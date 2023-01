23 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

Samsung Wallet évolue vers une nouvelle solution tout-en-un

Payer au restaurant avec son smartphone ? C'est ce que propose la solution Samsung Wallet. Face à Google Wallet et Apple Pay, cette application s'adresse aux possesseurs de smartphones de la marque Samsung.

Samsung Wallet vient de lancer sa nouvelle version tout-en-un en fusionnant les meilleures fonctions de Samsung Pay et Samsung Pass. Samsung Wallet permet désormais d'accéder à des tickets d'entrée dématérialisés de spectacles et lieux culturels comme le château de Versailles, l'Atelier des Lumières, Bassins de Lumières, Carrières de Lumières ou encore Caumont Centre d'Art.

D'autres documents officiels importants, tels que les certificats de vaccination COVID-19 ou le pass vaccinal, peuvent également être enregistrés dans Samsung Wallet dans certaines régions, pour une authentification facile et sécurisée.

Samsung Wallet facilite la gestion des maisons intelligentes

Grâce à l'intégration de SmartThings et aux partenariats de Samsung avec 15 entreprises de sécurité domestique prenant en charge plus de 135 serrures de porte intelligentes, les utilisateurs peuvent facilement verrouiller et déverrouiller leurs portes avec leur appareil Galaxy. En outre, Samsung Wallet peut enregistrer les clés de voiture digitales de certains modèles BMW : l'application peut ainsi être utilisée pour verrouiller et déverrouiller le véhicule, démarrer le moteur et même partager les clés en toute sécurité avec des amis et des membres de la famille.

Samsung Wallet inclut également la fonctionnalité Samsung Pass, qui permet de stocker en toute sécurité les mots de passe pour l'accès aux comptes en ligne, ainsi que les cartes d'embarquement et les tickets d'entrée aux évènements. En déplacement, Samsung Wallet peut être utilisé pour organiser les billets, ce qui permet aux utilisateurs de simplifier leurs préparatifs. Le partenariat de Samsung avec Korean Air permet d'enregistrer les cartes d'embarquement de Korean Air dans Samsung Wallet pour un accès facile, ce qui rend l'embarquement aussi simple que la connexion à un compte en ligne.

Samsung Knox

Samsung Wallet est protégé par Samsung Knox, la plateforme de sécurité aux normes de la défense. Les protections comprennent la reconnaissance des empreintes digitales et le chiffrement qui protège les données sensibles, afin que seul le propriétaire de l'appareil puisse accéder à ses informations importantes. Parallèlement à Samsung Knox, les informations enregistrées dans Samsung Wallet sont chiffrées et stockées dans des environnements isolés, qu'il s'agisse du " Trusted Execution Environment " (environnement d'exécution de confiance) ou de l' " embedded Secure Element " (environnement sécurisé embarqué), une puce inviolable qui résiste au piratage numérique et physique.

Même en cas de perte de leur téléphone, les utilisateurs ont l'esprit tranquille en sachant que tout ce qui est stocké dans leur Samsung Wallet est protégé par Samsung Knox et l'authentification biométrique. Grâce à FindMyMobile, Samsung Wallet peut également être désactivé à distance, et les utilisateurs peuvent verrouiller à distance leur appareil pour une couche de protection supplémentaire.

Pour commencer à utiliser Samsung Wallet, il suffit aux utilisateurs de Galaxy d'ouvrir l'application Samsung Pay ou Samsung Pass sur un appareil Galaxy compatible et de suivre l'invitation à mettre à jour le logiciel, ou de se rendre sur le Galaxy Store.