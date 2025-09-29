29 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Scores, stats et actus : Apple Sports débarque en France, et c'est gratuit

Apple enrichit encore son écosystème avec une application gratuite qui risque bien de devenir incontournable pour les passionnés de sport. Après avoir conquis les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni depuis 2024, Apple Sports débarque en France et dans plusieurs pays européens, avec la promesse de transformer la manière dont les supporters suivent leurs compétitions et équipes favorites.

Une application pensée pour la simplicité et la personnalisation

Disponible dès maintenant sur l’App Store (nécessite iOS 17.2 au minimum), Apple Sports se distingue par son interface claire, rapide et intuitive, fidèle à l’identité graphique de la marque. L’objectif est simple : offrir aux fans une vue complète et instantanée de l’actualité sportive.

Dès l’ouverture de l’app, les utilisateurs peuvent choisir leurs équipes et ligues préférées. Les matchs, scores et résultats s’affichent alors en priorité, garantissant un accès immédiat aux informations qui comptent le plus pour eux. Le tableau de bord central met en avant les événements en cours et à venir, tandis que des sections détaillées permettent de consulter les statistiques, les compositions d’équipes ou encore les calendriers de compétitions.

Des fonctionnalités taillées pour l’écosystème Apple

Apple mise sur l’intégration de son app avec l’ensemble de ses appareils.

Activités en direct : les scores et résultats s’affichent en temps réel directement sur l’écran verrouillé de l’iPhone, mais aussi sur l’Apple Watch. Les utilisateurs peuvent même programmer à l’avance le suivi d’une rencontre à venir.

: les scores et résultats s’affichent en temps réel directement sur l’écran verrouillé de l’iPhone, mais aussi sur l’Apple Watch. Les utilisateurs peuvent même programmer à l’avance le suivi d’une rencontre à venir. Widgets personnalisés : il est possible d’épingler ses équipes ou ligues favorites sur l’écran d’accueil, afin de visualiser d’un coup d’œil les résultats ou prochains matchs. Ces widgets sont également accessibles sur iPad et Mac, même si en Europe certaines fonctions restent limitées par le règlement DMA.

: il est possible d’épingler ses équipes ou ligues favorites sur l’écran d’accueil, afin de visualiser d’un coup d’œil les résultats ou prochains matchs. Ces widgets sont également accessibles sur iPad et Mac, même si en Europe certaines fonctions restent limitées par le règlement DMA. Game Card Sharing : une option qui permet de partager facilement une fiche de match, ses statistiques ou ses moments clés avec ses proches, via Messages ou les réseaux sociaux.

Ces intégrations visent à simplifier le suivi des compétitions et à renforcer la convivialité autour du sport, tout en tirant parti de la cohérence entre les différents appareils Apple.

Un catalogue de sports et de ligues particulièrement riche

Apple Sports couvre déjà un large éventail de disciplines. Les principaux championnats européens de football sont de la partie : Ligue 1, Ligue 2, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga et leurs divisions inférieures, mais aussi les coupes européennes (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence). La Primeira Liga portugaise, la Segunda División espagnole ou encore la Serie B italienne viennent compléter l’offre.

À côté du football, de nombreux sports collectifs et individuels sont intégrés :

Basketball : NBA, WNBA, NCAA (masculin et féminin).

: NBA, WNBA, NCAA (masculin et féminin). Sports américains : NFL, MLB, MLS, NASCAR.

: NFL, MLB, MLS, NASCAR. Hockey sur glace : NHL.

: NHL. Sports mécaniques : Formule 1.

: Formule 1. Tennis : compétitions masculines et féminines.

Apple insiste sur le fait que la couverture continuera de s’élargir au fil des mises à jour, avec une prise en charge plus fine des compétitions et, potentiellement, de nouvelles disciplines.

Une arrivée en France qui tombe à pic

Le lancement en France et dans sept autres pays européens (Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Irlande, Islande et Portugal) coïncide avec la rentrée sportive et, surtout, le coup d’envoi de la Ligue des champions. Un calendrier idéal pour séduire rapidement les amateurs de football et leur donner envie d’adopter l’application comme outil de suivi quotidien.

Apple en profite aussi pour mettre en avant la mise à jour de son app, qui apporte davantage de ligues et de nouvelles fonctionnalités comme le widget multi-plateformes.

Un outil complémentaire, pas un service de streaming

Il est important de souligner qu’Apple Sports ne diffuse pas les matchs en direct. L’application se concentre sur l’affichage des scores, statistiques et informations pratiques. Elle se positionne ainsi comme une alternative plus simple et gratuite face à d’autres services parfois complexes ou payants.

La valeur ajoutée d’Apple se situe dans l’intégration fluide à son écosystème, dans la rapidité d’accès aux données et dans la personnalisation de l’expérience. Pour certains passionnés, l’app pourra paraître encore limitée par rapport à des plateformes spécialisées, mais elle coche déjà de nombreuses cases pour un suivi quotidien.

Une stratégie Apple qui dépasse le sport

Ce lancement confirme une tendance de fond chez Apple : proposer des apps maison, gratuites, qui enrichissent l’expérience iOS tout en fidélisant l’utilisateur. Après Apple News ou Invitations, l’entreprise explore désormais le terrain sportif.

Pour les fans français, l’arrivée d’Apple Sports est donc une bonne nouvelle. Que l’on suive la Ligue 1, la NBA, la Formule 1 ou les grands tournois de tennis, l’application s’impose comme un compagnon pratique, réactif et bien pensé.