptées à des besoins plus variés. Une stratégie qui pourrait permettre à Samsung de conforter sa position sur un marché devenu plus concurrentiel, où l'innovation ne repose plus uniquement sur la capacité à plier un écran, mais sur la manière dont ce format transforme concrètement l'expérience utilisateur.

Prix, coloris et disponibilité : une gamme premium accompagnée d'offres de lancement

Avec cette nouvelle génération de smartphones pliables, Samsung confirme son positionnement sur le segment haut de gamme. Les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra sont proposés en plusieurs configurations de stockage, avec des tarifs qui s'échelonnent de 1 299 euros à 2 799 euros selon le modèle et la capacité choisie. Les précommandes sont ouvertes dès à présent, tandis que les premières livraisons débuteront le 4 août 2026.

Le Galaxy Z Flip 8 est commercialisé à partir de 1 299 euros en version 256 Go, tandis que la déclinaison 512 Go est proposée à 1 499 euros.

Le nouveau Galaxy Z Fold 8, qui inaugure un format intermédiaire dans la gamme, débute à 1 999 euros en version 256 Go. Les variantes 512 Go et 1 To sont respectivement affichées à 2 199 euros et 2 399 euros.

Positionné comme le fleuron de la famille Galaxy Z, le Galaxy Z Fold 8 Ultra démarre à 2 199 euros avec 256 Go de stockage. Les modèles 512 Go et 1 To sont commercialisés à 2 399 euros et 2 799 euros, faisant de lui le smartphone pliable le plus onéreux jamais lancé par Samsung.

Côté coloris, Samsung propose une palette spécifique à chaque modèle. Les trois smartphones sont disponibles en Graphite et Blanc. Le Galaxy Z Fold 8 est également décliné en Lavande et Pistache, cette dernière étant exclusive à la boutique officielle de Samsung. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra ajoute quant à lui les finitions Techno Violet et Techno Vert, tandis que le Galaxy Z Flip 8 est proposé en Rose et Vert d'eau, cette dernière teinte étant également réservée aux ventes en ligne.