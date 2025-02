18 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung surpasse Apple avec 730 millions de smartphones expédiés en plus sur une décennie

La rivalité entre Apple et Samsung est sans équivalent. Apple conçoit et produit ses appareils en interne, offrant un écosystème fermé où matériel et logiciel sont parfaitement intégrés pour garantir une expérience utilisateur fluide et homogène. À l'inverse, Samsung propose une vaste gamme de smartphones, fonctionnant sous Android, qui s'adressent à différents segments de marché, du haut de gamme aux modèles plus accessibles.

Cette concurrence intense se traduit par une innovation constante et une fidélité marquée des consommateurs envers chacune des marques. Alors qu'Apple mise sur un écosystème exclusif et un suivi logiciel exemplaire pour fidéliser sa clientèle, Samsung joue sur la diversité de son catalogue pour toucher un public plus large. Cependant, en termes de ventes cumulées sur le long terme, Samsung conserve une nette avance sur son concurrent américain.

Un écart massif malgré une baisse de 30% des ventes

D'après les données de Techgaged, Samsung a expédié 3,1 milliards de smartphones au cours de la dernière décennie, soit 730 millions de plus qu'Apple, qui affiche 2,3 milliards d'unités vendues sur la même période.

Malgré une baisse de 30% de ses ventes annuelles, Samsung reste le leader en volume d'expéditions. En 2024, le constructeur sud-coréen a vendu 223,5 millions de smartphones, contre 318,1 millions en 2014, soit une diminution de près de 95 millions d'unités en dix ans. Ce recul s'explique en partie par la stratégie de l'entreprise, qui a délaissé les modèles abordables au profit de ses gammes premium, comme les Galaxy S et Z. Par ailleurs, la montée en puissance des constructeurs chinois tels que Xiaomi, Oppo et Vivo a renforcé la pression concurrentielle sur Samsung, notamment dans les segments de marché où il était dominant.

De son côté, Apple a profité d'une forte loyauté de ses utilisateurs, d'un suivi logiciel exemplaire et d'une durée de vie prolongée de ses produits, qui encouragent les consommateurs à rester fidèles à l'iPhone. En outre, l'expansion de la marque sur des marchés émergents comme l'Inde a dopé ses ventes. En dix ans, Apple a augmenté ses expéditions annuelles de 18%, ce qui correspond à 35 millions d'iPhone supplémentaires vendus par an.

Un recul de part de marché pour Samsung, une croissance pour Apple

Si Apple et Samsung restent les leaders incontestés du secteur, ils subissent tous deux la percée fulgurante des fabricants chinois. En 2024, Apple a terminé l'année avec une part de marché de 23,2%, en légère baisse par rapport aux 24,7% du quatrième trimestre 2023. Cependant, sur dix ans, Apple a gagné 4,5% de part de marché.

En revanche, Samsung a connu un déclin sur la même période. Fin 2024, sa part de marché s'élevait à 15,6%, en baisse de 0,8% par rapport à l'année précédente. Sur la décennie, Samsung a perdu 5,8% de part de marché, un recul directement lié à la concurrence accrue des constructeurs chinois.

Samsung conserve son statut de leader en termes de volume d'expéditions de smartphones, mais son avance sur Apple s'érode avec le temps. La marque sud-coréenne doit désormais jongler entre l'innovation, la montée en gamme et la compétition féroce des fabricants chinois. De son côté, Apple poursuit sa croissance grâce à une stratégie axée sur la qualité, la longévité de ses produits et une forte fidélité client.