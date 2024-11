15 novembre 2024 à 08h21 par La rédaction

Nouveau scandale pour Apple : l'association de consommateurs britannique dénonce des pratiques abusives avec son service iCloud

Quelques jours après son nouveau bras de fer avec lUE concernant les géo-restrictions imposées par Apple. Le géant américain se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une affaire d'abus de position dominante. Les autorités s'interrogent sur les pratiques commerciales du géant californien.

Which?, l'un des plus grands groupes de consommateurs au Royaume-Uni vient de porter un nouveau coup dur à Apple. Cette fois Apple est accusé d'avoir enfreint les règles de la concurrence sur le marché du stockage cloud.

Which? accuse Apple de pratiques anticoncurrentielles sur le marché du cloud

Représentant les intérêts de près de 40 millions d'utilisateurs iCloud, l'association dénonce les pratiques commerciales d'Apple qu'elle juge abusives. L'association de consommateurs britannique Which? accuse Apple de forcer la main à ses utilisateurs en matière de stockage en ligne. Selon l'organisme, le géant de la pomme pousserait de manière abusive à l'adoption d'iCloud+, au détriment des solutions concurrentes.

Outre les pratiques anticoncurrentielles, l'association de consommateurs britannique pointe également du doigt une augmentation significative des tarifs d'iCloud+ au cours de l'année 2023. Selon Which?, ces hausses, qui oscillent entre 20% et 29%, sont jugées excessives et injustifiées.

Une indemnisation de plusieurs milliards en jeu

Face à ces pratiques, l'association demande une indemnisation pour les utilisateurs lésés par cette politique tarifaire agressive. Which? estime que ces augmentations abusives constituent un préjudice financier pour les consommateurs et portent atteinte à leur pouvoir d'achat.

En effet, Which? espère obtenir un dédommagement d'environ 70 livres sterling par client ayant souscrit à iCloud+. Or, au Royaume-Uni, on estime à 40 millions le nombre de possesseurs d'iPhone et d'iPad. Si tous ces utilisateurs étaient éligibles, la facture totale pour Apple pourrait s'élever à près de 2,8 milliards de livres sterling. Cette procédure s'annonce comme l'une des plus importantes jamais intentées contre le géant américain.

Apple se défend et rejette les accusations

Face aux accusations de Which? concernant les pratiques d'iCloud, Apple a tenu à réagir. Le géant de la tech affirme que ses utilisateurs ne sont nullement contraints d'utiliser son service de stockage en ligne et qu'ils ont tout loisir de se tourner vers des solutions tierces. L'entreprise souligne également qu'elle facilite au maximum le transfert de données entre iCloud et d'autres services. Le géant californien affirme aussi que près de la moitié de ses utilisateurs ne souscrivent pas à iCloud+, soit parce qu'ils n'ont pas besoin de stockage supplémentaire, soit parce qu'ils préfèrent d'autres solutions.

La firme de Cupertino rejette catégoriquement les accusations d'anticoncurrence et se dit prête à se défendre en justice si nécessaire.